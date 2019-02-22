 Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире

Внимание к инциденту привлекла журналистка Татьяна Высоцкая, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если раньше каждый шестой человек, который попал в интенсивную терапию, умирал, сейчас только каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни людей", – сказал Кличко.
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"Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" – спрашивает Высоцкая.
Это уже не первый словесный конфуз Виталия Кличко. Так, недавно на экономическом форуме в Давосе ему понадобилось несколько попыток, чтобы произнести слово "digitalization".
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ниче, со всеми бывает
надо Кличку подумать уже насчёт денег брать с квартала за авторские темы. 😂😅😂
Зато он веселее Лёни. Наверное, Киев таким образом пытается отобрать пальму первенства в юморе у Одессы.
фирташа везут в США.
В украинской власти есть много умных людей, говорящих умные вещи, но единственная их цель нахождения у власти, это как можно больше украсть.
- Я сказал - в морг!
Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес, с багровым шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.
Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он?
- Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
- Он же говорил?.. Кхе... Кхе...
- И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
- Но почему же? - тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
- Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.
- Неприличными словами не выражаться! - вдруг гаркнул пес с кресла и встал.
Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха и в ней отчетливей всего были слышны две фразы:
Филипп Филипповича: "Валерьянки. Это обморок".
вот на эти два процента я и живу.
абсолютно ничего нового)
Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию прокуратуры относительно экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США и начало в отношении него уголовного производства. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на ВВС Украина.