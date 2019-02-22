 В Италии суд по делу нацгвардейца Маркива закончил допрос свидетелей обвинения, адвокат ожидает приговор в мае-июне

Об этом сообщил адвокат украинца Раффаэлле Делла Валле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам адвоката, в случае принятия решения о проведении дополнительных следственных действий на месте происшествия в Украине оглашение приговора может затянуться.

22 февраля в суде выступил последний из 20 свидетелей от обвинения, карабинер отдела расследования международного терроризма, который анализировал контент социальных сетей, результаты прослушиваний и фото- и видеоматериалы с цифрового носителя информации (флешки), изъятой у подсудимого Маркива после его ареста в аэропорту Болоньи в 2017 году.

Возражения у защитников Маркива вызвало видео с YouTube, которое прокурор обвинения Андреа Дзанончелли представил в доказательство якобы непрофессиональной организации Национальной гвардии Украины.

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На видеоролике с логотипом российского регионального телеканала "Новый регион" один из якобы представителей Нацгвардии жалуется на невнимание руководства и невыплату денег за службу на Донбассе. Съемка датирована 11 июня 2014 г., через три недели после гибели итальянца у Славянска.

Адвокат украинца Делла Валле выступил с протестом добавления этого материала в качестве доказательства, ведь личность человека на видео и обстоятельства съемок не установлены, отсутствует также официальный перевод сказанного. Упомянутый материал также не числился во время досудебного расследования, что, по мнению юриста, противоречит процессуальным нормам. Судья Анна Мария Гатто отклонила этот протест и приняла видео российского канала как доказательство, обязав осуществить перевод и идентифицировать спикера.

Затем свидетель - карабинер на запрос прокурора также продемонстрировал якобы официальный документ-справку руководству Нацгвардии Украины, в котором говорится о девяти солдатах-свидетелях стороны защиты Маркива. В частности, в справке якобы идет речь о том, что солдаты обязаны поддержать версию защиты. По мнению прокурора, появление такой справки делает свидетельство перечисленных лиц заранее ложным.

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Это письмо-справку карабинеры нашли на российском пропагандистском интернет-ресурсе "Русская весна". Свидетель не смог предоставить однозначного ответа относительно легитимности данного сайта. Следователи карабинеры также не нашли подтверждения данной информации (существование упомянутого письма) в других интернет-источниках. Достоверность справки о девяти свидетелях прокурор объясняет наличием той же подписи, фамилии командира и должности, которые указанны на справке Генконсульства Украины в Милане о военной службе Виталия Маркива.

Защита настаивает на фиктивности этого документа и готова привезти свидетеля-командира, фамилия которого указана как подписанта справки, поскольку он заявляет, что не подписывал подобного письма. Судья сказала, что вскоре определится относительно этих девяти свидетелей.

Адвокат Делла Валле отметил, что сегодняшнее заседание "добавило лишних, фолькльорных, красок процессу, и ни одного красноречивого факта относительно обсуждаемого события 24 мая 2014 (когда погибли итальянец Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов - ред.)".

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15 марта на суде состоится допрос обвиняемого Виталия Маркива. 22 марта выступят свидетели от стороны защиты с Украины - это солдаты, которые были в указанный период на горе Карачун, и таксист, который сопровождал группу иностранных журналистов.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

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Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.