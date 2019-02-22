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Все про:Зеленский (175) кино (1204) кинопрокат (76) Госкино (114)

 Зеленский установил рекорд украинского кино - за фильм "Я, Ты, Он, Она" перечислил в Госкино более 11 млн грн

Производитель украинского фильма "Я, Ты, Он, Она" перечислил Госкино рекордные 11,6 млн грн от доходов от проката картины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино в Фейсбук.

"22 февраля компания-производитель фильма "Я, Ты, Он, Она" перечислила на счет Госкино 11 673 939 гривен - выплату доли дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм согласно условиям лицензионного соглашения и акта распределения имущественных прав. В настоящее время, это рекордная сумма, которую Госкино получило от кинотеатрального проката фильма, созданного при его поддержке", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордных 35 украинских фильмов вышли в прокат в 2018 году, - Госкино

Романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" стала абсолютным рекордсменом по сборам среди украинских фильмов, собрав в прокате более 71 млн гривен. На сегодня, фильм в кинотеатрах страны посмотрело почти 800 тыс. зрителей. Это абсолютный рекорд среди украинских фильмов, снятых за все годы независимости.

Проект "Я, Ты, Он, Она" стал победителем 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 17,6 млн грн. Финансирование производства ленты осуществлялось в соотношении 51% за счет ООО "Киноквартал" и 49% за счет средств государственной финансовой поддержки. В соответствии с этим соотношением распределяются и доходы, то есть все средства, полученные от проката или демонстрации фильма.

Также смотрите: Комедия "Скажене весілля" установила рекорд кассовых сборов среди украинских художественных фильмов, собрав более 30 млн грн за два уик-энда, - Госкино. ВИДЕО

Зеленский установил рекорд украинского кино - за фильм Я, Ты, Он, Она перечислил в Госкино более 11 млн грн 01
Зеленский установил рекорд украинского кино - за фильм Я, Ты, Он, Она перечислил в Госкино более 11 млн грн 02

Смотрите: Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3113330
 
   
 Топ комментарии
 
Фільм став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Загальний кошторис фільму - 36,9 млн грн, 49 % бюджету (17,6 млн грн.) фільму оплатило Держкіно

17,6 лямов ЗЕлупень получил из бюджета на эту фильму, а возвратил в бюджет 11, 6 лямов?

Как там выше кто-то написал?

БРАВО Зеленскому!

