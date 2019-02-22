 Аваков предупредил, что против него готовят провокацию - перечисление крупной суммы денег из РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определенные структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел, - и МВД.

Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине.

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По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата".

Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения.

Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем.

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Я уже много раз говорил и повторю еще раз: я никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать "тайных" союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе. Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип.

На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117.

И чем ближе день "Х" - тем больше таких сообщений и вызовов мы будем получать круглосуточно. И тем жёстче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек!

Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой.

Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно будет думать о стране.

Не смотря на всю грязь, сопутствующую избирательному процессу, мы и дальше будем выполнять свою работу: спокойно, без нервов, жестко и по Закону!

Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность".

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