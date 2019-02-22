 С начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"То, что никогда не делают антивакцинаторы, когда распространяют искаженную информацию - они не анализируют данные. Чтобы судить о случаях смерти или болезни после прививки, следует зафиксировать и исследовать все случаи. В США есть база данных "осложнений" прививок, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Почему "осложнений" взято в кавычки, потому что система собирает данные о любых событиях в послевакцинальный период, так называемые неблагоприятные (англ., adverse) события (англ., event). И здесь есть манипуляция, когда количество зарегистрированных случаев неблагоприятных событий после вакцинации антивакцинаторамы трактуется как количество "осложнений" и смертей. Анализ сообщений в VAERS не проявил никакой причинно-следственной связи между вакцинами и смертями или болезнями, которые были зафиксированы после проведения прививок", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что самое главное - это осознать, что после прививки не значит в результате прививки.
Кроме того, в Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, не входит в ожидании для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация об этом случае передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной.
все смерти фиксируются, если есть труп..- и от чего смерть наступила тоже...
https://ru.tsn.ua/svit/ssha-razoblachili-rossiyskih-trolley-na-razzhiganii-sporov-o-vakcinacii-1206354.html
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мальчика ,
это российские тролли мальчику вакцину вкололи?
https://www.segodnya.ua/regions/others/v-chernigovskoy-oblasti-dvuhletniy-rebenok-umer-posle-privivki-1156127.html
Нужно как диды... - знахарка пошептала, в церкви свечку за здравие ....
И все - иди смело хоть в халерный барак...
и люди раньше, до всего этого "прогресса" жили гораздо дольше...
Вот Пушкин писал...
https://psyteaman.livejournal.com/882721.html
В комнату вошел старик лет 30-ти
- Марья Гавриловна из "Метели" Пушкина была уже немолода: "Ей шел 20-й год".
- Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, было 28 лет. Самой Джульетте 13.
- Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года (у него была 16-летняя дочь на выданье).
- Старухе процентщице из романа Достоевского "Преступление и наказание" было 42 года.
-Из записок 16-летнего Пушкина: "В комнату вошел старик лет 30" (это был Карамзин).
- Бальзаковский возраст - 30 лет.
- Старому кардиналу Ришелье на момент описанной в Трех мушкетерах осады крепости Ла-Рошель было 42 года.
Современные представления: Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения:
25-44 - молодой возраст;
44-60 - средний возраст;
60-75 - пожилой возраст;
75-90 - старческий возраст;
После 90 - долгожители
24 августа 2018.
Интернет-тролли из России распространяли противоречивую информацию относительно пользы и вреда вакцинации в Twitter и делали это для разжигания негативных настроений у пользователей Сети. Об этом говорится в исследовании, опубликованном American Journal of Public Health.
"Одна из вещей, которая нас насторожила, - это попытки этих аккаунтов связать проблему вакцинации с дискуссионными проблемами Америки. Такими, как расовые или классовые различия. Такие моменты нечасто встретишь в обсуждении вакцинации", - говорит один из исследователей. Как пример приводит фразу "только элита может получить вакцины", что кажется очень странным. А сообщение против вакцин просто говорили об их опасности для всех - независимо от статуса.»
https://ru.tsn.ua/svit/ssha-razoblachili-rossiyskih-trolley-na-razzhiganii-sporov-o-vakcinacii-1206354.html