 Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия"

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Что касается деколонизации, избавление от имперского наследия, то проблема в том, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию", – сказал Вятрович.

"Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна стал возможен благодаря последовательной, настойчивой и упорной позиции руководителя этого учебного заведения, генерала Гордийчука. А что касается нашей работы в этом направлении, то мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", – добавил директор Института национальной памяти.

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Он также отметил, что с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы.

По словам Вятровича, в отношении деколонизации "довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина. Нам нужно начинать изучать этот опыт".

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