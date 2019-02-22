 Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана"

Мероприятие приурочили к пятилетию тех событий, а также к российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Оккупационные власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

В рамках мероприятия прошел молебен, состоялось возложение цветов к Мемориалу защитникам Севастополя.

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Пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского "Беркута", вернувшихся из Киева после противостояния с активистами Евромайдана, встречали в Севастополе с оркестром и цветами.

"Беркут" существовал как подразделение милиции особого назначения при областных МВД Украины с 1992 года. После Революции достоинства "Беркут" был расформирован по приказу от 25 февраля 2014 года, который подписал на тот момент и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков. Многие из бойцов этого спецподразделения бежали в Россию, оккупированный Крым и в ОРДЛО.

В частности, в Крыму скрывается бывший командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле участников Евромайдана.

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В феврале 2018 года президиум оккупационного парламента Крыма посмертно наградил трех крымских силовиков – Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина, погибших во время столкновений на Майдане в 2014 году​. Каждый из них получил орден "За верность долгу". Кроме того, в Евпатории состоялся молебен в память о старшем прапорщике Андрее Федюкине. Сослуживцы несли цветы к памятнику "беркутовцу", который установили в городе в 2015 году.