Я бы даже сказал:
БРАВИССИМО!!!
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управлять государством - не дурака валять в фильме...
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сепар Захарка Прилепин жалуется на большие потери в своем бывшем батальоне..
Слава ВСУ и Слава Украине!
ссыль Фейсбучик Сепара Прилепина
Зеленский установил рекорд украинского кино - за фильм "Я, Ты, Он, Она" перечислил в Госкино более 11 млн грн - Цензор.НЕТ 7525
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Найбільша несправедливість цих виборів, це те, що Беня своєму придорку заборонив відкривати на публіці рота а його фанатам- двбйбам на цензорі- ні.
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зато у вас изо рта льётся, как вы думаете шоколад
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Заработали 71 млн, заплатили 11 млн....
Может памятник зеленскому поставить за это?
Это всего навсего 15%. То есть минимальный налог.
Стыдно вообще говорить о каких-то жалких 11 млн.
Клоун мог бы и просто так отдать например на армию под сотню лимонов...
А расхваливать обычную уплату минимального налога.. - просто смешно.
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Кстати, обратите внимание, что за зеленского - все люди с ватными взглядами
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а пойдет в политику забросит кино, нельзя такого ценного кадра терять
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Зеленский успешен, при этом не сидит 20 лет чиновником на разных должностях при всех властях, как некоторые.
Прибыль абсолютно честная и легальная, заработанная своим трудом. А не как наша жирная скотина №1.
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Зеленский успешно пилит бюджетные бабки не хуже чиновников
18 миллионов взял, 11 вернул
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Что вы несете, если фильм отбил многократно вложенные в него деньги - то при чём здесь распил?
Распил - это когда чиновник, например депутат из БПП положил плитку за миллион гривен и 500 тысяч. положил себе в карман.
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"Проект "Я, Ты, Он, Она" стал победителем 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку" Пишите заявление в генпрокуратуру,куму президента.Идёт расхищение гос.средств!(Ну или не пи"дите попусту)
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ну нащот абсолютно честная-то ты погорячился...как ни крути,а у зеленского в оффшорах гораздо больше денег ,чем 3000 баксов.
уйми свою ненависть,она тебя сжигает,аналитическую часть мозга в первую очередь Зеленський встановив рекорд українського кіно - за фільм "Я, Ти, Він, Вона" перерахував до Держкіно понад 11 млн грн - Цензор.НЕТ 9593
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Ты всерьез считаешь, что у жирной скотины лишь один офшор с 3000$?
Это только если закрыть глаза на его попытки открыть офшор на Британских Виргинских островах, где чётко указано "с целью минимизации налогов".
Жлоб даже на своём канале платит зарплату в конвертах. Но хополы, как обычно, глухи, слепы и немы.
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да,я считаю ,что у пороха нет больше офшоров.если бы они были-кацаня уже нарыла бы своими кротами все ,что есть...но нарыли только это.тоже и нащот зарплаты в конвертах...с чего бы это ему на фабрике офиуиальную зарплату платить-а на канале в конвертах?это шоб зраде с пригожинскими лахтинцами было о чем говорить шоле? Зеленський встановив рекорд українського кіно - за фільм "Я, Ти, Він, Вона" перерахував до Держкіно понад 11 млн грн - Цензор.НЕТ 7989
поверь,в Украине идиотов гораздо меньше,чем вы надеялись...потому и с наваросией не срослось
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Какая кацапня? Какое влияние имеет кацапня на финансовые черные дыры сильных мира сего? Кроме того, что сами являются их клиентами, как Поросенко.

"5 канал" - украинская телекомпания, принадлежащая президенту Порошенко, платит зарплату сотрудникам из нелегальных касс для уклонения от уплаты налогов.

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Семь нынешних и бывших сотрудников редакции "5 канала" подтвердили FAZ, что уже несколько лет получают деньги по системе двойной бухгалтерии на разные банковские карточки. На одну карточку приходит официальная зарплата, сумма которой часто равна минимальной зарплате, прописанной в украинском законодательстве, а на другую - более высокая сумма неофициальной зарплаты, получение которой не требует расписки. Раньше неофициальная зарплата выплачивалась наличными, сообщили журналисты.

Я вам ниверю вывсёврети!!! Пороховатка порвалась.
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дейче велле русская редакция-тот еще источник...как и радиосвобода русская редакция
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И тут Поросёнку тоже кацапня в штаны насрала Зеленський встановив рекорд українського кіно - за фільм "Я, Ти, Він, Вона" перерахував до Держкіно понад 11 млн грн - Цензор.НЕТ 1744
Да-да... Ещё раз, для слепотрастовых слепошарых - "пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung".






Теперь ещё один штришок к картине нашего свинорылого поцреота:

"Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова. Об этом СМИ узнали из сообщения "Громадського", цитирующего автора расследования Panama Papers, журналистку «Слидство.Инфо» Анну Бабинец.
«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Судя по формулировке, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется», - сказала она.
Журналистка также сообщила, что направила запрос в Администрацию президента по расследованию против Порошенко.
Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.
Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов."
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кацапа,мне не интересны твои сцылки на проплаченных ****** авторов.мне достаточно видеть уровень твоей ненависти.
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Конечно, тебе не интересно, когда стали мордой в поросячее дерьмо мокать. Ничего шавке не осталось, кроме как кудахтать про вывсёврети, гавкнуть про кацапа и бежать восвояси.

