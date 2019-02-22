 Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу

Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…". В частности, в фильме есть кадры выступления перед защитниками на День Независимости в 2014 году, встреч с ранеными в госпитале, выступлений в различных воинских частях и концерта в аэропорту Мариуполя.
"Страшно ездить в госпиталь. Мы много проехали, встречались с разными людьми – тяжелыми и очень тяжелыми. Полноценными, но нецелыми. Это страшно", – признался Владимир Зеленский.
Кроме этого, в фильме идет речь о помощи фронту.
"Наших раненных защитников эвакуировали на УАЗиках 73-го года выпуска, на которые в Украине невозможно купить амортизаторы и тормозные колодки, потому что это российское производство. Ребята из студии "Квартал 95" купили машину в Бельгии. Мы ее гоним. Ее 2,5 мес. растаможивает Министерство социальной политики – у них новогодние праздники. Ребята, о чем речь…" – рассказал волонтер Юрий Тира.
Также актеры студии отправили на фронт ряд другой техники, в частности автобус из фильма "Слуга народа", который переоборудовали в передвижной кинотеатр.
"С самого начала военных действий в Украине Владимир Зеленский и студия "Квартал 95" активно помогали и помогают бойцам украинской армии и волонтерам. Эта работа ведется системно, на протяжении всех этих лет, но никогда ребята из "Квартала" особо не афишировали своей деятельности, не пиарились на этом", – подчеркнули в "Квартале 95".
И добавили, что к созданию фильма побудили манипулятивные публикации, которые в последнее время появляются в СМИ и соцсетях и имеет целью дискредитировать Владимира Зеленского, который по опросам занимает первую строчку в избирательной гонке.
Почему Беня решил, что он - главнокомадующий?
І взагалі: "Хто хоче Президентом Голобородька, нехай спочатку вилікується в охлобистіна".
Этот парень - плевок и издевательство над
гражданами Украины...
Совершенно неважно, что он говорит и какие издаёт
звуки...
Как актер комических ролей, он часто использует в своих репризах откровенные пошлости сексуального характера, чтобы «раскочегарить» публику. Свою популярность он заработал на поприще урогенитальных органов, расположенных ниже пояса и выше колен.
Когда лицо лицедея появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его хрипловатый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.
от них прыщи и пропадают
Слава питрулексеечу парашенко! （Так не удаляют посты）
Вчитайтесь в этот текст, пока его не заспамили
Ответы на многие вопросы
Особенно, если понимаешь, для кого написано...
и защищает Украину от агрессивной России. Такого фильма не будет. У В.Зеленского биз-
нес в России. Он перечисляет в российский бюджет налоги и немалые - 20% от прибыли.
На эти деньги В.Путин вооружает своих солдат на Донбассе. Они стреляют в наших воинов.
И будет очень позорно для В.Зеленского если российский солдат выстрелит и пуля изгото-
вленная на деньги В.Зеленского убъёт самого В.Зеленского. Об этом нужно соэдать фильм.
Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском
https://censor.net.ua/news/3113230/eksperiment_kotoryyi_nesovmestim_s_jiznyu_ukrainy_timoshenko_o_zelenskom
жюлькоботы аж усерались поносили Зеленского. И вот не прошло и часа как все те же жюляботы усераюца топя уже ЗА Зеленского, и опять соевые у них виноваты. Ой двуличные боты..выходит если тема про Зеленского то все жюляботы сразу поносят Порошенко, а вот если темка касаеца Бахини и Зеленского.. то всё - Зеленский сразу враг и мерзавец и негодяй!!! ..причём переобуваюца двуличные мгновенно на лету.
ссылоча на номер квартала с эбонитовыми палочками.
на всякий случай, вдруг кто подзабыл, как это было.