 "Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - представитель США в ООН

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт посольства США в Украине.

Коэн напомнил миру о наступлении оккупационных войск на Дебальцево и нарушении Россией Минских соглашений.

"Москва продолжает дестабилизировать Украину и пытается подчинить ее России. На самом деле, Россия отталкивает Украину и ее народ все дальше от себя и укрепляет решимость Украины защищать свою свободу и независимость. Международное сообщество должно сохранять единство в поддержке Украины и делать так, чтобы цена всех попыток России подорвать Украины была для нее очень высокой", – заявил дипломат.

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Представитель США напомнил членам Генассамблеи ООН об агрессии России в Керченском проливе, захвате украинских моряков и кораблей. Он также упомянул невыносимые условия, которые страна-агрессор создала на оккупированном полуострове.

"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, утверждая, что она защищает русскоязычное население. Однако российская агрессия является катастрофой для людей, живущих в этих регионах, где продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация", – сказал Коэн.

По словам дипломата, из-за российской агрессии более 1,1 миллиона человек на востоке Украины страдают от нехватки продовольствия или нуждаются в поддержке.

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"Мы никогда не согласимся на что-то меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, связанные с Донбассом, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины", – подвел итог представитель США.