Типичный гыгнутый как он есть, я другого не ожидал.
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А містер Зеленськи не хоче розповісти що він в 2015 знявся в російській кінокомедії "8 новьіх свиданий" у головній ролі???, в той час коли йшли бої у Дебальцеве Зе на росії гуморил.
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Ну и занимался бы СВОИМ делом. И всем было бы хорошо. Так нет же, влез в эту авантюру с Коломойским! Вова, оно вам надо? Даже если Коломойский пообещал вам ну очень большие деньги - обязательно кинет. Как в свое время М.Бродского....
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а ты свечку держал когда беня ему это обещал или как в методичке записали так и изрыгнул?
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Так а в этой-то новости почему обси№ают Зеленского?Украинское кино.Рекорд...Или у ботвы просто тэги определённые есть и вообще можно над смыслом не заморачиваться?В таком случае Петя скуповат...
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Свого часу, Порошенко прпонував Зеленському ввійти в його команду. Зеленський мріяв створити в Україні кіноіндустрію на зразок Голлівуду. Проте, вован відмовивсь, бо захотів все зразу. Все таки кожен повинен бути на своєму місці. Як то кажуть погано коли сапоги точит пирожник, а пироги печет сапожник.
Так що Вован, займайся тим, що в тебе краще виходить! Весели людей в кіно і зі сцени, а не роби шоу у ВР і АП! Там і без тебе клоунів досить!


Зеленський встановив рекорд українського кіно - за фільм "Я, Ти, Він, Вона" перерахував до Держкіно понад 11 млн грн - Цензор.НЕТ 4601







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экономикой занимается гройсман и верховная рада.
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Зеля просто выполнил условия контракта с Госкино, отдав часть прибыли, а у его ботов счастья, как-будто он свои личные деньги пожертвовал родной стране... Зеленський встановив рекорд українського кіно - за фільм "Я, Ти, Він, Вона" перерахував до Держкіно понад 11 млн грн - Цензор.НЕТ 1620
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Один нюанс. Тільки при Порошенкові фільми, в які вкладаються державні кошти, починають окуповуватись. Це початок нормальної практики. Слава Порошенку.
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порошенко самовыдвиженец,нет никакого бпп или других партий.
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Соевые кретины, вы хоть статью прочтите! выплату доли дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм согласно условиям!!! За два месяца навар 11 млн с 17, до конца года казна лодучит 17 и свыше.... это вам не катера лепить из какашек на ленинский кузне...
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Поражаюсь, как Петя может изгадить всё,к чему прикасается...Когда-то на этом сайте можно было аргументированно дискутировать...Сейчас-ботовый зоопарк.
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порошенко-путин 5:0,какая боль, какая боль венесуэла россия ноль
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Не понятны мне восторги.
Государство вложило в фильм 17,6 млн, а получило 11,6 - пока убыток в 5 млн..
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соевый, глаза открой - 11.6 млн за 2 месяца, дальше объяснять?
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Итак, что мы имеем в сухом остатке.
Украинцы из своих налогов дали Зеленскому 17,6 миллионов гривен на фильм.
Он снял фильм, и заработал на украинцах 71 миллион гривен, а в госбюджет вернул 11,6 миллионов
Итого: госбюджет полинял на 6 миллионов гривен
Зеленский в плюсах на 60 миллионов гривен.И это он еще не стал преЗЕдентом Зеленський встановив рекорд українського кіно - за фільм "Я, Ти, Він, Вона" перерахував до Держкіно понад 11 млн грн - Цензор.НЕТ 9765
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Это неправильный подсчет. Люди получили работу, были задействованы, это хорошо для экономики, получили зарплату, потратили эти деньги на экономику, в кинотеатрах сопутствующая выручка - напитки, еда и прочее, там тоже налоги и т.д. Да и вообще, деньги украинцев ему дали не украинцы, а выделяющие финансирование чиновники. Если что, то с спрос с них. Если они плохо работают, может таки пришло время их поменять?
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может сначала нужно прочитать хотя бы полностью? это за 2 месяца проката, фильм еще будет долго в прокате
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спецслужбы сша прослушали разговор коломойский - коболев.зеленскому лучше снятся с выборов немедленно.
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Нова стратегія Зеленського- головнокомандувача, на коліна раком хай Їб..ть ,аби не били.Чекам дебатів ,що ще зморозить Вовочка ,бо до свого штабу після розмови з послами вже непускають.
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Не знаю, какой может быть президент из Зеленского, но почему президентом можно быть торговцу конфетами, почему главой СНБО может быть бывший комсомольский активист, почему МВД может возглавлять коммерсант, так почему шоумену нельзя?
Почему-то многие хотят новые лица в политике, но когда новые лица появляются, сразу начинается: да что он сможет?То что он шоумен, не имеет никакого значения. Вы или верите ему или нет, соответственно от этого и проголосуете.
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1984-1986 - служба в армії.
1989-1992 - аспірант-асистент Кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету ім.Т.Г.Шевченка.
1993-1998 - генеральний директор Концерну «Укрпромінвест».
1998-2002 - народний депутат України ІІІ скликання.
2000-2004 - заступник Голови Ради Національного Банку України.
2002-2005 - народний депутат України IV скликання. Голова Комітету ВРУ з питань бюджету.
У 2002 захистив наукову дисертацію «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні». Кандидат юридичних наук.
8.02.2005-8.09.2005 - Секретар Ради Національної безпеки і оборони України.
2006-2007 - народний депутат України V скликання, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності.
2009-2010 - Міністр закордонних справ України.
2012 - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.
2012 - народний депутат України VII скликання, співголова Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.
1998-2003 - член Координаційної ради з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні.
У 1998 заснував іменний Благодійний фонд, який здійснює благодійні проекти у різних сферах суспільного життя.
2000-2002 - керівник фракції «Солідарність» у ВРУ III скликання.
2007-2012-Голова Ради НБУ.
Заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат міжнародної премії імені П.Орлика, нагороджений Орденом «За громадянські заслуги» ступені Великого Хреста Королівства Іспанії.

