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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (810) операция (140) наемники РФ (766)

 Медведчук оплатил операцию для осужденного на 11 лет наемника РФ Седикова, - журналистка Лунькова

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук оплатил дорогостоящую операцию по замене сустава для гражданина России Алексея Седикова, воевавшего на Донбассе против ВСУ и приговоренного к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Об этом сообщает в Facebook журналистка Алена Лунькова, информирует Цензор.НЕТ.

"МОЗ прооперировал больную ногу "ихтамнета" Алексея Седикова. Дорогостоящую операцию (замена суставов) гражданина РФ оплатил "спецпредставитель" Украины Виктор Медведчук. По данным пенитенциарной службы, состояние осужденного "отличное"", – написала Лунькова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я лично не видел, как в Украине расстреливали русскоязычных. Но мне рассказывали": история российского наемника Седикова, воевавшего на стороне террористов на Донбассе. ВИДЕО

Журналистка напомнила, что находящиеся в российском плену украинские моряки не получают квалифицированной медицинской помощи.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б." - так о состоянии украинского моряка Василия Сороки пишет его адвокат Serg Badamshin", – пишет Лунькова.

"Пресс-служба Виктора Медведчука, прошу вас обеспечить лечение и украинских граждан в тюрьмах РФ. Кроме Василия Сороки, в лечении нуждаются Андрей Эйдер, Павел Гриб и Эдем Бекиров", – подытожила журналистка.

Также на Цензор.НЕТ: "И по своим били, и по Украине. Два снаряда туда, два - туда", - российский наемник Седиков, задержанный под Троицким, рассказал о провокациях. ВИДЕО

Напомним, Алексей Седиков, уроженец Архангельской области, отправился на Донбасс по собственному желанию. Был ранен и задержан украинскими военнослужащими в июле 2016 года. В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Алексей Седиков приговорен к 11 годам тюремного заключение за участие в террористической организации и незаконное обращение с оружием.

Виктор Медведчук еще в летом 2018 года заявлял, что Седиков нуждается в операции, и высказывал готовность ее оплатить. Тогда, это обстоятельство даже стало предметом переговоров минской контактной группы. Пресс-служба Виктора Медведчука сообщила, что оказание Седикову полноценной медицинской помощи "заблокировано по политическим соображениям".

В конце января Седиков, как и еще 21 наемник, отбывающий наказание в украинских тюрьмах, написал к Путину обращение с просьбой об обмене.

Источник: https://censor.net.ua/n3113331
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, ему нужнее, чем сотням покалеченных защитников Украины, ведь правда, господин Медведчук?
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медведчук не "господин",а падло которое уже давно должно гнить в земле. Медведчук оплатил операцию для осужденного на 11 лет наемника РФ Седикова, - журналистка Лунькова - Цензор.НЕТ 8704
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Та сука воно, але партнер Порошенка...
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Да-да, ему нужнее, чем сотням покалеченных защитников Украины, ведь правда, господин Медведчук?
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Надо честно озвучивать новость...
Личный представитель Порошенко на минских переговорах - Медведчук оплатил операцию для осужденного на 11 лет наемника РФ Седикова.
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липовый белорус прибежал спасать рядового Лолиту
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Порошенко фактически имеет совместный бизнес с пуйлом, ибо кум пуйла Медведчук с Порошенко являются совместными совладельцами бизнеса на заправках.
Порошенко так же официально назначил кума пуйла Медведчука своим представителем в Минске и заявлял, что удовлетворён работой Медведчука.

