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 Мы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве

Министерство иностранных дел отреагировало на слова главы администрации премьер-министра Венгрии Гуйяша о том, что украинское законодательство об образовании является "полуфашистским".

Заявление пресс-секретаря МИД Елены Зеленко размещено на официальном сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", – сказано в нем.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Венгрии открыты 370 дел о незаконном получении гражданства страны украинцами, - Генпрокурор Полт

В МИд подчеркивают, что ни правительство, ни общество в Украине не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и наших международных обязательств Закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения", – отмечают в МИД.

В министерстве подчеркнули, что считают недопустимыми как дальнейшие требования по изменению законодательства, так и манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон".

Также на Цензор.НЕТ: В Венгрии открыты 370 дел о незаконном получении гражданства страны украинцами, - Генпрокурор Полт

Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о том, что нынешнее правительство Украины "попирает права нацменьшинств" и приняло "полуфашистский" закон об образовании. Венгерский чиновник также добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина изменит свое законодательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3113336
 
 
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Венгрия сама полуфашистская старна,даже не страна а область какая-то
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А поместье Охендовскому тоже украинский народ подарил?...
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От заразы,а какая в Венгерской области минимальная зарплата и пенсия,случайно не знаешь? Мы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве - Цензор.НЕТ 3903
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Венгрия сама полуфашистская старна,даже не страна а область какая-то
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От заразы,а какая в Венгерской области минимальная зарплата и пенсия,случайно не знаешь? Мы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве - Цензор.НЕТ 3903
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Ну, отрабатьівать нефтебабло надо же...
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А поместье Охендовскому тоже украинский народ подарил?...
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Да, и пэтю на мальдивы тоже отправил народ Мы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве - Цензор.НЕТ 8444и тарифы себе тоже народ повышает и цены ...
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Интересно,когда это власть спрашивала у народа его мнение ?
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Ты про венгерскую власть или про свою, про кацапскую?
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Что только этим "народом" не прикрывали...
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Мадьяры забыли своего героя Хорти. Влажные мечты "о великой мадьярии", спать не дают.
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В що можна очікувати у відповідь від напівлюдей напівмавп ??? Предки то одні, що в кацапів що в угорців. А гени річ постійна. І від місця перебування їх носіїв гени не змінюються ..😕😕😕
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Вся проблема в том, что венгры в Закарпатье не считают Украину своей родиной, своей страной.
Они не считают себя гражданами Украины а серьёзно считают, что их родина - Nagy-Magyarorszag (Великая Венгрия).


Поэтому венгры Закарпатья не учат и даже не хотят знать никаких языков кроме венгерского.
Считают, что украинский язык им не нужен и что они вообще временно находятся под Украиной и вернуться рано или поздно в лоно Magyarorszag...
Это конечно наглость, граничащая с сепаратизмом.
... а в реальности, я лично сталкивался с тем, что в венгерских районах Закарпатья, мало кто знает украинский или русский языки...
Молодёжь вообще не знает и не понимает по украински или по русски...
Меня просто не понимали они, когда я их спрашивал как проехать к нужному населённому пункту..
Хорошо, что нашёлся один старик венгр, который ещё с советских времён видимо знал русский и понял чего я хочу и на ломаном русском пояснил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве
 
 
 
 
 
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