З 7 червня 2014 року президент України ,самі тяжкі роки існування країни.
В Порошенка вже є команда ,яка спасла країну від прірви . Як казав Путін, я за 43 кандидата в президенти України. Не хочу щоб в Думі пили шампанське!
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чекисты кремля любят зеленских януковичей чаушеску хуссейнов кадафи мадуров
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Так все ж таки .. Держава з казни дала Зєлє на зйомки фільму 17.6 лямів . Отримала назад лише 11.6 лямів.. Запитання для знавців - Де поділися 5 лямів і що то за такий маестро кіномистецтва , який знімає нездалі фільми з такими збитками в 30%???

І на холєри ясної тоді здався такий кандидат в президенти , який не вміє навіть фільм зняти без збитків для держави?.... А може цей маестро просто вкрав ті гроші 💰????!!! .... То він тоді просто криса..😕😕😕😕😕
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пентагон поставил порошенко гетьманом украины.вам не нравится гетьман?возьмите джугашвили он не комерсант.шахты заводы фабрики строил без зарплат и пенсий
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Нащо нам таке кино,де нема Пети?Був би Петя и касса була б бiльше
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Ну збитків не було б точно.. А так самі витрати з тим Зєзє і ніяких прибутків для країни... Так где же деньги, Зин?...😕😕😕
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Зеленський, Укроп ,Шевченко і т.д. проекти Коломойського , любить Беня зелений колір.Впевнений що Зе просереться на виборах ,зеленим поносом.
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коломойского может арестовать интерпол.уголовное дело в сша на коломойского никто не закрывал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский установил рекорд украинского кино - за фильм "Я, Ты, Он, Она" перечислил в Госкино более 11 млн грн
 
 
 
 
 
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