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Тогда велись переговоры о цене на газ..
Жулька ЛУЧШЕ **??
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а шо?порох должен был в каком там?,в 12 году заранее ***** с носака в промежность зарядить? Медведчук оплатив операцію засудженого на 11 років найманця РФ Седікова, - журналістка Лунькова - Цензор.НЕТ 7756
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По твоему, нет?
то есть, Порошенко должен прогибаться перед пуйлом чокаясь, как видим на фото?
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таки да,кстати со всех присутствующих регионалов,только Порошенко поклонился путину,как придворная статс дама
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то фото відоме зрада експлуатує лютий 2015, мінськ 2 як раз в той день оточення Дебальцево важки бої.
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твоя честность границ не знает...правдивости границ.
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Сдохнет не сдохнет, но лицо Мертвечука еще раз показал и рожки там и пысок свиной имеются.
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медведчук не "господин",а падло которое уже давно должно гнить в земле. Медведчук оплатил операцию для осужденного на 11 лет наемника РФ Седикова, - журналистка Лунькова - Цензор.НЕТ 8704
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И как с гуся вода , не так ли падали пєдротские?
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Надеюсь новый президент не оставит в тылу рашистских агентов.
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хто новий президент? Жулька чи Зе буде боротися з сепарами?) щось не чув це у їх програмі.
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А что, нынешний борется? Со стукачами КГБ кучмой и мертвячуком сильно наборолся...
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Сергій Гранін
Москва, Россия
7 подписчиковhttps://vkfaces.com/vk/user/graninserg
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У вашего хозяина отдельной строкой этот пункт есть? Или сейчас идёт непримиримая борьба? До такой степени, что Медведчук в открытую занимается рекламой программы *******!😝
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С помощью ***** и пороха эта гнида УЖЕ в украинской политике. Со своими каналами, со своей партией и антиукраинской риторикой. Слава порошенко! Только благодаря ему эта гнида каждый день работает на раскол Украины.
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а еще провернул многоходовчку с савченко и юлей
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правильно.ударил томосом путина по лысине и записал в законе украина в нато
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томос не Порошенко выдал,а Варфоломей,никакое НАТО при Порошенко не светит,только разговоры и пиар
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где ты видишь что я говорил кто выдал томос?очки надень
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ты приплел Порошенко к томосу,который выдал Варфоломей,тебе повылазило что ты написал?
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Для недалёкой массы это не аргумент....
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за освобождение савченко тоже платил медведчук.почему не заплатил за сенцова и других? денег больше нет,все ушли за юлину избирательную уомпанию
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А "юльку геть", "зеленський- клоун" вже було?
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слухайте панове, я все розумію, засуджений ворог, але ж ви не будьте звірами, якщо даже ворогу потрібна медична допомога - йому її потрібно надавати....не потрібно внаслідок люті втрачати своє людське обличчя
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Поддерживаю.
Только Медведчук тут причем?
Этот осужденный ему не враг.
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любий, хто може, повинен надавати допомогу тому, хто її потребує, особливу медичну. Це по вашому значить, що в Росії нашим морякам не потрібно надавати медичну допомогу, вони ж для росіян нібито також вороги?
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Наші моряки для росіян є ворогами і справжню медичну допомогу їм не надають! Тому медведчуку спочатку треба було надати нашим військовополоненим допомогу, але він надав її лише нашим ворогам.
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То ми Росії будемо подавати приклад як з полоненими поступати? В чому мораль, чим ми тоді кращі? Нашим військовослужбовцям також потрібно надавати допомогу, але попрікати Медведчука за те, що він ворогу надав медичну допомогу - це дикість, даже якщо і Медведчук для нас ворог
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Так нашим морякам у росії справжню допомогу не надають.
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Плевала она на ваши примеры.
У них своя мораль и именно себя они считают имеющими право называться людьми и вы их не переделаете,тем более какими то примерами.
Следите за собой,а других Бог будет судить.
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Наші моряки військовополонені а це чмо терорист
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Даде якщо він тричі терорист, і то у разі необхідності йому потрібно надавати меддопомогу, якщо ми хочемо називатись людьми....
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А в Ізраілі поранених терористів добивають. І живуть в Ізраілі краще аніж у нас, і патріотизм у них на вищому щаблі.
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Звери то причем..? Это же показательное выступление.. Гребаный миротворец.. Почему из рашки никто ее не оплатил..? Этим медведчук показывает что он ложил и на Украину и на Украинцев!
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а ти би своєму ворогу, який потребує медичну допомогу, не надав би її? Якби не надав, то чим би ти відрізнявся від звірини? І чого раптом верхній мій пост в спам видалили, невже так у когось душа загрубіла?
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Если бы он пожертвовал на операцию своему врагу это было бы в высшей степени гуманно.
А в данном случае Медведчук пожертвовал своему соратнику или подельнику.
Не вижу гуманизма.
Вы кого хотите обмануть?
Бога не получится,а остальным ваши эти жесты до фени)))
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Медведчук, будучи назначенным адвокатом Стуса, фактически добился того, что Стуса приговорили к смерти... ибо Стус уже живым не вышел из советского концлагеря.
То есть Медведчук показал, что украинцы для него враги... А вот этот рашист для него не враг а собрат по уничтожению Украины и украинцев.
Медведчук - украинофоб и живёт сейчас на украинской земле, лишь благодаря иуде Рошен.
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Даже якби ворог ворогу надавав медичну допомогу в Україні- дорікати в цьому не можна. А якщо наші в Росії надумають надавати медичну допомогу нашим затриманим в Росії, то росіяни також вправі так ставитись до цієї події? Ні панове, якщо ми люди, то повинні буди людьми у всьому, а так ми нічим не будемо кращі від наших ворогів.
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Не змішуй одне з іншим, це не порівняне. Якщо Медведчук здійснив аморальний поступок із Стусом - це одне, а коли він надав меддопомогу хворому, даже якщо цей хворий ворог для нас - це інше. Ви себе поставте на місце хворого-українця в тюрмі в Росії і тоді дійте так, як хочете, щоб по відношенню до вас діяли.
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А гроші на лікування взяти із бюджету країни, громадян якої він вбивав? Я би йому просто ампутував ногу. Дуже дієва процедура - сустав би точно його не турбував.
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Ну, тоді як попадеш до Росії в їх казамети, не дай Боже, - згадай тоді про свої слова.....Ні панове, ворог в окопі зі зброєю напроти, а не на лікарняному ліжку під хірургічним ножем....Даже смертну кару не застосовують до того, хто потребує медичної допомоги.
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Да прекращайте уже.
Какая смертная кара.
Тысячи онкобольных украинских детей умирают в муках,а вы про гуманизм Медведчука к своему подельнику.
Ну вот не получается у вас в благородство играть с какой стороны не крути.
Даже то же ваше благородство как " пример" совсем не благородное,потому что вы ждете отплату,а настоящее оно бескорыстное.
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думай як знаєш, зло породжує зло, ненависть породжує ненависть - куди ми так зайдемо, в глухий кут
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Видишь как оказывается.
Зло порождает зло.
Зачем же ты требуешь от людей то что выше их сил?
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Що вище їх сил? Вище їх сил не засуджувати надання медичної допомоги навіть ворогом ворогу?!!!!
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Ну а почему они ( люди которых ты осуждаешь) должны по доброму относиться к тем кто принес им зло?
Или зло не порождает зло?

