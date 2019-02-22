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Все про:Николаевская область (829) Савченко Алексей (41)

 Конкуренты подожгли завод белорусской компании на Николаевщине, - глава ОГА Савченко

В Новом Буге на Николаевщине неизвестные подожгли новый асфальтобетонный завод белорусской компании "Строительно-монтажный трест №8".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщил глава областной госадминистрации Алексей Савченко.

По его словам, группа бандитов ночью отравила собак, избила и связала охрану. В результате поджога выведены из строя генераторная установка и другое оборудование. Сумма ущерба пока не установлена. По предварительным выводам, изготовлять асфальтобетонные смеси в текущем дорожно-строительном сезоне предприятие не сможет. По словам губернатора, под подозрением конкуренты белорусской компании – подрядные компании, ранее ремонтировавшие дороги в регионе.

Конкуренты подожгли завод белорусской компании на Николаевщине, - глава ОГА Савченко 01

"Уже сейчас понятно, что основной целью злоумышленников является разрушение этого завода (чтобы он не смог запуститься с началом строительного сезона), потому что они четко знали, что нужно было повредить, чтобы прекратилось производство асфальтобетона", - заявил Алексей Савченко.

Под подозрением, в частности, находится фактический собственник компании "Полтавабудцентр" Араик Амирханян. Многие факты указывают на то, что именно Амирханян, находящийся в розыске МВД, мог быть причастен к преступлению.

Конкуренты подожгли завод белорусской компании на Николаевщине, - глава ОГА Савченко 02

Победителем тендера на ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев (через г. Кривой Рог) компания "Строительно-монтажный трест №8", входящая в структуру "Белавтодора", стала в мае 2018 года. В 2019 году белорусский подрядчик планировал освоить 90% из почти 100-миллионного контракта. Для обеспечения работ необходимым количеством асфальтобетонной смеси в сентябре 2018 года компания смонтировала в Новом Буге асфальтобетонный завод производительностью 160 тонн в час. Изготовление асфальтобетонной смеси планировалось из материалов, доставленных из гранитных карьеров Николаевской области. Из этих же карьеров получает щебень и предприятие семьи Амирханянов "СПМК-17", которое предоставляет "Полтавабудцентр" технику и заводы по изготовлению асфальтобетона. Асфальтобетонная установка "СПМК-17" размещается в селе Гороховка Витовского района вблизи трассы Н-11. В тендерах на ремонт дорог в Николаевской области "Полтавабудцентр" указывает именно это производство асфальтобетона. Теперь белорусам, чтобы уложиться в график выполнения работ, придется заказывать асфальтобетонные смеси у "Полтавабудцентр".

Конкуренты подожгли завод белорусской компании на Николаевщине, - глава ОГА Савченко 03

Араика Амирханяна не в первый раз подозревают в нарушении закона. В 2015 году бизнесмен лично руководил нападением своих охранников на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева в его рабочем кабинете. А до того применил физическую силу к новоназначенному главе Службы автомобильных дорог в Николаевской области, который отказался принимать акты выполненных работ из-за множества вопросов к качеству их исполнения. Кроме этого, подконтрольные Амирханяну компании "БК "Дорлидер" и СПМК-17 уклонились от уплаты налогов в сумме более 5 млн грн, по факту чего возбуждено уголовное дело.

В 2018 году "Полтавабудцентр" заблокировала через Антимонопольный комитет тендеры на строительство дорог на сумму более 10 млрд. гривен. Компания не проходила квалификацию из-за отсутствия собственных асфальтобетонных заводов и достаточного количества дорожной техники, а также опыта работы. После чего оспаривала решения областных служб дорог в Антимонопольном комитете, из-за чего были сорваны сроки ремонта десятков дорожных участков. В этом году компанию не допускают к торгам из-за крупной задолженности по уплате налогов. Работать с "Полтавабудцентром" уже отказалась Днепропетровская область.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак открыто обвинил владельцев "Полтавабудцентр" в мошенничестве. "Компания без опыта, без техники, без персонала подает документы на тендер, проигрывает его, потом блокирует результаты путем подачи жалобы в АМКУ. Далее идет к победителю и договаривается о снятии "блокады" за определенные привилегии", - заявил Новак.

