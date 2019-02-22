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Все про:Австрия (426) США (14679) Фирташ (993) экстрадиция (410)

 Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Высший земельный суд Вены принял решение о допустимости экстрадиции в США и осуществления уголовного производства против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС УКраина. 

Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на предварительный отказ суда в выдаче бизнесмена.

Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США примет федеральный министр юстиции Австрии, заявил судья.

12 марта 2014 года Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу Министерства юстиции США.

Ведомство обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов для того, чтобы получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По этому делу проходят шесть человек, среди которых - индийский парламентарий, венгерский, индийский и шриланкийский предприниматели.

По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Медведчука летал в Вену, где ждет экстрадиции в США Фирташ, - журналист Ткач

Источник: https://censor.net.ua/n3113314
 
   
 Топ комментарии
 
ОООоооо! ору в голос!... щас облгазы резко снизят тарифы!!!
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Ага, раз так, то пэтя сбитый летчик однозначно. Давай, до свидания, петрликсеич. И тебя посадят в Америке
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Можно только себе представить,что этот тип расскажет про пэтю с сотоварищами американским следокам и прокурорам .
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А что можно ещё сказать, если одни слова Фиртоша о его величии цитируют, мол, он избрал Порошенко, а другие в интервью об его ошибке в ставке на Порошенко забывают...
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Фирташу 20-ик светит в штатах?Это правда?
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Це дивлячись, як Фірташ почне давати свідчення.
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Правда. Только чтобы 20 отсидеть нужно чтобы дали 200. Если дадут 20, то через 2 года выйдет, или если согласится на сотрудничество со следствием, то могут и не посадить.
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От хорошо бы. Там пиндосы дурных с дурной грошовой маненько ********* обезжиривать - им в самый раз на стену с Мексикой инвесторы нужны. Может Фирташ с Австрии уже и чкурнул, но прецедент весьма вонючий - куда ж теперь - невже до Вована Вованыча?
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Черный лебедь заднепроходному перед выборами.
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Где-то в Киеве тихонько заскулили участники венской встречи 2014 года - порошенко, кличко, левочкин, стець. Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 8920
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Та ні, Татьяна... Переживати зараз більше потрібно Тимошенко (газові сфери) та Гриценку... Фірташ потягне їх обох за собою, аби хоч трохи двадцятирічний термін зменшити за співпрацю зі слідством..😕😕😕
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Выступление перед пустым залом в ООН, панические метания сивого кабана по Нью-Йорку и экстрадиция Фирташа в США - Запад поставил окончательно крест на диабетика
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Вот и закончилась эпоха Фирташа. Что теперь будет с его химзаводами.
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Ошибаешься, феодала только могила может закончить. И то не совсем, дети будут продолжать из нас кровь пить.....
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Не думаю, а как же полная конфискация имущества.
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Кому слепой траст достанется ? Есть версии ? А 5 правдивый канал...? А липецкая, а винницкая, а Богдан, а Кузня ...а...а..а...Всё ! Всё, что нажито непосильным трудом....ой-вэй какой попадос.
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"...но нашлись, нашлись добрые люди - подогрели, обобрали..."
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Виденский накрылсяя медным тазиком

30.04.15 17:27 Фирташ подтвердил встречу в Вене с Порошенко и Кличко накануне выборов-2014: "Мы получили, что хотели"

https://censor.net.ua/news/334809/firtash_podtverdil_vstrechu_v_vene_s_poroshenko_i_klichko_nakanune_vyborov2014_my_poluchili_chto_hoteli
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Тырямц выражувываясь на мардвань азикане. Суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 5522
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НЕ можна Фірташа в США , соєві будуть без роботи їх кинуть як мусор при дорозі і вони подохнуть як скотиняки.......
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Теперь точно тюрма... Лазаренко не даст соврать.
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Кацапы !! что так засуетились??? Новая методичка -фирташ+порох???? Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 7924Обтекайте зрадовафли.Обосновать не можете и просто срете на вентилятор.
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Найкраща новина цього року. Одне з питань до Фірташа має бути про змову у Відні. Поплічник Сьоми Могілєвіча не міг не співпрацювати з кремлем. А це означає, що ПеПо - шпигун!
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Порохоботы жопа вашему Пете, Фирташ сдаст Петю с потрохами.
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Ржака будет если он воровку с патрохами здаст подельницу Пинчука кучминского..Или забыл как твоя Люля с Пинчуком встречаеца и совместно форумы организовывает? напоминаю...
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Вряд ли, сколько Юлька летала в Штаты, никто ее не арестовал, нет у них на нее компромата, чистая она.
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Порохоботи - нарід служивий. Будуть відробляти зароблені на брехні срібняки. Доріг в країні зовсім нема!!
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Тебе лучшн о своей жопе позаботиться, потому что сдавать Фирташу нечего, кроме самого себя!
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Паша Лазаренко отсидел, а Жюлю кто отмазал??? Или типа Паша который просто хотел поиметь долю в ЕЭСУ виноватый вышел, хотя он к тому ЕЭСУ был не пришей рукав...а Жюля которая основала и полностью рулила в ЕЭСУ значит невиноватая вышла...?? Люляботы вы хотите шоб я в это поверил правда?? КТо отмазывал воровку не кремлядь ли??
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Ти дебіле, її перевірили всі служби які тільки є включно з американською прокуратурою. Вона була вимушена давати лазеренку частину свого прибутку як і весь інший бізнес тоді. Чиновником вона не була, з бюджетними установами не працювала і відповідно нічого вкрасти не могла апріорі. Але подібним тобі дебілам, крадії типу юща, чи рошенка вклали у неокрєпший мозк мантру Юля-фаровка, хоч немає жодного факта який доводить це, і ви *******, вибираєте ублюдків, що убивають Україну.
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слава Богу ! может некоторые перцы не желающие бороться с олигархической коррупцией наконец задумаються......
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ЭТО ВСЁ ПИАР! ЗА ОДИН МЕСЯЦ ДО ВЫБОРОВ!!!!111!!АДЫН!!
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Рєнату в Лугандоні вже пам"ятник роблять. Тож він буде містечковим феодалом в Гандонії.
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Ой, фсьо! Я уже запуталась, кто там у Фирташа кормится. Они там все перетрахались под одним одеялом, поэтому , в любом случае, новость радует. Она не может не радовать !😆
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Щас свиристел запает как давал ясак на правление барыге и пидалику.
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Щас американский суд разберется кто кого и как. Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 431 Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 431 Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 431
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больше срать нє будєт(с) ахахахахахха
Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 3108
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Хех , а ведь дело может повернуться большой задницей к Петрухе, а он на второй срок рвётся, может бежать пора? Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 4874
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може, мариканці приборкають наших олігархів? Хоча їхні гроші теж заберуть собі. А могли б ми їх розкоркулити
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Порохоботов не слышно, что от такой новости плохо стало, языки в задницу засунули, неможете ничего ответить. Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 2641
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Відкрить би для всіх наших явних і підпільних мільярдерів Гуантанаму....
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Щас у свиристела 2 варианта или вила за колючкой с охраной шоп чекирасты не грохнули, или в американской тюрме с гомосеками. С 2 раз шо ано выбирет. Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 155 Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 155 Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США - Цензор.НЕТ 155
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Куда Ахмета экстрадировать вместе с Пецей?
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