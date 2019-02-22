 Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия"

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Что касается деколонизации, избавление от имперского наследия, то проблема в том, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию", – сказал Вятрович.
"Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна стал возможен благодаря последовательной, настойчивой и упорной позиции руководителя этого учебного заведения, генерала Гордийчука. А что касается нашей работы в этом направлении, то мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", – добавил директор Института национальной памяти.
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Он также отметил, что с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы.
По словам Вятровича, в отношении деколонизации "довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина. Нам нужно начинать изучать этот опыт".
Также на Цензор.НЕТ: "Я скептически отношусь к предложению возвращения звания Героя Украины Бандере", - Вятрович
украинцы это проевропейская нация была,есть и будет
правильно вятрович предлагает - нужно выдавить из себя раба и холопа
Помню тут некоторые такие же каменты строчили, мол "нельзя нам ссориться", "мы не в том положении", "не то время", "ну прогнемся перед польскими панами, ничего страшного, раз не гомосексуалист". И что? Украина на шантаж не поддалась и поляки побухтели и успокоились, а прогнись мы под них как вы хотели, то поляки бы нам на голову сели и до сих пор ездили и дико бы возмущались на любую попытку пересмотра и отстаивания нашего видения истории.
Кацапы никогда ни для кого ничего хорошего не делали, всегда для себя, в собственных интересах, причем в основном чужими руками и на чужом горбу. Зато так любят лапшу вешать и пальцы гнуть, как они якобы по одной доброте душевной последнюю рубаху всем отдавали, не заткнешь, лживые, лицемерные ублюдки.
ссылка https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2253260.html
Многие знают о боевой славе великого полководца Суворова, добытой им в многочисленных захватнических войнах, которые вела Российская империя.
При этом, совершенно незаслуженно забывают о его подвигах карателя и палача народов, сопротивлявшихся российской агрессии.
Так вот, Суворов за полувековую военную карьеру, никогда не участвовал ни в одной оборонительнойвойне.
Его биография - ярчайшее свидетельство агрессивной политики Российской империи.
Уничтожение Речи Посполитой
Акт 1: Барская конфедерация
Разгром украинского национального восстания украинцев Колиивщины 26 июня (7 июля) 1768 года российские каратели окружили войска гайдамаков, коварно захватили Зализняка, Гонту и Семена Неживого.
Отряды повстанцев были разоружены.
Чуть позже были схвачены другие вожди Колиивщины: Мыкола Швачка и Иван Бондаренко.
Окончательно восстание было подавлено в конце весны 1769 года.
В наказание более 30 000 побежденных подвергли арестам и казням.
Расправа над гайдамаками послужила прологом к ликвидации Запорожской Сечи и подавлению украинского национально-освободительного движения на долгие десятилетия.
В сентябре 1794 года генерал-аншеф Суворов возглавил карательную экспедицию. Двигаясь из Белоруссии в Польшу, он разгромил основные силы польского освободительного движения. Для вящего устрашения «бунтовщиков» и как красноречивый символ «русского мира», Суворов оставлял на своем пути виселицы с патриотами Речи Посполитой.
24 октября (4 ноября) 1794 года отряды Суворова подошли к Праге, предместью Варшавы, - и взяли её штурмом.Суворовские «чудо-богатыри» устроили беспрецедентную, даже по тем далеким от идеалов гуманизма временам, резню.
Не щадили никого - ни женщин, ни детей, ни стариков.
Точное количество погибших поляков не известно, некоторые историки утверждают, что погибло более 20 000 человек.
Причины такого зверства до сих пор не ясны.
Суворов издал указ: «Работать быстро, храбро, по-русски».
И лицемерно добавил: «просящих пощады - щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать». Но когда начался погром, он решил: «Нас там нет!», и ничего не предпринял для прекращения солдатского беспредела.
После подавления освободительного движения Костюшко, Польское государство окончательно прекратило свое существование. Его земли разделили между собой Пруссия, Российская и Австрийская империи.
Суворов получил чин фельдмаршала, и городок Кобрин с 6 922 душами мужеского полу в крепостное рабство (вместе с женщинами это не менее 14 тысяч невольников).
От восторга новоиспеченный фельдмаршал в церкви, при огромном скоплении народа, буквально прыгал и визжал от счастья.
Ещё бы - он обскакал троих генерал-аншефов занимавших более высокие позиции в послужном списке!
Геноцид ногайского народа ...
