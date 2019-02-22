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 За рубежом
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 "Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - представитель США в ООН

Исполняющий обязанности Постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн заявил на заседании Генассамблеи ООН, что единственное допустимое для международного сообщества решение – это прекращение попыток России подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт посольства США в Украине.

Коэн напомнил миру о наступлении оккупационных войск на Дебальцево и нарушении Россией Минских соглашений.

"Москва продолжает дестабилизировать Украину и пытается подчинить ее России. На самом деле, Россия отталкивает Украину и ее народ все дальше от себя и укрепляет решимость Украины защищать свою свободу и независимость. Международное сообщество должно сохранять единство в поддержке Украины и делать так, чтобы цена всех попыток России подорвать Украины была для нее очень высокой", – заявил дипломат.

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Представитель США напомнил членам Генассамблеи ООН об агрессии России в Керченском проливе, захвате украинских моряков и кораблей. Он также упомянул невыносимые условия, которые страна-агрессор создала на оккупированном полуострове.

"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, утверждая, что она защищает русскоязычное население. Однако российская агрессия является катастрофой для людей, живущих в этих регионах, где продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация", – сказал Коэн.

По словам дипломата, из-за российской агрессии более 1,1 миллиона человек на востоке Украины страдают от нехватки продовольствия или нуждаются в поддержке.

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"Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, связанные с Донбассом, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины", – подвел итог представитель США.

Источник: https://censor.net.ua/n3113312
 
 
 Топ комментарии
 
Выполните Будапештский меморандум,больше ничего не надо.Нет, ядерное оружие назад.Точка.Не может быть никаких других точек и запятых.
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... і до повної ліквідації ракової пухлини

" Россия - раковая опухоль человечества " ( Валерия Новодворская)
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Выполните Будапештский меморандум,больше ничего не надо.Нет, ядерное оружие назад.Точка.Не может быть никаких других точек и запятых.
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Написал херню! ты хоть знаешь куда ЯО с Украины вывезли? Пиши письма *****, Кравчуку. Кучме, Блин Клинтону и Бушу. Может они тебе расскажут куда ядерный щит Украины подевался
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Мы не требуем, чтобы вернули то же самое. Нам не нужен совковый хлам, который параша давно нацелила на Воронеж. Нас вполне устроит или то же количество боеголовок (1240), или та же суммарная мощность, но "Made is USA" с боевым управлением оттуда же.
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Я что написал,что яо вывезли в Сша?Я писал про гарантов коими являются помимо параши еще некоторые страны.Пусть теперь технологиями и сырьем вернут.
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Не надо ничего.
Пусть признают ядерный статус.
Но они же не зря доказывают своим благодарным слушателям что БМ это просто бумажка,а вот договор это договор.
Украина подписав договор ( ДНЯО) имеет обязательства,а они подписав меморандум не имеют.
Попуасы со стеклянными бусами и зеркальцами верят в любую чушь ,которую им говорят эти бледнолицые повелители огня и лошадей.
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Мысль правильная. Но идея Answer Quation от 19.48 мне нравится больше
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... і до повної ліквідації ракової пухлини

" Россия - раковая опухоль человечества " ( Валерия Новодворская)
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Кто бы сомневался в этом.И дело даже не в Украине,а в том,что подпись Америки стоит не только бумаги,иначе потеряют СВОЁ лицо ГАРАНТА перед всем миром.Позволить стране -тварюге и какому-то куйло диктовать свои условия не позволительно.Иначе многие поймут проявленную слабость США и переметнутся к стране рахиту,пусть и с ЯО.
Слава Украине!Дзякуй,Амерыка,што ты ёсць!!!
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это поный писец, какой-то заокеанский дядя, больше волнуется за Украину, чем некоторые кандидаты в президенты.
которые готовы договариваться и заявляют, что Крым потерян навсегда, да и за Донбасс вякают иногда.
*****.....
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Да здесь всё проще.Если Порох следующим сроком хотя бы приблизит Украину к ЕС и НАТО,то ВСЕ украинцы поймут,что бывшие президенты и ещё действующие юли и гриценко-это политические ЛУЗЕРЫ,которые ничего это не сделали за столько лет...Поэтому и хают его все кому не лень.
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Как деньхи в Украине усе клепторастит, так ниприменна приблизить.
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Все ларпеногие точь-в-точь так как вы говорите...)) Только докУментов даже у юли и гриценко нет. Балаболы.
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Ну да ,а петя ,что то вернет в ближайшей преспективе.Или только на парад его главохранника поедет.
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А шо у шыкалада ашко рыпит на рыжава ножкой туп туп, панамский слепые трасты мишають. Хений дипламатии "Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - представитель США в ООН - Цензор.НЕТ 8644 "Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - представитель США в ООН - Цензор.НЕТ 8644 "Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - представитель США в ООН - Цензор.НЕТ 8644
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США та союзники уже багато вклались в Україну і не дозволять баризі вкрасти вибори у Юлі цього разу.
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Дуже мудро підмічено... А то багато хто просто цього ніяк не може зрозуміти..

Лайк 👍 !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - представитель США в ООН
 
 
 
 
 
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