 Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу

Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…". В частности, в фильме есть кадры выступления перед защитниками на День Независимости в 2014 году, встреч с ранеными в госпитале, выступлений в различных воинских частях и концерта в аэропорту Мариуполя.

"Страшно ездить в госпиталь. Мы много проехали, встречались с разными людьми – тяжелыми и очень тяжелыми. Полноценными, но нецелыми. Это страшно", – признался Владимир Зеленский.

Кроме этого, в фильме идет речь о помощи фронту.

"Наших раненных защитников эвакуировали на УАЗиках 73-го года выпуска, на которые в Украине невозможно купить амортизаторы и тормозные колодки, потому что это российское производство. Ребята из студии "Квартал 95" купили машину в Бельгии. Мы ее гоним. Ее 2,5 мес. растаможивает Министерство социальной политики – у них новогодние праздники. Ребята, о чем речь…" – рассказал волонтер Юрий Тира.

Также актеры студии отправили на фронт ряд другой техники, в частности автобус из фильма "Слуга народа", который переоборудовали в передвижной кинотеатр.

"С самого начала военных действий в Украине Владимир Зеленский и студия "Квартал 95" активно помогали и помогают бойцам украинской армии и волонтерам. Эта работа ведется системно, на протяжении всех этих лет, но никогда ребята из "Квартала" особо не афишировали своей деятельности, не пиарились на этом", – подчеркнули в "Квартале 95".

И добавили, что к созданию фильма побудили манипулятивные публикации, которые в последнее время появляются в СМИ и соцсетях и имеет целью дискредитировать Владимира Зеленского, который по опросам занимает первую строчку в избирательной гонке.