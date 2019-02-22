 ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на пути Украины в НАТО, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Как и 450 лет назад, когда в Люблине была заключена Люблинская уния, Люблин является символом мощного союза Литвы, Польши и Украины. И очень символично, что сегодня в этот день президенты Литвы, Польши и Украины вместе встречают парад, принимают доклады от руководства литовско-польско-украинской бригады. Вы знаете сердце дрожит", - сказал Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентами Литвы и Украины после посещения совместного литовско-польско-украинского военного подразделения ЛитПолУкрбрига.
"Большие усилия были направлены на создание этой бригады. Сейчас мы видим абсолютно боеспособное подразделение настоящего боевого братства", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что после принятия изменений в Конституцию Украины "мы должны четко определенный курс нашей политики на полноценное и полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе".
"И сегодня наша бригада - это первая ласточка, когда мы делаем изменения и модернизацию наших Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Президент Украины. "Мы делимся тем боевым опытом, и это является укрепление боевых возможностей Вооруженных Сил для предоставления отпора агрессору", - добавил он.
Президент поблагодарил Верховную Раду Украины за поддержку многонациональных военных подразделений, в том числе и ЛитПолУкрбрига. По его словам, эта бригада является наиболее успешной.
Петр Порошенко также сообщил, что и другие партнеры Украины проявляют заинтересованность в создании подобных многонациональных военных подразделений. "Я хочу вам открыть еще тайну, и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение того, насколько эффективен и положителен этот опыт", - отметил Петр Порошенко.
Среди шагов, необходимых для вступления Украины в НАТО, Президент назвал продолжение реформ по разным направлениям: "Первое, мы должны обеспечить модернизацию украинского государства для того, что страна отвечала тем критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. Речь идет о верховенстве права, демократии, свободных и честных выборах. Речь идет о демократических традициях".
Президент отметил, что НАТО положительно относится к будущему членству Украины в Альянсе. "Конкретный шаг, которого мы ждем со стороны руководства НАТО и стран-членов, и я почувствовал и услышал во время последнего Североатлантического Совета - это предоставление Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. И определение конкретной даты, когда Украина может стать уже 31-м членом НАТО", - отметил Петр Порошенко.
Президент сообщил, что сегодня вместе с Президентами Польши и Литвы имел возможность пообщаться с военнослужащими литовско-польско-украинской бригады и высоко оценил уровень подготовки военных бригады: "Посмотрите на их обучение, посмотрите как они общаются друг с другом, посмотрите как они делают эффективное боевое слаживания".
Он отметил, что обсуждались возможности и организации соответствующих учений, и задействование в других процессах совместной военной части для того, чтобы еще больше поднять авторитет и знаковость этого воинского подразделения.
"Я убежден, что украинское руководство сегодняшней нашей бригады с честью выполнит поставленные боевые задачи. Я верю, что деятельность бригады, которая уже достигла боевой готовности, станет достойным вкладом в обеспечение безопасности нашего региона", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил Президентам Польши и Литвы за приглашение.
"Мы сильны, когда мы вместе", - сказал, в свою очередь, Президент Польши Анджей Дуда. Он отметил важность военного сотрудничества поляков, украинский и литовцев в рамках этой совместной международной военной части.
Дуда также отметил, что 2019 станет очень активным для военных бригады - запланированные многонациональные военные совместные учения с американскими и канадскими военными с привлечением военных из Грузии и Молдовы.
Президент Польши подчеркнул важность для его страны сотрудничества с Украиной как "большим соседом Польши, который имеет амбицию стать членом НАТО" и обратил внимание на важность реального боевого опыта украинских военных для тренировки и обучение всей бригады.
"С 2014 года Украина находится в тяжелой ситуации, она оккупирована Россией. Украинские солдаты действительно борются. Они имеют военный опыт не по теории. Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне, и они очень практический опыт, которым делятся с нашими солдатами, нас очень устраивает. Они герои своего Отечества ", - сказал Президент Польши.
В свою очередь, Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула на важности солидарности и совместных действий между тремя странами для обеспечения безопасности в регионе. "Для нас сегодняшняя встреча очень важна, потому что это историческое место. Я очень довольна тем, что мы действуем совместно в одной бригаде и это хороший пример для других", - сказала Президент Литвы.
"Бригада была создана, в том числе и для того, чтобы помогать Украине. Мы взаимно обогащаемся, обмениваемся опытом, учимся защищать свои государства", - сказала Даля Грибаускайте.
Она также приветствовала решение Верховной Рады Украины относительно определения стратегического курса в ЕС и НАТО в Конституции Украины и отметила историческую роль Президента Украины в этом решении.
