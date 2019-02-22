 Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории, - Дуда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал президент Польши на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине.
Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".
Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши находится 4,5 тыс. военных США.
И да, вопреки коммуняцким байкам про "кованый сапог НАТО" и "пьяную солдатню, которая будет насиловать наших девушек", контингент военных баз США почему-то не доставляет никакого дискомфорта жителям цивилизованных стран, на территории которых они находятся. Ага, попробуют пьяные морпехи изнасиловать студентку из Сеула... аж сюда слышу тот треск, с которым они вылетят из армии (а дальше суд и федеральная тюряга).
Чего не скажешь про кацапню в тельняшках.
Так в що там з передачею Криму? І де Таганрозька область поділась? Хитро перескакуєш, та тут це не пройде.
(просто шутка, если что).