Реальна частушка часів Савєцкава Саюса:
Паменялі хілігана
На Луіса Корвалана,
Гдє б найті такую *****,
Штоп на Фурцеву смєнять?
P.S. Фурцева - тіпа, міністр культур-мультур СиРиСиРи.
Кстати, с какой целью "полководец" лез через Альпы?
Швейцарский поход Суворова (10 [21] сентября - 27 сентября [8 октября] 1799 года) - военная операция, предпринятая русскими и австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова в ходе войны Второй коалиции с целью разгрома и изгнания французских революционных войск под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.
Опять "полководец" или каратель?
Рабочие, крестьяне, будемВеликой армией Труда.Земля дана для счастья людям,Прогоним трутней навсегда!Напившись крови до отвала,Стервятник пьян, и ворон сыт.Добьёмся, чтобы их не стало,И вновь мир солнце озарит!
Источник: https://censor.net.ua/n3113321"
А можно было что-то с Польшей обсудить по этому поводу, для улучшения отношений...
кстати, в Одессе стоит памятник суворову, установили относительно недавно.
тот еще маньяк был, но об этом скромно молчат, как он в плен не брал, отдавая такие приказы на уничтожение.
Дуже багато тих хто за часів СССР напівпримусово («по напрвлєнію распрєдєлєнію / ») був направлений в Україну, потім після розвалу СССР, повернулись на свої батьківщини. Ви ж у курсі що, наприклад свого часу Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв працював на ливарному виробництві в Дніпродзержинську?
Виїхали МІЛЬЙОНИ !
Ну і зараз, втрата у результаті збройої агресії Росії близько 2,5 млн. у Криму, та 5 млн. на Донбасі.
От і рахуйте.
Бо зараз неймовірна з точки зору совкохохла ситуація, коли людина може ВІЛЬНО виїздити і приїздити до України.
Згадався символ СССР, прикордонник Карацупа, який з своєю собакою Мухтар, спіймав щось близько 400 порушників кордону.
І що виявлось, з цих 400, тільки ОДИН пробирався до СССР, а 399 ТІКАЛИ !!!
Нам самим нужно создать концепцию Киевской Империи, - после распада московського улуса...
Кубань, Белгород, Ростов нужно вернуть + другие подневольные народы нынешней московии, которые захотят перейти под власть Киева...
росіяни НЕ МАЮТЬ ніякого відношення до Русі !
Не нужно отчаиваться. Можно воспользоваться опытом Индии, Китая, Кубы, Алжира.
Колишня метрополия Русь - Україна, 400 років тому назад, стала колонією своїх бувших мокшанських колоніальних територій !
Британия не бьіла и не является колонией США.
(Софизмьі мокшанских философов, в игнор)
Но ситуация Русь - Украина and / vs Московский Улус - Россия, по-моему уникальна.
С интерференцией елементов симбиоза и паразитизма... А может бьіть и социоонкологии...
Не дай Бог...
Поміняєте їх в редакції газети «Ізвестия» по курсу 30 копєєк, за доллар.
І с тьощей, вперьод !
Там доллар за 30 копєєк, а тут за 26 гривень.
Погоджуйтесь!
Це знав навіть Янукович, коли тримав неринковий курс доллара по 8, по якому міняв тонни гривень Мінсдоха.
Звичайно, це була свого роду піраміда, коли золотий запас витрачали на підтримку дешевого доллара, але у старого лагерника, як бачимо була добра чуйка що він в Україні ненадовго...
Незалежно від етнічного, та мовного складу.
То мабуть я Вас не зрозумів.
Незалежно від етнічного, та мовного складу. -- это что за нацизм ?
Я вернулся в прошлое?...уже сегодня, но пока без заметки об экстрадиции Фирташа....
Бутусов, ці руки нічого не пересмикували ?
- Нужно понимать, что в каждой стране существует определенное количество националистически подготовленных идиотов. Просто дебилов, которые ничего не умеют, кроме как заниматься национализмом. Они это возвели в профессиональное занятие, - утверждает Дмитрий Гордон.
Журналист отмечает, что, несомненно, существует «рука Москвы», и от этого никуда не деться и что ведется огромная работа, чтобы ссорить и стравливать тех, кто могут создавать союзы.
- Где такие идиоты берутся? Откуда они берутся? Кто их выставляет на эти институты национальной памяти? Так вот, такие же дибилы, как Вятрович, появляются и в Польше. Может, они и не дибилы, может, они сознательно разжигают ненависть, может, они работают на деньги Москвы? - негодует Гордон.