"Это так же заслуга Президента Порошенко. Для нас европейцев важно видеть и знать, что Украина остается на дороге, за которую стоит бороться. И мы поддерживаем Украину на этом пути", - отметила Грибаускайте.
Что меняли веру или национальность?
У истинных летувисов, которые себя так называют, по исследованиям беларуских учёных (не придворных) корни фамилий далеко не жемойтские и аукштайтские, а корни идут из Литвы, название которой в ВКЛ.
В курсе, что в Западной Беларуси католическое кладбище называют польским, а православное русским?
Не хочется признать, что Летува, в нынешнем названии, только частично имеет отношение к истории государства созданного литвинами (беларусами в нынешнем названии)? У летувы своя история и поддержка фальсификации истории игра только на руку паРаше
Если Порох следующим сроком хотя бы приблизит Украину к ЕС и НАТО,то ВСЕ украинцы поймут,что бывшие президенты и ещё действующие юли и гриценко-это политические ЛУЗЕРЫ,которые ничего это не сделали за столько лет...Поэтому и хают его все кому не лень.
жизни положат за Украину с оффшорным президентом... Верю!...
Источник: https://censor.net.ua/p3113311"
Не нынешней Летувы...
просителей нигде не любят...
Хочу послать нах этого зрадофила, но не знаю как...
Нужен ваш совет...
Ray @Ray_net_ua 30 мин.30 минут назад
Перед Выборами-2014 олигарх Порошенко обещал продать ВЕСЬ свой бизнес и заявил, что выполнил. За 5 лет он стал самым богатым в Украине, доля каждой крупной компании, через подставных особ принадлежит ему. Каждый украинец оплачивая тарифы, покупая хлеб и лекарства обогащает его.
Давай совет...
И наступит день...., когда мы сможем нормально пообщаться здесь на форуме..
Ееее, - Аминь...
ОК...- доброе слово и кошке приятно...
В начале 13 века разрозненные литовские племена
оказались под угрозой порабощения со стороны Ливонского и Тевтонского немецких
орденов. Это заставило литовцев объединиться вокруг одного вождя. Вначале таким
вождем был Миндовг, а после его смерти в результате заговора, объединение
литовцев удалось Гедимину. Так в 13 - начале 14 века возникло Литовское
государство. Помимо литовских племён, оно по окраинам включало многие земли,
которые входили в состав Киевской Руси. С самого начало это было Литовско-Русское
государство. В Литве тогда не было письменности, и языком делопроизводства был
русский язык. Гедимин и его сыновья были женаты на русских княжнах.
Уже при Гедимине киевские князья признали
верховную власть великого князя Литовского. В 1362 году князь Ольгерд привел
Киев под свою непосредственную власть и посадил в нём наместником своего сына
Владимира.
Буде мова - буде Україна. Хто не поважає мови, той не поважає й України. Мова - така ж невід'ємна частина держави, як і прапор. Мова - це кордон держави у культурному просторі.Тож зважайте, що той чи інший кандидат або політична сила зробили для української мови, обіцяють зробити і яке ставлення декларують.
Мова має значення, бо вона є захистом від знищення української нації.Що більше мені доводять, ніби мова не на часі, то краще я розумію: іншого часу в нас не буде.
Якщо становлення української нації відбудеться БЕЗ української мови та культури, значить, воно відбудеться З російською мовою та культурою. Такі реалії. Бо становлення нації у принципі неможливе без мови та культури. Нація не може бути безликою і без'язикою, хоч як її не називай - громадянською, політичною чи суперкультурною.
http://prostir.co.ua/hto-z-kandydativ-u-prezydenty-planuye-zahyshhaty-**********-movu-analiz-program-25660/?fbclid=IwAR1iiLJMI__Ep-T1wJjHI2813XlZlc0tNoLEjPg3OptoIxTTc3WPdk7CjK0
начала процессов объединения Литвы с Польшей, существование в составе
Литовско - Русского государства было удобным, так как отсутствовала религиозная
рознь, а центральная власть мало вмешивалась в дела местной власти. "Мы
старины не рухаем, а новин не уводим" - был принцип князей
литовских.
#200_бригада
Оце так цікава новина від дирляндців.
4 окупанта підписали контракт, серед них командир батальйону 9 ошпмп окупантів на позивний "Грек". Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
ПС. Інформація перевіряється, але скоріше ++
Слава ўжо ня згорша -
Слаўся, слаўся князь Астрожскі,
слаўся, князь Астрожскі!
Стары Ольса - Бітва пад Воршай
присоединения к католицизму православного населения южной половины княжества
Литовского (современной Украины), которая в результате Люблинской унии 1569 г.
