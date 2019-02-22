 Конкуренты подожгли завод белорусской компании на Николаевщине, - глава ОГА Савченко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщил глава областной госадминистрации Алексей Савченко.

По его словам, группа бандитов ночью отравила собак, избила и связала охрану. В результате поджога выведены из строя генераторная установка и другое оборудование. Сумма ущерба пока не установлена. По предварительным выводам, изготовлять асфальтобетонные смеси в текущем дорожно-строительном сезоне предприятие не сможет. По словам губернатора, под подозрением конкуренты белорусской компании – подрядные компании, ранее ремонтировавшие дороги в регионе.





"Уже сейчас понятно, что основной целью злоумышленников является разрушение этого завода (чтобы он не смог запуститься с началом строительного сезона), потому что они четко знали, что нужно было повредить, чтобы прекратилось производство асфальтобетона", - заявил Алексей Савченко.

Под подозрением, в частности, находится фактический собственник компании "Полтавабудцентр" Араик Амирханян. Многие факты указывают на то, что именно Амирханян, находящийся в розыске МВД, мог быть причастен к преступлению.

Победителем тендера на ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев (через г. Кривой Рог) компания "Строительно-монтажный трест №8", входящая в структуру "Белавтодора", стала в мае 2018 года. В 2019 году белорусский подрядчик планировал освоить 90% из почти 100-миллионного контракта. Для обеспечения работ необходимым количеством асфальтобетонной смеси в сентябре 2018 года компания смонтировала в Новом Буге асфальтобетонный завод производительностью 160 тонн в час. Изготовление асфальтобетонной смеси планировалось из материалов, доставленных из гранитных карьеров Николаевской области. Из этих же карьеров получает щебень и предприятие семьи Амирханянов "СПМК-17", которое предоставляет "Полтавабудцентр" технику и заводы по изготовлению асфальтобетона. Асфальтобетонная установка "СПМК-17" размещается в селе Гороховка Витовского района вблизи трассы Н-11. В тендерах на ремонт дорог в Николаевской области "Полтавабудцентр" указывает именно это производство асфальтобетона. Теперь белорусам, чтобы уложиться в график выполнения работ, придется заказывать асфальтобетонные смеси у "Полтавабудцентр".

Араика Амирханяна не в первый раз подозревают в нарушении закона. В 2015 году бизнесмен лично руководил нападением своих охранников на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева в его рабочем кабинете. А до того применил физическую силу к новоназначенному главе Службы автомобильных дорог в Николаевской области, который отказался принимать акты выполненных работ из-за множества вопросов к качеству их исполнения. Кроме этого, подконтрольные Амирханяну компании "БК "Дорлидер" и СПМК-17 уклонились от уплаты налогов в сумме более 5 млн грн, по факту чего возбуждено уголовное дело.

В 2018 году "Полтавабудцентр" заблокировала через Антимонопольный комитет тендеры на строительство дорог на сумму более 10 млрд. гривен. Компания не проходила квалификацию из-за отсутствия собственных асфальтобетонных заводов и достаточного количества дорожной техники, а также опыта работы. После чего оспаривала решения областных служб дорог в Антимонопольном комитете, из-за чего были сорваны сроки ремонта десятков дорожных участков. В этом году компанию не допускают к торгам из-за крупной задолженности по уплате налогов. Работать с "Полтавабудцентром" уже отказалась Днепропетровская область.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак открыто обвинил владельцев "Полтавабудцентр" в мошенничестве. "Компания без опыта, без техники, без персонала подает документы на тендер, проигрывает его, потом блокирует результаты путем подачи жалобы в АМКУ. Далее идет к победителю и договаривается о снятии "блокады" за определенные привилегии", - заявил Новак.