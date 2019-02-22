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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (373) Супрун Ульяна (451) корь (181)

 С начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун

В Украине от кори умерли 30 человек, однако ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"То, что никогда не делают антивакцинаторы, когда распространяют искаженную информацию - они не анализируют данные. Чтобы судить о случаях смерти или болезни после прививки, следует зафиксировать и исследовать все случаи. В США есть база данных "осложнений" прививок, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Почему "осложнений" взято в кавычки, потому что система собирает данные о любых событиях в послевакцинальный период, так называемые неблагоприятные (англ., adverse) события (англ., event). И здесь есть манипуляция, когда количество зарегистрированных случаев неблагоприятных событий после вакцинации антивакцинаторамы трактуется как количество "осложнений" и смертей. Анализ сообщений в VAERS не проявил никакой причинно-следственной связи между вакцинами и смертями или болезнями, которые были зафиксированы после проведения прививок", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе корью в Украине заболели более 3 тыс. человек, - Минздрав

В сообщении отмечается, что самое главное - это осознать, что после прививки не значит в результате прививки.

Кроме того, в Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, не входит в ожидании для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация об этом случае передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальной Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3113335
 
 
 Топ комментарии
 
Не было зафиксировано и не умерло--две большие разницы!
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Понятное дело, во всей Европе за прошлый год корью заболело 30 тыс. чел. у нас только за январь 15 тыс. чел. Прямой результат реформы этой косматой твари . Что ж сделаешь, то генпрокугог без образования, то министр здравоохранения тоже. Главное, свои люди и делают то, что нужно. От медицины я так понимаю, нужно , чтобы на медицину меньше тратить.
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в заключении наверное написали что кравченко умер от кори,потому что не делал вакцинацию во время
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Не было зафиксировано и не умерло--две большие разницы!
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Патологоанатом ты, что-ли или к нему хочешь попасть, тоже две большие разницы.
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Петр Диброва 19fd0268 - что за бред?

все смерти фиксируются, если есть труп..- и от чего смерть наступила тоже...
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Да, Помню был такой Кравченко, дважды себе в голову выстрелил, что с него взять, самоубийца......
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в заключении наверное написали что кравченко умер от кори,потому что не делал вакцинацию во время
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В Черниговской области двухлетний ребенок умер после прививки,
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мальчика ,
это российские тролли мальчику вакцину вкололи?
https://www.segodnya.ua/regions/others/v-chernigovskoy-oblasti-dvuhletniy-rebenok-umer-posle-privivki-1156127.html
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Відкрию таємницю- містечко Золоті Ворота де жив Кравченко, під охороною, на кожному будинку камери. Там непомітним не пройдеш, бо навіть заїзд по електронним перепусткам.
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а від ускладнень від вакцин скільки померло? Та хто ж таке офіційно визнає та покаже з лікарів..вони ж не самогубці своєї кар"єри
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Олег Николаенко - вакцинация это вред однозначно...

Нужно как диды... - знахарка пошептала, в церкви свечку за здравие ....
И все - иди смело хоть в халерный барак...
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вже одні такі, як ти повертали рєкі вспять (наслідок - згубили Аральське море) і "підкорили" атом (наслідки - Чорнобильська трагедія) і відправляли мільйони людей за іншу точку зору на розтріл і у гулаг... Теоретичне обгрунтування противників вакцинації - не безпідставне і має таке саме право на існування, як і теорія про користь вакцин... Віруси були на Землі за мільйони років до появи людини (людина про них навіть на ********* етапі розвитку мало про них що знає, але лізе туди, де мало розбирається.....) і людина до вакцин чудово з ними уживалася, завдяки імунітету (природа подбала про це).. До речі віруси теж є антагоністами один до одного, наприклад вірус натуральної віспи є антагоністом вірусу імунодефіциту людини...Знищивши вірус натуральної віспи людина "випустила" у світ вірус імунодефіциту людини. Вакцинуючись від одного вірусу, людина стає відносно стійкою до нього, але при цьому імунна система людини стає більш вразливою до іншої інфекції. Наприклад захистившись від кору, людина може вмерти від ускладнень звичайної ГРВІ.
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Олег Николаенко - согласен...

