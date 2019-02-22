 Зеленский установил рекорд украинского кино - за фильм "Я, Ты, Он, Она" перечислил в Госкино более 11 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино в Фейсбук.
"22 февраля компания-производитель фильма "Я, Ты, Он, Она" перечислила на счет Госкино 11 673 939 гривен - выплату доли дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм согласно условиям лицензионного соглашения и акта распределения имущественных прав. В настоящее время, это рекордная сумма, которую Госкино получило от кинотеатрального проката фильма, созданного при его поддержке", - говорится в сообщении.
Романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" стала абсолютным рекордсменом по сборам среди украинских фильмов, собрав в прокате более 71 млн гривен. На сегодня, фильм в кинотеатрах страны посмотрело почти 800 тыс. зрителей. Это абсолютный рекорд среди украинских фильмов, снятых за все годы независимости.
Проект "Я, Ты, Он, Она" стал победителем 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 17,6 млн грн. Финансирование производства ленты осуществлялось в соотношении 51% за счет ООО "Киноквартал" и 49% за счет средств государственной финансовой поддержки. В соответствии с этим соотношением распределяются и доходы, то есть все средства, полученные от проката или демонстрации фильма.
Может памятник зеленскому поставить за это?
Это всего навсего 15%. То есть минимальный налог.
Стыдно вообще говорить о каких-то жалких 11 млн.
Клоун мог бы и просто так отдать например на армию под сотню лимонов...
А расхваливать обычную уплату минимального налога.. - просто смешно.
Прибыль абсолютно честная и легальная, заработанная своим трудом. А не как наша жирная скотина №1.
18 миллионов взял, 11 вернул
Распил - это когда чиновник, например депутат из БПП положил плитку за миллион гривен и 500 тысяч. положил себе в карман.
уйми свою ненависть,она тебя сжигает,аналитическую часть мозга в первую очередь
Это только если закрыть глаза на его попытки открыть офшор на Британских Виргинских островах, где чётко указано "с целью минимизации налогов".
Жлоб даже на своём канале платит зарплату в конвертах. Но хополы, как обычно, глухи, слепы и немы.
поверь,в Украине идиотов гораздо меньше,чем вы надеялись...потому и с наваросией не срослось
"5 канал" - украинская телекомпания, принадлежащая президенту Порошенко, платит зарплату сотрудникам из нелегальных касс для уклонения от уплаты налогов.
Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
Семь нынешних и бывших сотрудников редакции "5 канала" подтвердили FAZ, что уже несколько лет получают деньги по системе двойной бухгалтерии на разные банковские карточки. На одну карточку приходит официальная зарплата, сумма которой часто равна минимальной зарплате, прописанной в украинском законодательстве, а на другую - более высокая сумма неофициальной зарплаты, получение которой не требует расписки. Раньше неофициальная зарплата выплачивалась наличными, сообщили журналисты.
Я вам ниверю вывсёврети!!! Пороховатка порвалась.
Да-да... Ещё раз, для
слепотрастовыхслепошарых - "пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung".
Теперь ещё один штришок к картине нашего свинорылого поцреота:
"Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова. Об этом СМИ узнали из сообщения "Громадського", цитирующего автора расследования Panama Papers, журналистку «Слидство.Инфо» Анну Бабинец.
«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Судя по формулировке, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется», - сказала она.
Журналистка также сообщила, что направила запрос в Администрацию президента по расследованию против Порошенко.
Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.
Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов."
Типичный гыгнутый как он есть, я другого не ожидал.
Так що Вован, займайся тим, що в тебе краще виходить! Весели людей в кіно і зі сцени, а не роби шоу у ВР і АП! Там і без тебе клоунів досить!
Государство вложило в фильм 17,6 млн, а получило 11,6 - пока убыток в 5 млн..
Украинцы из своих налогов дали Зеленскому 17,6 миллионов гривен на фильм.
Он снял фильм, и заработал на украинцах 71 миллион гривен, а в госбюджет вернул 11,6 миллионов
Итого: госбюджет полинял на 6 миллионов гривен
Зеленский в плюсах на 60 миллионов гривен.И это он еще не стал преЗЕдентом
Почему-то многие хотят новые лица в политике, но когда новые лица появляются, сразу начинается: да что он сможет?То что он шоумен, не имеет никакого значения. Вы или верите ему или нет, соответственно от этого и проголосуете.
1989-1992 - аспірант-асистент Кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету ім.Т.Г.Шевченка.
1993-1998 - генеральний директор Концерну «Укрпромінвест».
1998-2002 - народний депутат України ІІІ скликання.
2000-2004 - заступник Голови Ради Національного Банку України.
2002-2005 - народний депутат України IV скликання. Голова Комітету ВРУ з питань бюджету.
У 2002 захистив наукову дисертацію «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні». Кандидат юридичних наук.
8.02.2005-8.09.2005 - Секретар Ради Національної безпеки і оборони України.
2006-2007 - народний депутат України V скликання, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності.
2009-2010 - Міністр закордонних справ України.
2012 - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.
2012 - народний депутат України VII скликання, співголова Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.
1998-2003 - член Координаційної ради з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні.
У 1998 заснував іменний Благодійний фонд, який здійснює благодійні проекти у різних сферах суспільного життя.
2000-2002 - керівник фракції «Солідарність» у ВРУ III скликання.
2007-2012-Голова Ради НБУ.
Заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат міжнародної премії імені П.Орлика, нагороджений Орденом «За громадянські заслуги» ступені Великого Хреста Королівства Іспанії.
З 7 червня 2014 року президент України ,самі тяжкі роки існування країни.
В Порошенка вже є команда ,яка спасла країну від прірви . Як казав Путін, я за 43 кандидата в президенти України. Не хочу щоб в Думі пили шампанське!
І на холєри ясної тоді здався такий кандидат в президенти , який не вміє навіть фільм зняти без збитків для держави?.... А може цей маестро просто вкрав ті гроші 💰????!!! .... То він тоді просто криса..😕😕😕😕😕