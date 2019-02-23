 Если Трамп помилует Манафорта, бывшему главе предвыборного штаба предъявят новые обвинения, - Bloomberg

Об этом пишет американское издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс-младший готов выдвинуть против Манафорта обвинения в уклонении от уплаты налогов в пользу штата и нарушении местных законов, требующих от компаний вести точную финансовую отчетность.

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Этот случай прокуроры называют "подстраховкой" на случай помилования, которое Манафорт может получить от Трампа.

При этом свое расследование против Манафорта прокуроры штата Нью-Йорк начали еще до того, как бывшему главе избирательного штаба Трампа предъявил обвинения спецпрокурор Мюллер.

Трамп неоднократно публично высказывал сочувствие Манафорту, ставшему фигурантом расследования Мюллера, и говорил о силе президентского помилования. За время пребывания на посту главы государства Трамп помиловал уже 7 человек, двое из которых были его политическими союзниками.

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Напомним, Пола Манафорта, который возглавлял предвыборный штаб республиканца Трампа на выборах 2016 года, обвиняют в сговоре против Соединенных Штатов.

В сентябре 2018 года политтехнолог заключил сделку со следствием и признал вину в заговоре против США и заговоре с целью препятствования правосудию.

Манафорту грозит заключение на срок от 19 до 24 лет.