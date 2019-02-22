 Медведчук оплатил операцию для осужденного на 11 лет наемника РФ Седикова, - журналистка Лунькова

Об этом сообщает в Facebook журналистка Алена Лунькова, информирует Цензор.НЕТ.

"МОЗ прооперировал больную ногу "ихтамнета" Алексея Седикова. Дорогостоящую операцию (замена суставов) гражданина РФ оплатил "спецпредставитель" Украины Виктор Медведчук. По данным пенитенциарной службы, состояние осужденного "отличное"", – написала Лунькова.

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Журналистка напомнила, что находящиеся в российском плену украинские моряки не получают квалифицированной медицинской помощи.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б." - так о состоянии украинского моряка Василия Сороки пишет его адвокат Serg Badamshin", – пишет Лунькова.

"Пресс-служба Виктора Медведчука, прошу вас обеспечить лечение и украинских граждан в тюрьмах РФ. Кроме Василия Сороки, в лечении нуждаются Андрей Эйдер, Павел Гриб и Эдем Бекиров", – подытожила журналистка.

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Напомним, Алексей Седиков, уроженец Архангельской области, отправился на Донбасс по собственному желанию. Был ранен и задержан украинскими военнослужащими в июле 2016 года. В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Алексей Седиков приговорен к 11 годам тюремного заключение за участие в террористической организации и незаконное обращение с оружием.

Виктор Медведчук еще в летом 2018 года заявлял, что Седиков нуждается в операции, и высказывал готовность ее оплатить. Тогда, это обстоятельство даже стало предметом переговоров минской контактной группы. Пресс-служба Виктора Медведчука сообщила, что оказание Седикову полноценной медицинской помощи "заблокировано по политическим соображениям".

В конце января Седиков, как и еще 21 наемник, отбывающий наказание в украинских тюрьмах, написал к Путину обращение с просьбой об обмене.