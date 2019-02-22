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 Политика Украины, Общество
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Все про:Институт нацпамяти (164) идеология (31) Вятрович (176)

 Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия"

Институт национальной памяти планирует разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия". Цель – создать законодательные механизмы для проведения следом за декоммунизацией деколонизации.

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Что касается деколонизации, избавление от имперского наследия, то проблема в том, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию", – сказал Вятрович.

"Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна стал возможен благодаря последовательной, настойчивой и упорной позиции руководителя этого учебного заведения, генерала Гордийчука. А что касается нашей работы в этом направлении, то мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", – добавил директор Института национальной памяти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти. ФОТО

Он также отметил, что с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы.

По словам Вятровича, в отношении деколонизации "довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина. Нам нужно начинать изучать этот опыт".

Также на Цензор.НЕТ: "Я скептически отношусь к предложению возвращения звания Героя Украины Бандере", - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3113321
 
   
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Генерал-каратель Суворов
ссылка https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2253260.html
Многие знают о боевой славе великого полководца Суворова, добытой им в многочисленных захватнических войнах, которые вела Российская империя.
При этом, совершенно незаслуженно забывают о его подвигах карателя и палача народов, сопротивлявшихся российской агрессии.
Так вот, Суворов за полувековую военную карьеру, никогда не участвовал ни в одной оборонительнойвойне.
Его биография - ярчайшее свидетельство агрессивной политики Российской империи.

Уничтожение Речи Посполитой
Акт 1: Барская конфедерация
Разгром украинского национального восстания украинцев Колиивщины 26 июня (7 июля) 1768 года российские каратели окружили войска гайдамаков, коварно захватили Зализняка, Гонту и Семена Неживого.
Отряды повстанцев были разоружены.
Чуть позже были схвачены другие вожди Колиивщины: Мыкола Швачка и Иван Бондаренко.
Окончательно восстание было подавлено в конце весны 1769 года.
В наказание более 30 000 побежденных подвергли арестам и казням.
Расправа над гайдамаками послужила прологом к ликвидации Запорожской Сечи и подавлению украинского национально-освободительного движения на долгие десятилетия.
В сентябре 1794 года генерал-аншеф Суворов возглавил карательную экспедицию. Двигаясь из Белоруссии в Польшу, он разгромил основные силы польского освободительного движения. Для вящего устрашения «бунтовщиков» и как красноречивый символ «русского мира», Суворов оставлял на своем пути виселицы с патриотами Речи Посполитой.

24 октября (4 ноября) 1794 года отряды Суворова подошли к Праге, предместью Варшавы, - и взяли её штурмом.Суворовские «чудо-богатыри» устроили беспрецедентную, даже по тем далеким от идеалов гуманизма временам, резню.
Не щадили никого - ни женщин, ни детей, ни стариков.
Точное количество погибших поляков не известно, некоторые историки утверждают, что погибло более 20 000 человек.

