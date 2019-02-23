EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1074  37
Материалы по теме:
Все про:терроризм (18010) потери (1478) Прилепин (27)

 "Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе

Российский террорист и писатель, создавший "свой" батальон в "ДНР" и сбежавший впоследствии с Донбасса, Захар Прилепин обнародовал информацию о том, что террористы несут большие потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Прилепин отметил: "В нашем донбасском подразделении вследствие постоянных перестрелок и боёв - большие потери. Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но... кошмар, что происходит.

Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идёт. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям - как в самые тяжёлые месяцы этой четырёхлетней войны.
Наверное, стоит об этом знать. Больше не знаю, что сказать. Гибнут друзья. Сегодня, сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас в глаза называли пиар-батальоном", - экс-комендант банды донецких террористов, собранной Прилепиным

Источник: https://censor.net.ua/n3113343
 
   
 Топ комментарии
 
с нетерпением жду сообщения о гибели этого пидараса.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
с нетерпением жду сообщения о гибели этого ********.
 показать весь комментарий
 
 
Цей теж покидьок здохне,скоріше за все від самих московитських спецслужб.
 показать весь комментарий
 
 
Только четыре ? А чего так мало подохло животных ?
 показать весь комментарий
 
 
Голосуйте за зеленського, бойко, тимошенко і покидьки, яких сьогодні наша армія множть на нуль приповзуть у ваші будинки!
 показать весь комментарий
 
 
Ото ж бо й воно - вони думають що покидьки приповзуть до всіх інших в хату а не до них . Знову Абдурашитова згадалась .
 показать весь комментарий
 
 
ну, здоровья этим четверым.
и тем, которые полторы недели назад тоже.
и прилепин хай лепит к своим друзьям.
чтоб ему тоже можно было пожелать крепкого здоровья.
писссатель.
 показать весь комментарий
 
 
На перегной кацапо-фашистких выродков!
 показать весь комментарий
 
 
Война уже ПЯТИЛЕТНЯЯ
Уточнение для дебилов типа прилепина
Мне жаль - безмерно - НАШИХ..и их матерей
 показать весь комментарий
 
 
война войной, а шоколад и конфеты Roshen есть во всех торговых сетях и городах России.
 показать весь комментарий
 
Прилєпін не зрозумів, що він і його друзі приречені на смерть. Мабуть так вирішив Всевишній щодо утилізації російського біосміття.
 показать весь комментарий
 
 
На все воля Всевишнього. У ВСУ теж багато віруючих різних конфесій, є капелани...
 показать весь комментарий
 
Причём тут вера, разве молитва помогла хоть одному воину в мире уничтожить врага? На дворе 21 век, а вы о каком-то всевышнем....полный бред.
 показать весь комментарий
 
Говорят..Якутсский СКУЛЬПТОР хочет из навоза слепить памятник президенту рф в в пукИНУ.. Памятник гавну из гавна ??. ЭТО БУДЕТ ШЕДЕВР СКУЛЬПТУРНОЙ МЫСЛИ !!
,
БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ПАМЯТНИКА НЕ БЫЛО в АПРИОРИИ !!!!!!1
 показать весь комментарий
 
 
"Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою" и того восемь "Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 9300

"Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 1233

"Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 6749
 показать весь комментарий
 
 
" Их там нет ? " - " Их там нет ! " их там уже нет
 показать весь комментарий
 
Четыре дохлых русишшмары это хорошо!
Плохо что об этом говорит это ЖИВОЕ ничтожество...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх