 Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана"

Мероприятие приурочили к пятилетию тех событий, а также к российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Оккупационные власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".
В рамках мероприятия прошел молебен, состоялось возложение цветов к Мемориалу защитникам Севастополя.
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Пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского "Беркута", вернувшихся из Киева после противостояния с активистами Евромайдана, встречали в Севастополе с оркестром и цветами.
"Беркут" существовал как подразделение милиции особого назначения при областных МВД Украины с 1992 года. После Революции достоинства "Беркут" был расформирован по приказу от 25 февраля 2014 года, который подписал на тот момент и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков. Многие из бойцов этого спецподразделения бежали в Россию, оккупированный Крым и в ОРДЛО.
В частности, в Крыму скрывается бывший командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле участников Евромайдана.
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В феврале 2018 года президиум оккупационного парламента Крыма посмертно наградил трех крымских силовиков – Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина, погибших во время столкновений на Майдане в 2014 году. Каждый из них получил орден "За верность долгу". Кроме того, в Евпатории состоялся молебен в память о старшем прапорщике Андрее Федюкине. Сослуживцы несли цветы к памятнику "беркутовцу", который установили в городе в 2015 году.
Пока, что он крыша для этих убийц.
Оккупанты заставили предпринимателей Феодосии "украсить" фасады на "патриотическую" тему. Предприниматели накачали картинок из Интернета и повесили транспаранты, на которых изображены нацисты, поздравляющие жителей Феодосии с 75-летием освобождения. Теперь срочно сдирают https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/fricy-pozdravili-feodosiyu-s-75-letiem-osvobozhdeniya/
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии
Беркутовцев повышают в званиях и продвигают по службе...
Бывший беркутовец, который разгонял Майдан, возглавил новую полицию:
расследование
"Его не привлекли к уголовной ответственности, он не отстранен от службы"
Почти все они там на суде в унисон талдычили, что выполняли лишь приказы...
Но это не помогло им избежать смертных приговоров или пожизненного заключения за выполнение преступных приказов.
В сети показали, как нынешний замначальника академии Нацгвардии избивал евромайдановцев (фото)
"Стабільності в українському суспільстві не буде доти, доки Росія використовуватиме "манкуртів" для втягнення України під свій вплив."
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3113337
https://m.youtube.com/watch?v=TwI3mECG_eY
Під час демонстраційних польотів на авіаційному шоу в Індії український транспортний літак Ан-132D виконав кілька маневрів, властивих спортивним або військовим літакам.
Українські пілоти Богдан Загорулько, Віктор Гончаров і Володимир Нестеренко змусили свою машину крутити "бочки", робити "гірки" і круто заходити на посадку. ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/science/************-litak-vraziv-vidviduvachiv-aviashou/887447