Причины такого зверства до сих пор не ясны.
Суворов издал указ: «Работать быстро, храбро, по-русски».
И лицемерно добавил: «просящих пощады - щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать». Но когда начался погром, он решил: «Нас там нет!», и ничего не предпринял для прекращения солдатского беспредела.
После подавления освободительного движения Костюшко, Польское государство окончательно прекратило свое существование. Его земли разделили между собой Пруссия, Российская и Австрийская империи.
Суворов получил чин фельдмаршала, и городок Кобрин с 6 922 душами мужеского полу в крепостное рабство (вместе с женщинами это не менее 14 тысяч невольников).
От восторга новоиспеченный фельдмаршал в церкви, при огромном скоплении народа, буквально прыгал и визжал от счастья.
Ещё бы - он обскакал троих генерал-аншефов занимавших более высокие позиции в послужном списке!
Геноцид ногайского народа ...
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Он уже выдавливал польских панов , забыли что вышло ? Из за одного идиота нам гризня с поляками ?У которых 3 лимона украинцев себе на жизнь зарабатывают от "Жизни по новому"
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вы верите что быдло-элиту нам Вятрович уберет?Он своим гонором и дурью только проблемы стране создает ? Что конкретно путного он сделал для страны?
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Что на этот раз ломать -валить будем? Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 3485
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Ну про вату говорить в контексте Вятровича ,это смешно,там даже ваты нет,там вакуум. Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 8246
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ломают и разрушают варвары по типу московитов
украинцы это проевропейская нация была,есть и будет
правильно вятрович предлагает - нужно выдавить из себя раба и холопа
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Он уже выдавливал польских панов , забыли что вышло ? Из за одного идиота нам гризня с поляками ?У которых 3 лимона украинцев себе на жизнь зарабатывают от "Жизни по новому"
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все нормально вийшло - поляки сидять і соплять в дві дирки.... наші заробітчани їм потрібні більше, ніж самим заробітчанам робота в Польщі....і не треба принижуватися перед поляками
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принижуватися не надо , но и козу на пальцах показывать не время , лучше спорные вопросы обойти ,а не вставать в позу , с севера врага имеем , на западе нам венгров мало? Нужно поляков добавить?
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чомусь мільйон українців , працюючи в Польщі , сидять на дупі рівно і не смикаються - тільки інколи , від поляків , по пиці отримують В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 2235... ну , то таке .
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Какие козы на пальцах, какие обходы спорных вопросов? Пару лет назад некоторые польские политики-популисты подленько, в кацапском стиле, пользуясь временной слабостью Украины, пытались свои интересы нам протолкнуть, чтобы украинцы приняли польскую версию истории, в духе "вы мудаки, а мы, поляки, белые и пушистые" и тд.
Помню тут некоторые такие же каменты строчили, мол "нельзя нам ссориться", "мы не в том положении", "не то время", "ну прогнемся перед польскими панами, ничего страшного, раз не гомосексуалист". И что? Украина на шантаж не поддалась и поляки побухтели и успокоились, а прогнись мы под них как вы хотели, то поляки бы нам на голову сели и до сих пор ездили и дико бы возмущались на любую попытку пересмотра и отстаивания нашего видения истории.
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за такою ж логікою і від Криму треба відмовитися.... ну щоб кацапів сильно не дратувати....
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Не то что бы боялся---думал не поймут. Абсолютно согласен. Был на приёмке лайнера в 1980г в Гданьске. Поляки в целом ребята нормальные. Но до работы не сильно их тянет. Они при совдепии жили бедно. Чуть лучше нас. Но патриотичные---свою страну берегут и любят.
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хочется верить, что наконец постколониальную быдло-элиту.. мимикрировавшую под патриотов..
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вы верите что быдло-элиту нам Вятрович уберет?Он своим гонором и дурью только проблемы стране создает ? Что конкретно путного он сделал для страны?
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я оптимистично фантазирую..на самом деле начинать надо именно с этой публики, а не с переименования улиц..
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Вятрович , ТЫ СБУшный ДОЛБО....Б !!! Суворов в Русско-Турецкой войне завоёвывал земли ныне Юга Украины , Яка ж ти МЕРЗОТА !!!
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Дополню. Завоевывал руками украинцев для русских.
Кацапы никогда ни для кого ничего хорошего не делали, всегда для себя, в собственных интересах, причем в основном чужими руками и на чужом горбу. Зато так любят лапшу вешать и пальцы гнуть, как они якобы по одной доброте душевной последнюю рубаху всем отдавали, не заткнешь, лживые, лицемерные ублюдки.
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Генерал-каратель Суворов
ссылка https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2253260.html
Многие знают о боевой славе великого полководца Суворова, добытой им в многочисленных захватнических войнах, которые вела Российская империя.
При этом, совершенно незаслуженно забывают о его подвигах карателя и палача народов, сопротивлявшихся российской агрессии.
Так вот, Суворов за полувековую военную карьеру, никогда не участвовал ни в одной оборонительнойвойне.
Его биография - ярчайшее свидетельство агрессивной политики Российской империи.

Уничтожение Речи Посполитой
Акт 1: Барская конфедерация
Разгром украинского национального восстания украинцев Колиивщины 26 июня (7 июля) 1768 года российские каратели окружили войска гайдамаков, коварно захватили Зализняка, Гонту и Семена Неживого.
Отряды повстанцев были разоружены.
Чуть позже были схвачены другие вожди Колиивщины: Мыкола Швачка и Иван Бондаренко.
Окончательно восстание было подавлено в конце весны 1769 года.
В наказание более 30 000 побежденных подвергли арестам и казням.
Расправа над гайдамаками послужила прологом к ликвидации Запорожской Сечи и подавлению украинского национально-освободительного движения на долгие десятилетия.
В сентябре 1794 года генерал-аншеф Суворов возглавил карательную экспедицию. Двигаясь из Белоруссии в Польшу, он разгромил основные силы польского освободительного движения. Для вящего устрашения «бунтовщиков» и как красноречивый символ «русского мира», Суворов оставлял на своем пути виселицы с патриотами Речи Посполитой.

24 октября (4 ноября) 1794 года отряды Суворова подошли к Праге, предместью Варшавы, - и взяли её штурмом.Суворовские «чудо-богатыри» устроили беспрецедентную, даже по тем далеким от идеалов гуманизма временам, резню.
Не щадили никого - ни женщин, ни детей, ни стариков.
Точное количество погибших поляков не известно, некоторые историки утверждают, что погибло более 20 000 человек.