была присоединена к короне Польской, в 1596 году в Бресте состоялся церковный
собор, на котором киевский митрополит Михаил Рогоза и большинство
западнорусских епископов приняли решение о соединении церквей. Два епископа,
часть духовенства и огромное количество мирян, приехавших на собор, отказались
принять унию и образовали отдельный собор. Обе стороны предали друг друга
проклятию. Польское
правительство признало законным постановление униатского собора и православие в
государстве, как признанная законом религия, перестало существовать.
Началось
гонение на православие, но уничтожить православную церковь королевским декретом
не удалось. Приехавший в 1620 г. в Украину патриарх иерусалимский Феофан по
просьбе православных поставил им во все епархии православных епископов и, таким
образом, образовалась параллельно двойная церковная иерархия - православная и
униатская. Православный киевский митрополит Петр Могила основал в Киеве
знаменитую школу (Могилянскую академию), которая стала идейным центром
православия. Другим центром православия был древний Киево-Печерский монастырь.
Фактически религиозная рознь в Польско-Литовском государстве стала идейной
причиной перехода Украины под власть московского царя.
Фактически религиозная рознь в Польско-Литовском государстве стала идейной
причиной перехода Украины под власть московского царя - 100%, ситуация тогда сильно напоминала нынешнюю. Только тогда "срусский мир" назывался "православный мир", и именно на духовной скрепе сыграли московиты.
Потому что какой-то ещё мышеобщности у Гетманщины и Московского царства тупо не было.
Несколько выдержек из "Истории Украины" Ореста Субтельного:
Каково же, по Грушевскому, отношение истории России к истории Киевской Руси? Точно такое же, каково отношение истории Франции к истории Римской империи. Как Галлия - бывшая провинция Рима - обязана ему многими элементами своего последующего общественно-политического уклада, законодательства и культуры, так же точно многим обязана Киеву Москва. Но второй акт той исторической драмы, начало которой было положено в Киеве, разворачивался вовсе не в Москве. Московский период не был продолжением киевского. И хоть Москва многое позаимствовала у Киева, настоящее объяснение ее истории, по мнению Грушевского, следует искать путем внимательного изучения географических, политических и этнических условий Северо-Восточного региона.
...
На севере древний Новгород быстро втягивался в международный торговый союз, позднее названный Ганзейским. Организованный лигой северогерманских городов, этот союз позволил наладить оживленную торговлю вдоль всего Балтийского побережья. В то самое время, когда торговое значение Киева резко упало, Новгород переживает свой расцвет. Не только во внешних сношениях, но и во внутренних делах новгородцы ориентируются уже не на «общерусские», а на североевропейские стандарты. Уклад новгородской жизни все более напоминает уклад любого другого европейского торгового города. И уже не князь и бояре, а купеческая элита диктует законы республиканского по форме политического правления.
Еще один очаг региональной дифференциации быстро возникает на северо-востоке Киевской Руси. Там, «за лесами, за долами»,- отчизна великороссов. Там на необозримых и безлюдных просторах «младшие» Рюриковичи основали Ростовское, Суздальское, Владимирское и Московское княжества. Раньше эти земли принадлежали финским племенам. Восточнославянская миграция сюда еще только начиналась, когда Рюриковичи установили здесь свою власть, так что новым поселенцам предлагалось лишь приноравливаться к существующим порядкам. Быть может, именно по этой причине, в отличие от республиканской вольницы новгородцев, на северо-востоке устанавливается абсолютизм в самой жесткой форме.
Пожалуй, ярчайший пример укрепления самодержавной власти в этом регионе - правление суздальского князя Андрея Боголюбского. Сначала он одним махом покончил с растущей оппозицией суздальских бояр: просто взял и перенес свою столицу во Владимир. Там не было сильных бояр - некому было и перечить князю. Наконец, как мы знаем, в 1169 г. он до основания разрушил Киев: древняя столица Руси тоже казалась ему соперницей его новой столицы.
Все эти подробности впоследствии помогут нам понять причины политических успехов Москвы, бывшей поначалу маленькой крепостью в Северо-Восточном регионе (в летописи впервые упомянута под 1147 г.). Успехи эти во многом объясняются тем безудержным стремлением к безграничной самодержавной власти, которое будущие московские правители унаследуют от своего предка, Андрея Боголюбского....
Вот уже и начало расхождения исторических путей (отмечу, что есть и альтернативные гипотезы, согласно которым Московия изначально имела вообще весьма отдалённое отношение к киевскорусским истокам). Дальше - совершенно разные события в истории... вот и получается, что общности-то там, это, эээ... кхм... )))
(Да и то... получили от скрепной реальности таких лещей, что аж поплющило )
Пусть бы даже голый ходил...
Хіба що після вступу в ЄС.