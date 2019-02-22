 Зеленский установил рекорд украинского кино - за фильм "Я, Ты, Он, Она" перечислил в Госкино более 11 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино в Фейсбук.

"22 февраля компания-производитель фильма "Я, Ты, Он, Она" перечислила на счет Госкино 11 673 939 гривен - выплату доли дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм согласно условиям лицензионного соглашения и акта распределения имущественных прав. В настоящее время, это рекордная сумма, которую Госкино получило от кинотеатрального проката фильма, созданного при его поддержке", - говорится в сообщении.

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Романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" стала абсолютным рекордсменом по сборам среди украинских фильмов, собрав в прокате более 71 млн гривен. На сегодня, фильм в кинотеатрах страны посмотрело почти 800 тыс. зрителей. Это абсолютный рекорд среди украинских фильмов, снятых за все годы независимости.

Проект "Я, Ты, Он, Она" стал победителем 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 17,6 млн грн. Финансирование производства ленты осуществлялось в соотношении 51% за счет ООО "Киноквартал" и 49% за счет средств государственной финансовой поддержки. В соответствии с этим соотношением распределяются и доходы, то есть все средства, полученные от проката или демонстрации фильма.

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