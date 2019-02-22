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 ЦИК зарегистрировала уже 357 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 357 официальных наблюдателей от международных и заграничных организаций, а также отдельных иностранных государств.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом, по состоянию на 22 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

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Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019.

8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации на пост главы государства – всего зарегистрировано 44 кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113326
 
 
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Ринат Амедов - ?

ну да....- интересно....
Цензор удалил - теперь никто не узнает... ЦИК зарегистрировала уже 357 международных наблюдателей - Цензор.НЕТ 848
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Ринат, по ходу то был какой-то вброс.

https://comments.ua/world/651837-sud-veni-razreshil-ekstradirovat-firtasha.html Вот тут новость есть. Но она со ссылкой на ВВС http://www.bbc.co.uk/ukRAInian/news-russian-39041185

А по ссылке вот это.
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