Причины такого зверства до сих пор не ясны.
Суворов издал указ: «Работать быстро, храбро, по-русски».
И лицемерно добавил: «просящих пощады - щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать». Но когда начался погром, он решил: «Нас там нет!», и ничего не предпринял для прекращения солдатского беспредела.
После подавления освободительного движения Костюшко, Польское государство окончательно прекратило свое существование. Его земли разделили между собой Пруссия, Российская и Австрийская империи.
Суворов получил чин фельдмаршала, и городок Кобрин с 6 922 душами мужеского полу в крепостное рабство (вместе с женщинами это не менее 14 тысяч невольников).
От восторга новоиспеченный фельдмаршал в церкви, при огромном скоплении народа, буквально прыгал и визжал от счастья.
Ещё бы - он обскакал троих генерал-аншефов занимавших более высокие позиции в послужном списке!
Геноцид ногайского народа ...
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Суворов син козака Суворого,брись атсель макша
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Мария Фурцева
Реальна частушка часів Савєцкава Саюса:

Паменялі хілігана
На Луіса Корвалана,
Гдє б найті такую *****,
Штоп на Фурцеву смєнять?

В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 5478
P.S. Фурцева - тіпа, міністр культур-мультур СиРиСиРи.
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валить - не строить, ума много не надоВятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 3915
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Это понятно, Суворов для вас, коммунистов, это - святое...
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Гм, не кожному ж дано знати, що Суворов був полководцем і до політики відношення не мав, до того ж помер задовго до зародження більшовизму в царській Росії....приблизно за століття....буває пане, буває....До речі, ви на Цензор через фейсбук заходите, щось вашого ніка там не бачу...чи може на Цензор напряму входите як начальство..... Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 2192
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А кто превозносил карателя Суворова, как спасителя Отечества и понастроил училищ имени карателя? Наверно коммунисты были "за столiття" :D

Кстати, с какой целью "полководец" лез через Альпы?
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Гм, я то думаю, Суворов Крим брав, а наші герої Крим здали, не місце Суворову в Україні, не місце - порівняння не те.....
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А я думал, что в Крыму славяне жили и их освобождали от гнёта... от чьего-то гнёта
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так, так, через те такі як ти без жодного бою Крим і здали?
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Французская революция ‎14 июля 1789 года - 9 ноября 1799

Швейцарский поход Суворова (10 [21] сентября - 27 сентября [8 октября] 1799 года) - военная операция, предпринятая русскими и австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова в ходе войны Второй коалиции с целью разгрома и изгнания французских революционных войск под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.

Опять "полководец" или каратель?
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Гм, як тут не згадати французів - Текст Интернационалу принадлежит французскому поэту, анархисту, члену 1-го Интернационала и Парижской коммуныЭжену Потье. Был написан в дни разгрома Парижской коммуны (1871) и первоначально пелся на мотив «Марсельезы»; опубликован в 1887 году:
Рабочие, крестьяне, будемВеликой армией Труда.Земля дана для счастья людям,Прогоним трутней навсегда!Напившись крови до отвала,Стервятник пьян, и ворон сыт.Добьёмся, чтобы их не стало,И вновь мир солнце озарит!
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Главное управление свободного времени.
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"Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову
Источник: https://censor.net.ua/n3113321"

