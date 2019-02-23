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 Политика Украины
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Все про:Богомолец Ольга (104) партия (416)

 Богомолец создает социал-либеральную партию

Кандидат на пост президента, народный депутат от БПП Ольга Богомолец заявила, что находится на этапе создания собственной партии социал-либерального направления.

Об этом Богомолец сообщила в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такое политическое направление – оно называется социал-либерализм. Я не поддерживаю исключительно левый социализм, потому что для того, чтобы дать что-то людям, нужно это заработать. И для того, чтобы быть социально справедливым государством, надо быть экономически эффективным государством", – сказала Богомолец.

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Кандидат добавила, что государство, согласно этой модели, должно либерально относиться к экономике и при этом осуществлять контроль за здравоохранением, образованием, налогами и безопасностью.

Название будущей партии пока неизвестна, его обсуждают на политсовете, отметила Богомолец.

6 декабря народный депутат от БПП Ольга Богомолец заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. 18 января Богомолец официально зарегистрировала ЦИК.

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Ольга Богомолец возглавляет парламентский комитет по вопросам здравоохранения. 20 декабря 2018 года Порошенко уволил ее с должности внештатного советника Президента.

Богомолец уже баллотировалась в президенты в 2014 году, но проиграла. В том же году она стала народной депутатом по спискам от "Блока Петра Порошенко".

Источник: https://censor.net.ua/n3113342
 
   
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Соціалісти- ліберали... Блін, перечитав у вікіпедії що це таке і ах.. яка партія!.. Людей з нестабільною психікою, вагітних жінок і неповнолітніх прохання на те дивитися, щоб не ах... яка партія...😨😨😨
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Нам ще ліберастів не вистачало. Гірше за ідіота лише ідіот з ініціативою
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Олька, продавай нерухомість. Ви навіть гірші ніж баба-смерть Супрун.
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Ну теперь заживем.)
Кстати-это минус 1 голос за Петю.Она ведь за себя будет голосовать?
Немедленно исключить из БПП и показательно высечь..Или отсечь.Я уже запутался.))
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Судя по тому, как реагирует вата, Богомолец все делает правильно.
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