Источник: https://censor.net.ua/n3113322
 
 
 Топ комментарии
 
тепер пора вірмен в асфальт класти
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В стране бардак и нет правосудия вот и творят что хотят. Кто ворует, кто поджигает, кто убивает. Нет порядка, беспредел один.
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Так-то оно так. Но кто за этим стоит? Амирханян Араик Хачикович?

Это из той "независимой" страны, где недавно победил "антихуйловский реформатор за два дня", который теперь будет своих араиков посылать в подмогу ихтамнетам в Сирию?
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В стране бардак и нет правосудия вот и творят что хотят. Кто ворует, кто поджигает, кто убивает. Нет порядка, беспредел один.
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это диверсия местных асфальтобаронов..
белорусы сделали в Черкассах мост и дамбу - сорвали сроки, но качество отличное..
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Там с начала 70-х асфальт только армяне ложили ))
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тепер пора вірмен в асфальт класти
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Це тим спалили завод, котрі були дуже незадоволені українською мовою контрактів, котрі з ними були підписані?
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так спалили ще гірші..... вони не тільки мови не знають, а ще й поняття в будівництві доріг не мають.....
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Білоруси, хочете працювати в Україні - вчіть та поважайте українську мову , й поважайте Україну..
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ХОРОШИЙ, ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ИНВЕСТОРАМ. 😂😅😂
Вот только ХОРОШИЕ ИНВЕСТОРЫ ГЛЯДЯ НА ТАКУЮ УКРАИНУ И ГОВОРЯТ НАМ МОЛЧА - ФАК.
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Все что принадлежит кацапам и их холуям белорусам в Украине должно гореть, взрываться, разрушаться и разоряться. Приветствую.
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Жизневский погибая, мечтал о свободе предпринимательства в любимой Украине, инвестициях, отличных дорогах,.....
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Нен передергивай. Жизневский один и не индульгенция всем ватным на всю голову белорусам, которые уже от кацапья ничем не отличаются и синхронно с ****** вредят Украине.
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Так-то оно так. Но кто за этим стоит? Амирханян Араик Хачикович?

Это из той "независимой" страны, где недавно победил "антихуйловский реформатор за два дня", который теперь будет своих араиков посылать в подмогу ихтамнетам в Сирию?
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Не мешайте человеку ненавидеть беларусов. Пока для него это - главное в данной истории.
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Литва внесла Беларусь в список угроз нацбезопасности

https://nv.ua/world/geopolitics/litva-vnesla-belarus-v-spisok-ugroz-nacbezopasnosti-50005729.html

ху#ловским прихвостням не место в Украине

вижигать каленим железом рассадник кгбшной дряни
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А почему не украинский завод ? Савченко,а ты случайно не сепарок ?
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До речі, минулого року(в серпні) турецький ОНУР капітально зробив дорогу в одному з районів Львова - пройшло 6 місяців, а місцями полотно вже зруйноване
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Неизвестные конкуренты? Так не бывает. Тема простая. Если бы в Украине действовала страховая система от пожаров, как в ЕС или США, шавки сАбакова этих поджигателей из под достали бы.
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Вдохновило - конкуренты, это те компании, которые РАНЕЕ РЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГИ. Не, они просто через конверты обналичивали деньги - нихрена не ремонтировали.
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А почему всякие хачики и беларусы должны строить дороги в Украине? Не потому ли, что наши бизнес политические прохвосты (сокращённо БПП) умеют только хапнуть бабки и в оффшор закинуть. А вкладывать будут где угодно, только не в Украине.
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Да ничего страшного..... Есть такая примета - поджог, это к потоку инвестиций!
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Какая там группа депутатов обращалась к Гросе с просьбой разорвать контракты с Белавтодором? Вот там и шукайте, они расскажут, кто заказчик.

Моё мнение: в Украине на законодательном уровне надо запретить ремонтировать и строить дороги людям армянской национальности и компаниям, подконтрольным лицам армянской национальности!👿
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Ничего личного, я не видел хороших дорог, сделанных армянами.
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Хороший и ,,достойный" ПОСЫЛ ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ ИНВЕСТОРАМ НЕ ДАЙ БОГ ПОДУМАВШИМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УКРАИНУ.
ишо интересно так это ,,одобрямсы" некоторых записных патриотов цензора.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонкуренты подожгли завод белорусской компании на Николаевщине, - глава ОГА Савченко
 
 
 
 
 
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