А можно было что-то с Польшей обсудить по этому поводу, для улучшения отношений...
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суворов не плохо так прошелся по территории тогдашней Польши, более 70.000 людей убил.
кстати, в Одессе стоит памятник суворову, установили относительно недавно.
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И по Беларуси неплохо прошелся, но если учесть, что лишнехромосомным сказочникам про историю выгодно называть поляками всех, кого они убивали на территории Литвы (не нынешней, по названию, а Беларуси)...
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ну я же написал, по территории тогдашней Польши.
тот еще маньяк был, но об этом скромно молчат, как он в плен не брал, отдавая такие приказы на уничтожение.
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Та ну,памятник Суворову,надо Днепрогес развалять или пару-тройку атомных станций.. Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 4905а то понастраивали коммуняки.. Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 4905
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ага, не тільки Дніпрогес, а Ровенську АЕС, та багато чого потрібно знищити, деколонізація ж....
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Да,хрущёвки,сталинки,чешки ,стадионы,школы,больницы,вокзалы,аэропорты,порты,верфи,дороги,железные дороги В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 1993короче непочатый край работы. В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 1993
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Странно, все ето строили украинцьі, а совкохохльі призьівают ето разрушать.
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Украинцы ? В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 7907Ты шо-то плаваешь милок ,тогда была одна общность Советских Людей,которые строили коммунизм под чутким руководством КПСС, В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 7907историю надо дружок,учить а не бредни Вятровича. В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 7907
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любимую мантру ольгинцев включил, коммуняки строили, все остальные смотрели, да?
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Я не понял,если декоммунизация,так декуммонизация ,всё снести,что гады эти построили,школы,больницы,заводы,фабрики,мосты,дома,в безумии тоже должна быть логика. Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 8230
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Ето логика безумного ватного мозга с IQ минус 10 .
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ви набудуєте.....28 років будуєте, війна була в 1990, да? Від бомбордувань все в руїнах стояло?......., чого ж населення України було тоді 52 млн, а нині хоча б 40 набралося?
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По населенню.
Дуже багато тих хто за часів СССР напівпримусово («по напрвлєнію распрєдєлєнію / ») був направлений в Україну, потім після розвалу СССР, повернулись на свої батьківщини. Ви ж у курсі що, наприклад свого часу Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв працював на ливарному виробництві в Дніпродзержинську?
Виїхали МІЛЬЙОНИ !
Ну і зараз, втрата у результаті збройої агресії Росії близько 2,5 млн. у Криму, та 5 млн. на Донбасі.
От і рахуйте.
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І головне, процес виїзду все триває і триває......хто на цвинтар, хто на роботи до Польщі, Чехії...а якщо будуть правити такі як Вятрович, то цей процес буде до переможного кінця, алілуя.....
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Процесс виїзду - ПРИЇЗДУ.
Бо зараз неймовірна з точки зору совкохохла ситуація, коли людина може ВІЛЬНО виїздити і приїздити до України.
Згадався символ СССР, прикордонник Карацупа, який з своєю собакою Мухтар, спіймав щось близько 400 порушників кордону.
І що виявлось, з цих 400, тільки ОДИН пробирався до СССР, а 399 ТІКАЛИ !!!
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Ну, пане, тепер виїзд вільний, от правда там стараються і залишитись, мабуть начитавшись історії про Карацупу.....91% українських фахівців з вищою освітою мають чіткий намір емігрувати або ж розглядають перспективи працевлаштування за кордоном.Це з'ясувала компанія HeadHunter в ході анонімного опитування шукачів роботи на сайті hh.ua. Найпривабливішими для еміграції вважають країни Європи (63%), США або Канаду (42%), Австралію (20%) та Росію (14%).(https://www.0352.ua/news/220295/comu-91-ukrainciv-hocut-vtekti-za-kordon-girki-istorii-ternopilskih-zarobitcan-intervu). Алілуя....
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Вятрович отстал от жизни...

Нам самим нужно создать концепцию Киевской Империи, - после распада московського улуса...
Кубань, Белгород, Ростов нужно вернуть + другие подневольные народы нынешней московии, которые захотят перейти под власть Киева...
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сама краща деколонізація ,це подати в суд на росію за вкрадену назву Русь і русскіє.
росіяни НЕ МАЮТЬ ніякого відношення до Русі !
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По словам Вятровича, в отношении деколонизации "довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина. Нам нужно начинать изучать этот опыт".

Не нужно отчаиваться. Можно воспользоваться опытом Индии, Китая, Кубы, Алжира.
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Та тут взагалі неймовірна ситуація !
Колишня метрополия Русь - Україна, 400 років тому назад, стала колонією своїх бувших мокшанських колоніальних територій !
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Это, очень примерно конечно, но ситуация Британии и США.
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С точностью до наоборот.
Британия не бьіла и не является колонией США.
(Софизмьі мокшанских философов, в игнор)
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Я же говорил, - очень примерно! Но параллели налицо. Британия тоже господствовала над своими колониями в Северной Америке, но удачное географическое положение позволило им развиваться быстрее и успешней метрополии. Штаты поглотили все владения Британии (кроме Канады), а также Испании и России в Северной Америке и стали сверхдержавой. А Британская Империя утратила доминирующее положение в Мире и скукожилась до своих первоначальных размеров - острова.
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К тому, что Вьі сообщили, никаких возражений.
Но ситуация Русь - Украина and / vs Московский Улус - Россия, по-моему уникальна.
С интерференцией елементов симбиоза и паразитизма... А может бьіть и социоонкологии...
Не дай Бог...
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Вятрович это конечно о-го-го,брат по разуму Парубия и Барны...
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да, сила ума....в нього цього не віднімеш Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия" - Цензор.НЕТ 2447
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А.Невзоров и тот солгасился, что в Украине избавляются от всего, что несёт "русский мир".
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Лучше для начала избавиться от большевиков и комсомольцев в органах власти, и от совковых ментов и гэбистов
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Я готовий очолити інститут "забуття комуністичного режиму". Для фінансування з держбюджету потрібно 24млн. гривень. По мільйону в місяць мені, решта, родичам, яких влаштую забувати комунізм.
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Ну, тоді вже по чеснаку. 24 мільйони совєцькими рублями.
Поміняєте їх в редакції газети «Ізвестия» по курсу 30 копєєк, за доллар.
І с тьощей, вперьод !

