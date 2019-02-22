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 Депутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранителями на взятке задержан депутат одного из местных советов во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Депутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

52-летний депутат одного из местных советов на Львовщине, злоупотребляя служебным положением и властными полномочиями, требовал у субъекта хозяйствования взятку в сумме 40 тысяч гривен за содействие в принятии сессией местного совета положительного решения о выделении в собственность двух земельных участков площадью 0,12 га, прилегающих к автомобильной дороге международного значения.

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Депутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст.208 УПК Украины 21 февраля во время получения им второй части взятки в сумме 30 тысяч гривен.

Депутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 03

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3113316
 
 
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А у местного совета есть название? А у задержанного есть имя? Сколько можно загадками говорить, Цензор?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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