и люди раньше, до всего этого "прогресса" жили гораздо дольше...
Вот Пушкин писал...

https://psyteaman.livejournal.com/882721.html

В комнату вошел старик лет 30-ти

- Марья Гавриловна из "Метели" Пушкина была уже немолода: "Ей шел 20-й год".

- Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, было 28 лет. Самой Джульетте 13.

- Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года (у него была 16-летняя дочь на выданье).

- Старухе процентщице из романа Достоевского "Преступление и наказание" было 42 года.

-Из записок 16-летнего Пушкина: "В комнату вошел старик лет 30" (это был Карамзин).

- Бальзаковский возраст - 30 лет.

- Старому кардиналу Ришелье на момент описанной в Трех мушкетерах осады крепости Ла-Рошель было 42 года.

Современные представления: Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения:
25-44 - молодой возраст;
44-60 - средний возраст;
60-75 - пожилой возраст;
75-90 - старческий возраст;
После 90 - долгожители
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Пиши на заборе свои вумные мысли, как раньше. Зачем тебе этот интернет?
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Понятное дело, во всей Европе за прошлый год корью заболело 30 тыс. чел. у нас только за январь 15 тыс. чел. Прямой результат реформы этой косматой твари . Что ж сделаешь, то генпрокугог без образования, то министр здравоохранения тоже. Главное, свои люди и делают то, что нужно. От медицины я так понимаю, нужно , чтобы на медицину меньше тратить.
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Супрун без мед освіти? Хоч би не позорились вже)))) завжди перевіряйте інформацію, яку вам дають куратори, бо можете в калюжу сісти.
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«США разоблачили российских троллей на разжигании споров о вакцинации.
24 августа 2018.

Интернет-тролли из России распространяли противоречивую информацию относительно пользы и вреда вакцинации в Twitter и делали это для разжигания негативных настроений у пользователей Сети. Об этом говорится в исследовании, опубликованном American Journal of Public Health.
"Одна из вещей, которая нас насторожила, - это попытки этих аккаунтов связать проблему вакцинации с дискуссионными проблемами Америки. Такими, как расовые или классовые различия. Такие моменты нечасто встретишь в обсуждении вакцинации", - говорит один из исследователей. Как пример приводит фразу "только элита может получить вакцины", что кажется очень странным. А сообщение против вакцин просто говорили об их опасности для всех - независимо от статуса.»
https://ru.tsn.ua/svit/ssha-razoblachili-rossiyskih-trolley-na-razzhiganii-sporov-o-vakcinacii-1206354.html
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Один из тех, кто принимал участие в исследовании об активности российских троллей, ботов и так называемых антипрививочных активистов в интернете, - Дэвид Бронятовски из Университета Джорджа Вашингтона. В интервью Радио Свобода он сказал, что не нашел доказательств, будто Россия пыталась ослабить страны Запада, убедив людей не делать прививки. По его словам, скорее речь идет о том, что проплаченные российские тролли притворялись обычными пользователями соцсетей и обсуждали иммунизацию с целью добиться поляризации политических мнений. "Это известная стратегия - сначала объединить заинтересованную группу вокруг специфического вопроса или темы, а затем медленно пытаться ввести новые темы в эту беседу, - объясняет Бронятовски. - После того, как троллю удается добиться, что участники соцсетей становятся их подписчиками и начинают делать ретвиты их сообщений, они начинают писать о других проблемах, которые находятся на повестке дня Кремля. Тролли поначалу могут перепостить у себя сообщения из групп, критикующих вакцинацию, чтобы войти в их доверие перед тем, как стать участником этой группы". Тем не менее, по словам Бронятовски, благодаря аргументам "за" и "против", которые приводили тролли и боты, им удавалось непропорционально легитимизировать и распространять сомнительные аргументы скептиков вакцинации. - www.svoboda.org/a/29770527.html
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун
 
 
 
 
 
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