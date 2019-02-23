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 Двое туристов погибли в Карпатах от обморожения

Группа туристов двигалась на гору Поп Иван. Они сами обратились к спасателям с сильными обморожениями. Жизни двоих спасти не удалось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:45 в ГСЧС поступила информация, что на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский", – сказано в сообщении.

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"В 21:30 к спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует", – подытоживают спасатели.

Двое туристов погибли в Карпатах от обморожения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113344
 
 
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«22 февраля 2019 Казахстан избавится от русского языка на своих деньгах. Власти Казахстана изменили дизайн монет и банкнот национальной валюты - тенге. Теперь на них не будет надписей на русском языке. Соответствующий указ президента Нурсултана Назарбаева опубликован на сайте информационно-правовой системы «Адилет».
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