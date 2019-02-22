 Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС УКраина.
Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на предварительный отказ суда в выдаче бизнесмена.
Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США примет федеральный министр юстиции Австрии, заявил судья.
12 марта 2014 года Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу Министерства юстиции США.
Ведомство обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов для того, чтобы получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.
По этому делу проходят шесть человек, среди которых - индийский парламентарий, венгерский, индийский и шриланкийский предприниматели.
По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.
30.04.15 17:27 Фирташ подтвердил встречу в Вене с Порошенко и Кличко накануне выборов-2014: "Мы получили, что хотели"
https://censor.net.ua/news/334809/firtash_podtverdil_vstrechu_v_vene_s_poroshenko_i_klichko_nakanune_vyborov2014_my_poluchili_chto_hoteli