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Все про:Беркут (8498) Севастополь (1445) евромайдан (6756)

 Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана"

В оккупированном Севастополе состоялась церемония "чествования" бойцов подразделения "Беркут", убивавшего протестующих во время Революции достоинства.

Мероприятие приурочили к пятилетию тех событий, а также к российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Оккупационные власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

В рамках мероприятия прошел молебен, состоялось возложение цветов к Мемориалу защитникам Севастополя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, уволены 56% сотрудников, - Аваков

Пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского "Беркута", вернувшихся из Киева после противостояния с активистами Евромайдана, встречали в Севастополе с оркестром и цветами.

"Беркут" существовал как подразделение милиции особого назначения при областных МВД Украины с 1992 года. После Революции достоинства "Беркут" был расформирован по приказу от 25 февраля 2014 года, который подписал на тот момент и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков. Многие из бойцов этого спецподразделения бежали в Россию, оккупированный Крым и в ОРДЛО.

В частности, в Крыму скрывается бывший командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле участников Евромайдана.

Также на Цензор.НЕТ: МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум". ФОТОрепортаж

В феврале 2018 года президиум оккупационного парламента Крыма посмертно наградил трех крымских силовиков – Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина, погибших во время столкновений на Майдане в 2014 году​. Каждый из них получил орден "За верность долгу". Кроме того, в Евпатории состоялся молебен в память о старшем прапорщике Андрее Федюкине. Сослуживцы несли цветы к памятнику "беркутовцу", который установили в городе в 2015 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3113339
 
 
 Топ комментарии
 
Dmitriy Smirnov dbd235fd - если заведомо преступный..., то можно и нужно...
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А ты за себя... И не лезь к людям, когда тебя не просят.
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Лоліта, чому вони і досі не за гратами?
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Следствие по расстрелу Небесной сотни, а также суды и аресты убийц - беркутни, итд... будут только после ухода Порошенко из власти...
Пока, что он крыша для этих убийц.
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шо ні дєлаєт муд*к - всьо он дєлаєт нє так

Оккупанты заставили предпринимателей Феодосии "украсить" фасады на "патриотическую" тему. Предприниматели накачали картинок из Интернета и повесили транспаранты, на которых изображены нацисты, поздравляющие жителей Феодосии с 75-летием освобождения. Теперь срочно сдирают https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/fricy-pozdravili-feodosiyu-s-75-letiem-osvobozhdeniya/
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За поребриком порядок благодаря нашему "Беркуту".
Окупаційна влада Севастополя нагородила співробітників "Беркута" на честь "п'ятиріччя повернення з Майдану" - Цензор.НЕТ 4108
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в Киеве тоже самое...
Беркутовцев повышают в званиях и продвигают по службе...
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https://m.znaj.ua/ru/society/198424-kolishniy-berkutivec-yakiy-rozganyav-maydan-ocholiv-novu-policiyu-rozsliduvannya

Бывший беркутовец, который разгонял Майдан, возглавил новую полицию:
расследование
"Его не привлекли к уголовной ответственности, он не отстранен от службы"
Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана" - Цензор.НЕТ 2994
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А можно его привлеч, если он выполнял приказ?
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Dmitriy Smirnov dbd235fd - если заведомо преступный..., то можно и нужно...
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выполнял приказ... Это уже не служит отмазкой... давно... Ещё со времён Нюрнбергского процесса над высокопоставленными гитлеровскими нацистами.
Почти все они там на суде в унисон талдычили, что выполняли лишь приказы...
Но это не помогло им избежать смертных приговоров или пожизненного заключения за выполнение преступных приказов.
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ето ж тот, шо свєрху страшний - снізу мокрий (під Святошинським ВВС у 2014)
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https://fakty.ua/296911-v-seti-pokazali-kak-nyneshnij-zamnachalnika-akademii-nacgvardii-izbival-evromajdanovcev-foto

В сети показали, как нынешний замначальника академии Нацгвардии избивал евромайдановцев (фото)

Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана" - Цензор.НЕТ 3059
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А ты за себя... И не лезь к людям, когда тебя не просят.
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"Умом расею не понять, аршином общим не измерить. лавров сказал - Дебилы, блд...и тут лаврову можно верить"(с) Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана" - Цензор.НЕТ 5402
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Луценко ціх вбивць, теж жалів, діти сучі, горіти вам всім в пеклі ментовському.
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я читав цей жарт трохи у іншій інтерпритації, у якості поради мокшанам - "Если вас на митинге в маЦкве бьет омон, кричите "слава беркуту!""
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Ці манкурти сховалися на росії,а скільки ще залишилося?
"Стабільності в українському суспільстві не буде доти, доки Росія використовуватиме "манкуртів" для втягнення України під свій вплив."
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3113337
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Порошенко послушал их... и не дал расправится с беркутнёй, которая расстреливала Небесную Сотню.
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Обращение пенсионерки к Владимиру Путину

https://m.youtube.com/watch?v=TwI3mECG_eY
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Український літак вразив відвідувачів авіашоу

Під час демонстраційних польотів на авіаційному шоу в Індії український транспортний літак Ан-132D виконав кілька маневрів, властивих спортивним або військовим літакам.
Українські пілоти Богдан Загорулько, Віктор Гончаров і Володимир Нестеренко змусили свою машину крутити "бочки", робити "гірки" і круто заходити на посадку. ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/science/************-litak-vraziv-vidviduvachiv-aviashou/887447
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А ведь упомянутые в статье дохлые "херои", а на самом деле убийцы майдановцев, получившие по заслугам, до сих пор "висят" на сайте "рехвармированного" аваковского МВД. Не верите? Читайте: http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/984651
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Справжня нагорода ще очікує на цих "героев" в пеклі.. Горіти їм у вічному вогні і всьому їхньому роду до сьомого коліна...
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Пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского "Беркута", вернувшихся из Киева после противостояния с активистами Евромайдана, встречали в Севастопол Источник: https://censor.net.ua/n3113339 - подякуйте , за це , Авакову , котрий особисто виводив беркутню з Києва !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана"
 
 
 
 
 
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