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 Политика Украины
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 Аваков и Князев поставили задачу полиции на выборах - голосуйте за кого хотите, но порядок должен быть - глава патрульной полиции Жуков

Полиция получила четкую установку - на выборах голосуйте за кого хотите, но должна быть соблюдена законность, несмотря на политические симпатии и антипатии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке. бывший десантник, замначальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Он отметил: "Некоторые мои друзья аккуратно спрашивают: "А за которого из кандидатов ваше руководство агитирует голосовать на выборах президента Украины 2019?" )

Так вот, буквально несколько минут назад закончилось совещание по вопросу выборов, которое проводили Министр внутренних дел Арсен Аваков и Глава НП Сергей Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 54-й день избирательной кампании в Нацполицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Против меня готовится провокация, - Аваков

И, как всегда, определены четкие позиции для всех правоохранителей!

"Ваши политические взгляды и позиции - это ваше личное, точно так же, как и всех ваших офицеров. За кого считаете нужным, за того и будете голосовать.

Но законность всего процесса соблюдают все. Не смотря на симпатии или антипатии к кандидатам!"

"Мы должны и мы обеспечим чистые, объективные, правильные выборы, как того требует закон Украины! "

Такие вот правильные задачи были поставлены сегодня! Агонь? Я считаю - да! Вагонь и уважение!"

Никаких дурных задач, нечестных и неправильных требований, намеков и подводок! Все як пише книжка)

В принципе, как и всегда! Нормальная, здоровая работа".

Также смотрите: Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3113338
 
   
 Топ комментарии
 
кацап, тебя лучше бы заботили кликухи твоего пуйла
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Ростов не резиновый, судя по последним заявлениям, аваков решил остаться в Украине.
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можно ли вообще называть кацапское стадо "народом"? Ведь технически это даже не люди.
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Не верю, все равно на фальсификации от Порошенко будут закрывать глаза.
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Ростов не резиновый, судя по последним заявлениям, аваков решил остаться в Украине.
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Потому и дал свободу! Таким образом снял напряжение...
Верю, что именно так и было, потому что, в таком случае менты будут доверять Авакову... И будут на стороне своего шефа, а значит - следить, чтобы кондитерская линия ничего не натворила! Авак и Кондитер сейчас в больших контрах...
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Аваков і Порошенко раніше теж були у контрах, а все інше правильно.
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У соевого кабана кликуха теперь в народе - заднепроходный
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MihailoB. Заднеприводный у нас Ляшко. За поребриком 70%.
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ляшко - заднеприводный, соевый гидрант - заднепроходный. Читать умеешь?
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кацап, тебя лучше бы заботили кликухи твоего пуйла
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можно ли вообще называть кацапское стадо "народом"? Ведь технически это даже не люди.
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Старо предание, да вериться с трудом. Сказки про честные выборы мы уж как то давно слышим, но как говориться а воз и ныне там.....
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Он не лукавит...
Я выше выложил свою точку зрения и, думаю, она вполне реальная...
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Сказав Аваков нібито правильно, але ніхто не забув його історію.
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Аваков всего лишь исполнитель и ценный свидетель, который принял ПРАВИЛЬНОЕ решение, что не нужно повторять ошибки своего предшественника.
В принципе правильное решение.
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Не погоджуюся повністю, бо Аваков у МВС по квоті. Він був і є юліною людиною.
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"голосуйте за кого хотите", що може бути якесь інше розпорядження чим статі Конституції України.
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Патрульные-то в большинстве своём нормальные, а вот старые мусора все против Пороха.
Жалуются, что обеднели, потому что очень стрёмно брать взятки. Ностальгируют по старым временам и будут голосовать за Косу или клоуна.
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Для всех ботов и прочих от отбросов которые обливают эго грязью: а какой президент Украины сделал хотя бы что-то подобное как порох? Он в условия войны сделал больше чем любой другой президент в мирное время...новая армия , ассоциация , безвиз , церковь, ликвидацию зависимости Украины от РФ + снял наручники Газпрома которые Юлька на нас одела...он смог сохранить страну во время войны и сплотить как никто другой. Он не идеальный но лучше сейчас нет и не будет скорее всего.﻿
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков и Князев поставили задачу полиции на выборах - голосуйте за кого хотите, но порядок должен быть - глава патрульной полиции Жуков
 
 
 
 
 
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