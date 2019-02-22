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Все про:Польша (4692) США (14684) Дуда (260)

 Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории, - Дуда

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, заявляет польский президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал президент Польши на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша покупает у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS

Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши находится 4,5 тыс. военных США.

Читайте также: Минск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси

Источник: https://censor.net.ua/n3113318
 
   
 Топ комментарии
 
Ставимо вподобайку, якщо підтримуємо військову присутність США також на території України.
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Готовий поселити у своїй квартирі 2-х солдат нато.
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Та забий на цього сябро, це росіянин під білоруса косить. У них методичка нова.
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Ставимо вподобайку, якщо підтримуємо військову присутність США також на території України.
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Чехов всю жизнь выдавливал из себя раба. старайтесь не зависеть от прихоти чужого господина.
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Чєхов видавлював із себе росіянина. А військові нато, це та сила, що стримає скаженого коротколапого олігофрена від необдуманих кроків.
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Южнокорейцам ещё это скажите насчёт "господина" ))))))))) или гражданам других стран, в том числе Европы.
И да, вопреки коммуняцким байкам про "кованый сапог НАТО" и "пьяную солдатню, которая будет насиловать наших девушек", контингент военных баз США почему-то не доставляет никакого дискомфорта жителям цивилизованных стран, на территории которых они находятся. Ага, попробуют пьяные морпехи изнасиловать студентку из Сеула... аж сюда слышу тот треск, с которым они вылетят из армии (а дальше суд и федеральная тюряга).
Чего не скажешь про кацапню в тельняшках.
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Маю честь носити "натівський сапог" Conversе, штани 5.11 та перчатки Mechaniks))
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А стояли бы войска США в Крыму- даже мыслей у кацапов об агрессии не возникало бы. Вот ипанутый Кучма - всё Турции боялся придурок.
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А то что кацапы заняли Крым нарушает как минимум Будапештский меморандум плюс еще кучу международных законов и что?
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Та забий на цього сябро, це росіянин під білоруса косить. У них методичка нова.
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зачем мне под кого-то косить? мы русские-какой восторг!(Александр Васильевич Суворов)
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А хто такий Суворов? Це не той гаврик, що любив щоночі нову дванадцятилітню дівчинку?))) Гарний приклад, нема заперечень. Навіть видуманий Ганібал Лектер і то більш людяний був.
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Конечно,без него сейчас в Одессе и Очакове возможно говорили-бы по-турецки.
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А вдруг да каби))) Історія не любить припущень, вона така як є) а можливо без вас світ жив би у світлому майбутньому, з літаючимиавто та телепортами, а змушені витрачатись на озброєння, щоб стримувати навіжених "імпєрцев".
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Ой, прошу вибачення, Суворов був порядним работорговцем. Педофілом Кутузов був))
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А подарок Хрущова что нарушает?А может Богдан Хмельницкий под Желтыми Водами и Корсунью что -то там нарушал))?
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Ви про передачу Криму Україні президіумом срср за підписами Ворошилова та Пєгова? До чого тут Хрущов? Передали через спорідненість культурних та економічних зв'язків. До 60-хх у Криму була пустеля. Ми вирили канал (а що нам, Чорне море вирили, а тут канал якийсь), зробили з Криму оазу. А потім російські військові "понаоставалісь". Спитай кримчанина (не татарина, то їх земля), у якому поколінні він кримчанин. Більшість відповість- 1-2 покоління.
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татары из Казахстана какого поколения? По-моему Сурожь и Тмутаракань это Русь ещё до татар
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Їх депортували, олігофрене. Насильно переселили. І наші татари до ваших не мають ніякого відношення. Це як Румуни та Римляни.
Так в що там з передачею Криму? І де Таганрозька область поділась? Хитро перескакуєш, та тут це не пройде.
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Таганрог основал Петр Великий. Какое ты имеешь к нему отношение,йолопе? Татары вырезали коренное население Крыма и сотни тысяч угнали в рабство или убили.
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Украина рассчитывает на увеличение военного присутствия Польши с базами США, на своей территории, а украинских рабочих мы можем ещё передать Польше. Дружить так уже на всегда Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории, - Дуда - Цензор.НЕТ 7388
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Конечно.там не допустят на своей территории чужого дядю с ружжом.
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ты когда с бутылки вставать будешь, аналитег хренов?
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Дуда хорошо знает, что сулит 2021-й год...
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Увеличить польское присутствие в США оно не желает?
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Готовий поселити у своїй квартирі 2-х солдат нато.
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Не стоит... наблюдать си-и-ильно-о-о заме-е-едлен-н-ные проце-ес-сы чревато сбоями собственного биоритма Польща розраховує на збільшення військової присутності США на своїй території, - Дуда - Цензор.НЕТ 6094
(просто шутка, если что).
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2 естонці з джавелінами без поспіху розберуть "заблудівшуюся" колонну броньованих бойових машин. Так що, не переймайтесь. Під ракети я підвал виділю.
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Запуск из подвала. Для этого надо расширить дымоход
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Під склад, йолопе) запускати вам у димоход будуть, розширюй))))
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рукописи не горят. ваши склады тоже)). прячь поглубже. У нас тоже пистолеты имеются (с)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории, - Дуда
 
 
 
 
 
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