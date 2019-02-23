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 Три человека погибли и травмирован ребенок в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате дорожно-транспортного проишествия на автодороге "Киев - Чоп" в с.Грушвица Вторая (Ривненская обл.) погибли три человека

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Главном управлении Нацполиции Ривненской обл.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло  22 февраля, около 10:00 на автодороге "Киев-Чоп" в с.Грушвица Вторая Ривненского района", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранители установили, что 34-летняя жительница г.Днепр, управляя автомобилем "Porsche Cayenne", двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Daewoo Sens", в результате чего погибло три человека.

"В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля "Daewoo" и 53-летняя пассажирка, жители с.Голосковичи Львовской обл., погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, 30-летняя односельчанка умерла в больнице. Кроме того, в салоне находилась еще и пятилетняя девочка. Ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Ривенской центральной городской больницы", – добавили в пресс-службе ГУ Нацполиции региона.

Подчеркивается, что водитель и пассажир внедорожника не пострадали. В соответствии с медицинским освидетельствования женщина-водитель была трезвая.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель трех человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании 34-летней женщины в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Три человека погибли и травмирован ребенок в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 01
Три человека погибли и травмирован ребенок в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 02
Три человека погибли и травмирован ребенок в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 03
Три человека погибли и травмирован ребенок в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3113345
 
 
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мабуть родичка зайцевої - теж за сало водійське придбала...невинних людей шкода R.I.P
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Масимум лишат прав. Ну или месяцев шесть условно еще дадут.
Ай яй яй, технический дефект, занесло на льдине...
Ребята, что осудят трезвую водилу порш кайен я поверю, когда прочитаю, что ее закріли.
Вон зайцеву с зафиксированнім наркоопьянением никак срок не дадут, все на дронова спихивают.
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Львовское направление, единственная живая трасса, ну почему этой твари не попалось 40 тонн на встречке
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри человека погибли и травмирован ребенок в ДТП на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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