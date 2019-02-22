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Все про:Аваков (2684) МВД (7746) провокация (1220)

 На 54-й день избирательной кампании в Нацполицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Против меня готовится провокация, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков обнародовал информацию, что против него готовится провокация, суть которой состоит в том, что он получил крупную сумму денег от России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определенные структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел, - и МВД.

Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата".

Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения.

Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО

Я уже много раз говорил и повторю еще раз: я никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать "тайных" союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе. Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип.

На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117.

И чем ближе день "Х" - тем больше таких сообщений и вызовов мы будем получать круглосуточно. И тем жёстче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек!

Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой.

Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно будет думать о стране.

Не смотря на всю грязь, сопутствующую избирательному процессу, мы и дальше будем выполнять свою работу: спокойно, без нервов, жестко и по Закону!

Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция разрабатывает для каждого региона свой план обеспечения безопасности во время выборов

Источник: https://censor.net.ua/n3113329
 
   
 Топ комментарии
 
Не в бровь, а в глаз. Шоколадные барыги во всем своем нравственном убожестве.
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он один против маланцев, не дадим сожрать? На 54-й день избирательной кампании в Нацполицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Против меня готовится провокация, - Аваков - Цензор.НЕТ 9699
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Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
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Порошенко? - СБУ...
Аваков? - МВС....
Кто победит...? Я думаю Аваков......
Какие ставки граждане победившей Революции Достоинства...?
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банковские счета - фигня... деньги в рюкзаках занесут.
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он один против маланцев, не дадим сожрать? На 54-й день избирательной кампании в Нацполицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Против меня готовится провокация, - Аваков - Цензор.НЕТ 9699
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Не в бровь, а в глаз. Шоколадные барыги во всем своем нравственном убожестве.
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По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата".

И в конце такой:
Приватбанк доллар 4105 4913 3082 9129.
PayPal ххх19хх201х@gmail.com.



Источник: https://censor.net.ua/n3113329
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Сьогодні в театрі в м. Кіровограді (Кропивницькому) пан Гриценко театр проводив....особливо сподобалось його виступ про сбушників, які даже на його репліку відгукувались у залі, їм би не тільки очки видали, їм би для кращої гри ще і вуси приклеїли, кожанки та парабелуми дали, щоб краще народ вірив.
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Пане Аваков, дайте їм номер 4149....4444 1хх1.З мене могорич!!!!
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Статистика по фигурантам обращений такая: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117
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АДА РОГОВЦЕВА СТАЛА ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ПОРОШЕНКО НА ВЫБОРАХ
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сепаров не нужно крышевать и покрывать, ты уже себя показал кто ты есть на самом деле.
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Статистика по фигурантам обращений такая: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117.

Вывод: среди рейтинговых кандидатов самый честный Зеленский.
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Закрийся і сиди в кабінеті, дивись кіно про поручика Міклована і пий собі джин чи бренді... Керувати можеш по телефону.Яка там провокація...
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в каждом слове Авакова любой может прочитать - "петя! а не о*уел ли ты"??!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа 54-й день избирательной кампании в Нацполицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Против меня готовится провокация, - Аваков
 
 
 
 
 
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