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Все про:Италия (861) Россия (72113) Сальвини_Маттео (4)

 Глава МВД Италии Сальвини вел переговоры с российскими властями о финансировании его избирательной кампании в Европарламент

Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини вел в Москве переговоры с властями РФ о предоставлении его партии "Лига" €3 млн на финансирование избирательной кампании на выборах в Европарламент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании итальянского журнала L'Espresso.

По данным журнала, финансирование "Лиги" должны были предоставить, замаскировав его под коммерческую сделку по поставкам дизельного топлива. Авторы расследования не знают, было ли достигнуто соглашение по итогам переговоров.

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L'Espresso утверждает, что 18 октября 2018 года бывший пресс-секретарь Сальвини Джанлука Савоини встретился в отеле "Метрополь" в Москве с тремя россиянами и обсуждал с ними условия сделки. Сам Сальвини, как утверждают журналисты, мог обсуждать сделку с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком во время визита в Москву в октябре 2018 года.

Россияне для финансирования "Лиги" должны были в течение года поставить 250 тыс. метрических тонн дизельного топлива Usld в месяц.

Полный вариант статьи будет опубликован 24 февраля. Журналисты утверждают, что их расследование посвящено "черным" схемам финансирования "Лиги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3113320
 
 
 Топ комментарии
 
Коррупция на высочайшем кремлёвском уровне.
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Видимо теперь не стали проявлять политическую корректность и макают паРашу в её же дерьмо, которое она развезла по всему миру...
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Коррупция на высочайшем кремлёвском уровне.
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поэтому нацгвардейцу Маркиву светит срок. макаронники питоры кацапам постоянно лизали
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там, як виявляється, пряма зацікавленність у міністра МВС Італії вислужитися перед кацапами. Ми довгий час дивувались, ну як же, Італія, та розберуться, та відпустять же Марківа, це просте непорозуміння, незалежна європейська правоохорона система тощо...
А там ось воно що було і є. Треба перевірити того міністра ще на пряму причетність до територистів ОРДЛО, цілком можливо, що тільки позуванням у футболці з ****** на фоні Кремля не обійшлося.
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Глава МВД Италии берет деньги у диктатора и спонсора терроризма, но коррупция в Украине. Смотрите не перепутайте.
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Видимо теперь не стали проявлять политическую корректность и макают паРашу в её же дерьмо, которое она развезла по всему миру...
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Ну, с мордора как с гуся вода. А вот зашквар Салвини, похоже, намечается, да и Лиги тоже. Глава МВС Італії Сальвіні вів переговори з російською владою про фінансування його виборчої кампанії до Європарламенту - Цензор.НЕТ 9412
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так будет пока есть у кацев нажитые непосильным трудом нефтедоллары..
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Макаронники -они и в США -виднейшие гангстеры ,за редким исключением.Политика Украины в Европе -ни скем не ссориться и во всём поддерживать США и крепить с ними дружбу и мы кремлёвского супостата одолеем.
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теперь гэбня решила всех ментов европейских стран под себя наклонить? Глава МВС Італії Сальвіні вів переговори з російською владою про фінансування його виборчої кампанії до Європарламенту - Цензор.НЕТ 9166
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Деньги есть для наклона . Вот и наклоняют 😁
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а,денежки щедро европейцы и дают, ну и абамка в свое время со своим количественным смягчением, и нефтью по 120$
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Итальяно веро ! Юный путинец ! Береги себя !
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Как их теперь правильно называть - путираст или **********?
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народ а у меня простой вопрос - а почему посол штатов не выступает у них - ну типа - 70 лет прошло ,а коррупция мешает итальянцем достичь экономического и политического прогресса по сравнению с другими странами ЕС))))))))))
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Судя по новостям из Запорожья, не только он.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МВД Италии Сальвини вел переговоры с российскими властями о финансировании его избирательной кампании в Европарламент
 
 
 
 
 
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