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Ніт! Тільки гривнями. Савєцкіє рублікі цікаві лише в якості колекційних екземплярів.
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Так там же вигідніше!
Там доллар за 30 копєєк, а тут за 26 гривень.
Погоджуйтесь!

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Як сказав Майл Щур- Ніт!!! Так що гривні, і тільки гривні. Чим більше купуєш доларів, тим вони дорожчі)
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Чим дешевші доллари тим їх можна БІЛЬШЕ купити.
Це знав навіть Янукович, коли тримав неринковий курс доллара по 8, по якому міняв тонни гривень Мінсдоха.
Звичайно, це була свого роду піраміда, коли золотий запас витрачали на підтримку дешевого доллара, але у старого лагерника, як бачимо була добра чуйка що він в Україні ненадовго...
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Як сказав ліліпутін- чим дорожчий долар, тим більше рублів потрапить у бюджет (економіст року, курва).
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І треба саджати у тюрму за вживання терміну "російськомовний" - в Україні є громадяни України та не громадяни України.
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В Україні, ВСІ, хто мають громадянство України - УКРАЇНЦІ.
Незалежно від етнічного, та мовного складу.
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Українець- це самовизначення, і інколи російськомовний білорус більше українець, аніж Мураєв та Бойко разом узяті.
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Респект.
То мабуть я Вас не зрозумів.
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В Україні, ВСІ, хто мають громадянство України - УКРАЇНЦІ.
Незалежно від етнічного, та мовного складу. -- это что за нацизм ?
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Як узагальнено кажуть про населення Швеції?
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Не знаю як, але казка про Нільса Хольгерсона сидить у мене в глибині мозку))
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ватный админ, а нафига мои посты чистишь, скрепка в тыковке свербит?
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Нах мне єтот Вятрович фанатик....
Я вернулся в прошлое?...уже сегодня, но пока без заметки об экстрадиции Фирташа....
Бутусов, ці руки нічого не пересмикували ?
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Ну, наша влада,продукт имперского наследия.Як пропонуешь её прибрати? В'ятрович хоче розробити законопроект про "позбавлення від імперської спадщини" - Цензор.НЕТ 1667
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Кто знает куда делась новость про экстрадицию Фирташа.....так хотелось порадоваться за пацана
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22.02.2019 20:33 - тоді , можливо , новину відредагують і скоро розмістять знову ..?
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Украинский историк и публицист Владимир Вятрович назвал Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова «щупальцами русского мира».
- Нужно понимать, что в каждой стране существует определенное количество националистически подготовленных идиотов. Просто дебилов, которые ничего не умеют, кроме как заниматься национализмом. Они это возвели в профессиональное занятие, - утверждает Дмитрий Гордон.
Журналист отмечает, что, несомненно, существует «рука Москвы», и от этого никуда не деться и что ведется огромная работа, чтобы ссорить и стравливать тех, кто могут создавать союзы.
- Где такие идиоты берутся? Откуда они берутся? Кто их выставляет на эти институты национальной памяти? Так вот, такие же дибилы, как Вятрович, появляются и в Польше. Может, они и не дибилы, может, они сознательно разжигают ненависть, может, они работают на деньги Москвы? - негодует Гордон.
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Вятровеч ще не вте може вскочити, у нього ж розуму-палата....
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Какая тяжелая у Вятровича работа - сидеть и думать, что еще такого можно сделать, чтобы увеличить финансирование Института? Декоммунизация, деколонизация, декаменизация, дедеревизация... а может его проще положить в палату? Там пациенты такие идеи толкают уже давно...и бесплатно!
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Дерусифікація - так це називається. Все що повязано з окупаційним минулим має бути вичищено. А скільки лайна з бібліотек треба викинути...
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Меня поражает тот факт что в Полтаве есть памятник Пётру первому , и русским солдатам , но украинским козакам которые даже воевали на стороне росии нет ! Вот так Украине уважает свою историю . Я только за такой закон , потому что не понимаю зачем стоит памятник в Полтаве оккупанту Пётру первому?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия"
 
 
 
 
 
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