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Все про:Аваков (2688) МВД (7746) провокация (1220)

 Аваков предупредил, что против него готовят провокацию - перечисление крупной суммы денег из РФ

Глава МВД Арсен Аваков обнародовал информацию, что против него готовится провокация, суть которой состоит в том, что он получил крупную сумму денег от России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определенные структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел, - и МВД.

Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата".

Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения.

Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО

Я уже много раз говорил и повторю еще раз: я никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать "тайных" союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе. Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип.

На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117.

И чем ближе день "Х" - тем больше таких сообщений и вызовов мы будем получать круглосуточно. И тем жёстче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек!

Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой.

Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно будет думать о стране.

Не смотря на всю грязь, сопутствующую избирательному процессу, мы и дальше будем выполнять свою работу: спокойно, без нервов, жестко и по Закону!

Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция разрабатывает для каждого региона свой план обеспечения безопасности во время выборов

Источник: https://censor.net.ua/n3113329
 
   
 Топ комментарии
 
это бесконечно печально....
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Не в бровь, а в глаз. Шоколадные барыги во всем своем нравственном убожестве.
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погань соевая! стоять рядом с вами, продажными выродками - позор!
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Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
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Порошенко? - СБУ...
Аваков? - МВС....
Кто победит...? Я думаю Аваков......
Какие ставки граждане победившей Революции Достоинства...?
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банковские счета - фигня... деньги в рюкзаках занесут.
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он один против маланцев, не дадим сожрать? На 54-й день избирательной кампании в Нацполицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Против меня готовится провокация, - Аваков - Цензор.НЕТ 9699
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Не в бровь, а в глаз. Шоколадные барыги во всем своем нравственном убожестве.
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По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата".

И в конце такой:
Приватбанк доллар 4105 4913 3082 9129.
PayPal ххх19хх201х@gmail.com.



Источник: https://censor.net.ua/n3113329
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Сьогодні в театрі в м. Кіровограді (Кропивницькому) пан Гриценко театр проводив....особливо сподобалось його виступ про сбушників, які даже на його репліку відгукувались у залі, їм би не тільки очки видали, їм би для кращої гри ще і вуси приклеїли, кожанки та парабелуми дали, щоб краще народ вірив.
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Пане Аваков, дайте їм номер 4149....4444 1хх1.З мене могорич!!!!
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Статистика по фигурантам обращений такая: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117
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АДА РОГОВЦЕВА СТАЛА ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ПОРОШЕНКО НА ВЫБОРАХ
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Ольгінци печаляться з багатьох причин. З цеї також, ясна справа.
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погань соевая! стоять рядом с вами, продажными выродками - позор!
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сепаров не нужно крышевать и покрывать, ты уже себя показал кто ты есть на самом деле.
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Статистика по фигурантам обращений такая: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117.

Вывод: среди рейтинговых кандидатов самый честный Зеленский.
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Не ошибается тот кто ниче не делает.
Ну нету у него никакой команды и соответсвенно предвыборной деятельности.
Нет активности - нет нарушений
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Попытка подкупа избирателя это не ошибка, а преступление.
А команда у Зеленского есть, не сомневайтесь.
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Закрийся і сиди в кабінеті, дивись кіно про поручика Міклована і пий собі джин чи бренді... Керувати можеш по телефону.Яка там провокація...
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в каждом слове Авакова любой может прочитать - "петя! а не о*уел ли ты"??!!!
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А после скольких нулей,сумма перестаёт считаться провокацией?
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Аваков сегодня как кость в горле для прогнившей дотла соевой банды, для которой вопрос жизни и смерти состоит в том, что бы не гнушаясь абсолютно ничем протащить главноворующую мразь с нулевым рейтингом на пост Президента. Если этого не сделать, большинство верхушки Блока Панамских Патриотов ожидают солидные сроки на нарах или стремительный драп из страны. Поэтому логично ожидать любых провокаций, направленных на устранение Авакова с пути тотальной фальсификации результатов выборов
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Соя обьясните, что плохого в том что мусара не будут зашищать бандитов от народа?
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За підозрою в підкупі виборців, поліція у Сумах затримала співробітників підрозділів виборчого штабу Петра Порошенка, Мальцева Ігоря Вікторовича, що мешкає в Києві, і Лиховида Віталія Миколайовича, мешкає в Нікополі, яку очолює керівник проекту побудови мереж для голосування технолог БПП Дмитро Касьянов. У відповідь у міське управління поліції Сум прибула оперативна група обласного СБУ і прокуратури, яка проводить обшук усіх співробітників поліції, які були причетні до цього затримання
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Роман Донік‏ @donikroman 2 часа назад

Самый простой способ доказать, что деньги подбросили на счет Авакова - купить несколько танков и передать в ЗСУ. Если конечно их не подбрасывали незаметно, начиная с рюкзаков 14 года.
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Та он падло, просто цену себе набивает, вот и всё.
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ГПУ и СБУ не ловят врагов Украины ,а являются платными агитаторами одного из самых нечистоплотных претендентов на корону,для которого брехня и алчность -суть его сказочного обогащения на простых украинцах
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Я морально загартувався і готовий на таку провокацію. Куди прислати номер карточки?
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Дружбана боксёра и мальдивского -фирташа ,наконец-то этапируют вСША.Финита-ля комедия!!.Мальдивский -на низкий старт!!!
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Учитывая, что Батькивщина спалилась на финансировании из Роиси не удивительно, что их лоббист решил перестраховаться.
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на воре и шапка горит , мой язык мой враг - авякян а откуда у тебя счета именные в Италии? в твоих декларациях об этом тишина- дэбил ***.
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Дійсно які рахунки в Італії що сам Аваков говорить. Відповідь проста у пресі 2018 що Аваков віллу придбав в Італії за декілька млн € .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков предупредил, что против него готовят провокацию - перечисление крупной суммы денег из РФ
 
 
 
 
 
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