( Обожаю философствовать)
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Тысячи онкобольных украинских детей умирают в муках - а в цей час хтось в нас у жирі купається, на куроти їздить, віли собі за бугром купляє, палаци собі будує, де коні гуляють....Твоє порівняння якось недоречне...Питання лікування дітей - це питання нашого мовчазної згоди,це питання нашої рабської душі.
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Без підтримки Ведмедчука в однотурових петріотів консолідація не сходиться.


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П этому наши и стараются в плен не брать в последнее время...
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порошенко предал украину,подписав закон о вступлении в нато.путин сказал спасибо петр .мы же братья
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Этого кума ***** давно пора депортировать в его любимую рюцку *********.
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владимр соловьев и дмитрий киселев поздравили украинский народ со вступлением в таёжный союз путин-назарбаев-лукашенко-порошенко.берегитесь теперь американцы и британцы.
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пока,кремлеботы
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циничная и наглая поза, а что вы мне сделаете? у вас демократия и это мое мнение..., а любое преследование будет политическим...
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Медведчук є відвертим ворогом України. Історія із звільнення Савченко була його роботою, а Юля все знала і взяла її до себе. Хто нарешті посадить того медведчука?
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Новый Президент! А то старый только награждает.
"Порошенко вручил орден "За заслуги" командиру донецкой роты полиции особого назначения Голубану."

"Порошенко наградил Н. Савченко "Звездой Героя Украины".
Медведчук оплатив операцію засудженого на 11 років найманця РФ Седікова, - журналістка Лунькова - Цензор.НЕТ 2338
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Это тогда , когда ВЫ все КРИЧАЛи -- СВОБОДУ САВЧЕНКО ???
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Було, а потім юля взяла її до себе, зробила депутатом України, депутатом Європарламенту... А потім її судили за тероризм і не було чутно, що юля засудила дії Савченко.
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это враг, смертельный... не забывать, не прощать...
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состояние осужденного "отличное" - а это фуй медикам, оплатил ну и оплатил, а серовно медикам фуй.
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Медики давали клятву Гіппократа і зобов'язані усіх лікувати. Але лікування із протезуванням, заміною суглоба чекають сотні тисяч українців і медведчук їм не допомагає. Тому такий вчинок робить його в очах українців більш відвертим ворогом.
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Ворог то ворог, але засуджувати навіть ворога в тому, що він надав меддопомогу своєму колезі не можна, це не морально.
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Допомога може бути різною, а такого рівня надавати її ніхто не зобов'язаний.
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ну, пане от вам і різниця між мораллю марксиста і вами, а ще з себе корчите гуманістів.....
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Різниця у тому, що ви підтримуєте лише наших ворогів.
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Эти медики за денги оперировали а не по клятве.
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Все рівно оперували по клятві. Просто дуже висока вартість самого суглоба та операції. Тому гроші необхідні.
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нет, не по клятве, силикон в грудь или в лицо закачивает не по клятве а за денги, так и тут, не жизнеопасная операция.
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Силікон і заміна суглоба є принципово різними операціями, але правда що такого рівня операції не зобов'язані надавати.
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Вот поэтому Бойко и еже с ним, народ предаст анафеме на выборах, были уже при власти, ни хрена не делали, второй заход во власть народ не даст добро, на них клеймо-ПЛЕВАТЬ НА ВСЕХ,кто нас выбрал. Вот с таким отбором мы, может, когда-то станем европейцами и нас, как равных возьмут в Евросоюз.
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Дати гроші на лікування кацапа, це все одно, що зайти до клубу ,,Галубая устріца,, ти наче і вільний у своєму виборі, але всі бачуть, що ти підарас.
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Тобто, якщо ти в полоні в Росії, і тобі українець надасть допомогу, то той українець також в очах росіян буде 3,14расом? До чого ми так докотимся? До якої моралі?
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ждать яблок с дерева каштана это как минимум глупо
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Гнида,а грибу не не хочет оплатить лечение
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У вашего хозяина отдельной строкой этот пункт есть? Или сейчас идёт непримиримая борьба? До такой степени, что Медведчук в открытую занимается рекламой программы *******!😝
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук оплатил операцию для осужденного на 11 лет наемника РФ Седикова, - журналистка Лунькова
 
 
 
 
 
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