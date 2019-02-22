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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1220) Портнов (364) санкции (7272)

 Портнов хочет избавиться от санкций при помощи лоббистов из Канады

Андрей Портнов, бывший первый заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича, нанял в Канаде двух консультантов для лоббирования отмены канадских санкций.

Соответствующая информация обнародована в реестре Комиссара по вопросам лоббизма Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно данным реестра, нанятые Портновым Роберт Глазго и Джон Боскариол – сотрудники юридической компании McCarthy Tetrault.

Они уполномочены представлять интересы Андрея Портнова перед МИД Канады с целью внесения изменений в правительственное постановление, которое накладывает арест на имущество нескольких должностных лиц режима Януковича, среди которых и Портнов.

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Глазго и Боскариол заявили изданию "iPolics", что лоббируют исключение Портнова из санкционного списка, потому что "он к нему не принадлежит".

Адвокаты ссылаются на успешные прецеденты отмены санкций, наложенных на Портнова, в странах Европы. "Для Портнова это принципиальный вопрос, также это необходимо для защиты его репутации", – отметили лоббисты.

Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

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Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце прошлого года отклонил его иск.

Источник: https://censor.net.ua/n3113324
 
 
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Импозантный мужчина и, заодно,
владелец огромной ботофермы
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Невже і петіні боти належать портнову? Який жах, яка ганьба петі..
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ти зараз спитав, чи петіні боти ллють гівно на петю під проводом портнова ?

ти дебіл ?
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Почему Портнов до сих пор не в тюрьме или не осужден заочно?
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Портнова наверно завербовали во время службы в армии 1991 году , иначе обьяснить его рьяную работу на хремль трудно
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в подготовленный портновым договор про ширку с рыгами
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