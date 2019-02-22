 Мы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве

Заявление пресс-секретаря МИД Елены Зеленко размещено на официальном сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", – сказано в нем.
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В МИд подчеркивают, что ни правительство, ни общество в Украине не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.
"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и наших международных обязательств Закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения", – отмечают в МИД.
В министерстве подчеркнули, что считают недопустимыми как дальнейшие требования по изменению законодательства, так и манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон".
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Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о том, что нынешнее правительство Украины "попирает права нацменьшинств" и приняло "полуфашистский" закон об образовании. Венгерский чиновник также добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина изменит свое законодательство.
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Они не считают себя гражданами Украины а серьёзно считают, что их родина - Nagy-Magyarorszag (Великая Венгрия).
Поэтому венгры Закарпатья не учат и даже не хотят знать никаких языков кроме венгерского.
Считают, что украинский язык им не нужен и что они вообще временно находятся под Украиной и вернуться рано или поздно в лоно Magyarorszag...
Это конечно наглость, граничащая с сепаратизмом.
... а в реальности, я лично сталкивался с тем, что в венгерских районах Закарпатья, мало кто знает украинский или русский языки...
Молодёжь вообще не знает и не понимает по украински или по русски...
Меня просто не понимали они, когда я их спрашивал как проехать к нужному населённому пункту..
Хорошо, что нашёлся один старик венгр, который ещё с советских времён видимо знал русский и понял чего я хочу и на ломаном русском пояснил.