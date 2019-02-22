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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Денисова (400) моряки (629) Москалькова (132)

 Москальковой запрещают говорить о состоянии украинских политзаключенных, - Денисова

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой не позволяют отвечать на вопросы медицинского характера, касающиеся украинских политзаключенных в России, ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Госпожа Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в осаде", чтобы она чего-то не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю и ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их", – подчеркнула омбудсмен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Москалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова

Денисова рассказала детали разговора с Москальковой о возможном обмене.

"На прошлом заседании господин Грызлов сказал, что именно госпожа Москалькова и я должны заниматься этим вопросам. Я готова, и вся украинская сторона готова передать 25 на 25 в любом составе. Она в очередной раз сказала, что этими вопросом не занимается, у нее мандата нет. И поэтому я попросила донести до господина Грызлова, если она этим не занимается, тогда пусть Минская группа решит, а российская сторона согласится на то, что Украина хочет передать им их граждан в обмен на наших политзаключенных", – отметила она.

Также на Цензор.НЕТ: Москалькова планирует просить нового президента Украины передать России двух дезертиров, Одинцова и Баранова

Напомним, накануне российский омбудсмен Москалькова отменила запланированную встречу со своей украинской коллегой Денисовой. Москальковой не понравилось, что Денисова возмутилась участием своей предшественницы Карпачовой в обсуждении судьбы пленных украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3113323
 
 
 Топ комментарии
 
Екзальтована кримська панянка дєнісова стала адвокатом кацапки москальеової?
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Денисова не неси бред,на то эта москолькова и уполномоченый по правам человека,чтоб говорить правду,ей никто никто ничего не запрещает,она просто ш..ха фсбшная.
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Екзальтована кримська панянка дєнісова стала адвокатом кацапки москальеової?
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Щодо екзальтованої кримської панянки дєнісової - у мене не виникає жодних гріховних намірів.. Присянаюсь..
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Да а что случилось...была ведь новость что Фирташа суд решил выдать сша или фейк
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Денисова не неси бред,на то эта москолькова и уполномоченый по правам человека,чтоб говорить правду,ей никто никто ничего не запрещает,она просто ш..ха фсбшная.
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Виноват, а разве тётя, которая всю свою жизнь провела в российской ментярне, делая там карьеру (можно догадаться, как и чем она её, карьеру, делала) может, что то говорить? тем более членораздельное? Слово 2членораздельное" кстати, мне кажется (да что там кажется, я просто уверен) она может выговорить только впервой её части. ЧЛЕНО.
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У крымских татар есть поговорка :
Aznar inda terek sacma,rus kelir menim topra gim der.
Что в переводе значит : не сажай березки во дворе,придет рюсский и скажет что это его земля...
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Паскуды Плешивого Хмыря,БОГ вам Лучшая КАРА...и за Чечню и за Грузию и за Украину с Сирией.а теперь и за Венесуэлу
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P.S////Крысы Мавзолейные,РАБссия не сдохнет.она загнется похлещее ссра Джугашвили... Москальковій забороняють говорити про стан українських політв'язнів, - Денісова - Цензор.НЕТ 2296+ АМИНЬ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскальковой запрещают говорить о состоянии украинских политзаключенных, - Денисова
 
 
 
 
 
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