 Двое туристов погибли в Карпатах от обморожения

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:45 в ГСЧС поступила информация, что на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский", – сказано в сообщении.

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"В 21:30 к спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует", – подытоживают спасатели.