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 Политика Украины, Курьезы, Киевские новости
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Все про:Кличко (2621) конфуз (67) смертность (131)

 Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, заявив, что если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой пациент, то сейчас – только каждый второй.

Внимание к инциденту привлекла журналистка Татьяна Высоцкая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если раньше каждый шестой человек, который попал в интенсивную терапию, умирал, сейчас только каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни людей", – сказал Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота

"Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" – спрашивает Высоцкая.

Это уже не первый словесный конфуз Виталия Кличко. Так, недавно на экономическом форуме в Давосе ему понадобилось несколько попыток, чтобы произнести слово "digitalization".

Источник: https://censor.net.ua/n3113332
 
   
 Топ комментарии
 
Это вся суть их реформ! В одном предложении!
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И эти люди ОБИЖАЮТСЯ НА РЕКЛАМУ В 95 КВАРТАЛЕ. 😂😅😂

надо Кличку подумать уже насчёт денег брать с квартала за авторские темы. 😂😅😂
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Это вся суть их реформ! В одном предложении!
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Ну чего... правду сказал, вырвалось как -то.))
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не время злорадствовать,когда мэр Киева делает все возможное,что бы довести до 100% число гибели людей в интенсивной терапии
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Да какой там Фрейд... тут Дарвин рыдает.... а Павлов крестится...
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Да по сравнению с тем, что здесь несут 86% совковатьі и кремлеботов, Кличко интеллектуал.

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...каждый второй, четверо из которых лежат у меня в кабинете
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ниче, со всеми бывает
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вот вам бы столько лет в жбан били, как бы вы себя чувствовали..
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А прикинь, он когда то в 2014 году думал себя вместо Порошенко президентом выдвигать, вот это было бы точно смешно.
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Если они оба ездили к Фирташу на смотрины было бы тоже самое
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Хтось з двох "візитерів" чимось догодив Фірташу (навіть страшно подумати: чим Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире - Цензор.НЕТ 8628)!
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Постоянные удары по голове к хорошему не приводят. Вспомните Моххамеда Али.
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И эти люди ОБИЖАЮТСЯ НА РЕКЛАМУ В 95 КВАРТАЛЕ. 😂😅😂

надо Кличку подумать уже насчёт денег брать с квартала за авторские темы. 😂😅😂
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Кличка надо Зеленскому в 95 квартал взять артистом, залы были бы всегда переполнены. Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире - Цензор.НЕТ 2102
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Вот читаю такие шутки и всегда жаль, что он пошел в политику. Великий боксер с мировым именем, и никто об этом уже не вспоминает. Да, жаль...
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мне больше жаль тех,кто за него голосует,а раньше голосовал за Леню Космоса,вот где пропащие люди
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Пропащих не так уж и мало, судя по некоторым результатам. Одни за Леню Космоса, другие за гречку, третьи за 200 гривен...А потом мы на что-то жалуемся. Что выбираем, то и имеем /правда, вот тут как раз наоборот/
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Он Зеленского не жалует, говорит шо то "случайный пассажир".😁
Зато он веселее Лёни. Наверное, Киев таким образом пытается отобрать пальму первенства в юморе у Одессы.
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Слово не воробей : вылетело - убей ! 😁
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Пишу вам я, рука Кличко... У нас все хорошо, не болеем... Ой, простите, Виталий проснулся, потом допишу.
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У него в голове совсем другое :
фирташа везут в США.
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Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй,...оговорился по кремлёвскому Фюреру....Фюрер говорил,что сейчас положение лучше в стране,потому что за 100 долларов каждый россиянин получает ещё больше рублёвой массы
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ему бы коллекторным вышибалой пойти.. Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире - Цензор.НЕТ 1770
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Теперь в завтрашний день могут смотреть больше, чем не только лишь все...
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Тормоз с отбитыми мозгами, и он еще в президенты мылился - жесть.
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Смешно конечно. Но это не главное, главное, чтобы не воровал и стремился сделать жизнь людей лучше.

В украинской власти есть много умных людей, говорящих умные вещи, но единственная их цель нахождения у власти, это как можно больше украсть.
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Посмотрел и посмеялся на ночь от души.Соевым лучше ничего не говорить,а то как перданет так и ляп
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- Доктор (Железный Кулак), а может в реанимацию?
- Я сказал - в морг!
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... або видав таємницю, або контужений (на рингі) 😏
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- Доктор Борменталь, благоволите предьявить Шарика следователю, - приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.
Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес, с багровым шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.
Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он?
- Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
- Он же говорил?.. Кхе... Кхе...
- И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
- Но почему же? - тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
- Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.
- Неприличными словами не выражаться! - вдруг гаркнул пес с кресла и встал.
Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха и в ней отчетливей всего были слышны две фразы:
Филипп Филипповича: "Валерьянки. Это обморок".
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купил за сто, продал за триста.
вот на эти два процента я и живу.

абсолютно ничего нового)
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Самое главное что НИКОМУ не стыдно что человек не на своем месте, а выбрали то его туда Вы! Чем думали? Тем что "отбито" у Кличко? Никто не изучает КОМУ доверяются его деньги на образование медицину,социалку,культуру,спорт! С кого смеетесь, с СЕБЯ "жрыте".
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Кличко и Порошенка назначил Фирташ, и поэтому Кличко снялся с выборов президента...
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У Кличка и Пороха проблемы: их главный покровитель таки скорее всего уедет в американскую тюрьму

Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию прокуратуры относительно экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США и начало в отношении него уголовного производства. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на ВВС Украина.
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Не важко сказати Віталію, що він оговорився, важко пояснити йому чому це сталось.
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Что называется, оговорка по Фрейду: главная цель соевой банды - освободить Украину от населения для западных господ. Отсюда и рьяная поддержка Докторши Смерть с ее людоедской медреформой, и поощрение миграции украинцев за границу, галопирующий рост тарифов и цен абсолютно на все. Осталось только разрешить продажу земли для уничтожения украинского села, и задача будет выполнена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире
 
 
 
 
 
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