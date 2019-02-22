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Все про:Зеленский (175) волонтеры (1861)

 Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу

Команда Владимира Зеленского рассказала об отношении к войне и волонтерской помощи и показала видео концертов на передовой и общения с бойцами.

Студия "Квартал 95"  представила документальный спецпроект "Душа не пропала…".  В частности, в фильме есть кадры выступления перед защитниками на День Независимости в 2014 году, встреч с ранеными в госпитале, выступлений в различных воинских частях и концерта в аэропорту Мариуполя.

"Страшно ездить в госпиталь. Мы много проехали, встречались с разными людьми – тяжелыми и очень тяжелыми. Полноценными, но нецелыми. Это страшно", – признался Владимир Зеленский.

Кроме этого, в фильме идет речь о помощи фронту.

"Наших раненных защитников эвакуировали на УАЗиках 73-го года выпуска, на которые в Украине невозможно купить амортизаторы и тормозные колодки, потому что это российское производство. Ребята из студии "Квартал 95" купили машину в Бельгии. Мы ее гоним. Ее 2,5 мес. растаможивает Министерство социальной политики – у них новогодние праздники. Ребята, о чем речь…" – рассказал волонтер Юрий Тира.

Также актеры студии отправили на фронт ряд другой техники, в частности автобус из фильма "Слуга народа", который переоборудовали в передвижной кинотеатр.

"С самого начала военных действий в Украине Владимир Зеленский и студия "Квартал 95" активно помогали и помогают бойцам украинской армии и волонтерам. Эта работа ведется системно, на протяжении всех этих лет, но никогда ребята из "Квартала" особо не афишировали своей деятельности, не пиарились на этом", – подчеркнули в "Квартале 95".

И добавили, что к созданию фильма побудили манипулятивные публикации, которые в последнее время появляются в СМИ и соцсетях и имеет целью дискредитировать Владимира Зеленского, который по опросам занимает первую строчку в избирательной гонке.

Студия Квартал 95 представила документальный спецпроект Душа не пропала… о войне, волонтерстве и вере в победу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113305
 
   
 Топ комментарии
 
Свиноботы, тревога! Шо там по этому поводу пишут ваши методички? Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 4359
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главное, что б не спрашивали об офшорах и финансировании из Рашкиного бюджета..
Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 7728
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Цензор ну не издевайся ты так над минстецем,пятница конец рабочего дня,а тут надо весь батальон в ружжо ставить Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 5018.Пожалей их))))))
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А почему Иловайск освобождали добровольцы без ВСУ?
Почему Беня решил, что он - главнокомадующий?
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ахахахаххахахааххахахахахахахахахах
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Беню К., пожалуйста, вычеркните. Или память короткая?
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беня последний скот, который продался с потрохами сепарам!! если бы не ПОРОШЕНКО и АХМЕТОВ, русские танки еще 2014 были бы под Киевом
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Клоун бы сначала кокошник снял и лапти переобул
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Это все мелочи по сравнению с величайшей тактической победой над Москвой,о которой нам объявил Петр Алексеевич.Так что почитатели Петра Алексеевича не об этом думать надо , а готовиться к парадам которые пройдут в Севастополе и Москве.
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А чого минулого разу з Юлею Петро злякакнувся на дебати виходити...
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Памперсів потрібного розміру в українських магазинах не було. От і гайнув в Австрію пошукати.
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Цілком ймовірно, що РФ має потребу в Зеленському, оскільки його перемога - єдиний шанс закінчити війну на Донбасі на умовах РФ. А відсутність намірів повернути Крим в передвиборчій програмі кандидата вчергове підкреслює симпатію Зеленського до Кремля.
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А сейчас в чем перемога пятра ляксеича?Все в плену заложники,территории потеряны,про вступление ес и нато Украины никто не знает.Это перемога?
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"То ви за Голобородька на велосипеді, чи за Зеленського на Рендж-Ровері"?
І взагалі: "Хто хоче Президентом Голобородька, нехай спочатку вилікується в охлобистіна".
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На OLX запчастей на УАЗы тысячи предложений. А уж амортизаторов новых по 400 гр за пару и колодок по 100 гр -- бери -- не хочу.
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Этот парень - плевок и издевательство над
гражданами Украины...
Совершенно неважно, что он говорит и какие издаёт
звуки...
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Зеленский своим фильмом «СЛУГА НАРОДА» задолго до очередных выборов Президента Украины пытался забить доминанту телезрителям, что если его изберут Президентом, то он будет ездить в Администрацию на Банковой на ровере. И он уже ездит на «рендж-РОВЕРЕ».
Как актер комических ролей, он часто использует в своих репризах откровенные пошлости сексуального характера, чтобы «раскочегарить» публику. Свою популярность он заработал на поприще урогенитальных органов, расположенных ниже пояса и выше колен.
Когда лицо лицедея появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его хрипловатый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.
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Один раз уже проголосовали назло, то есть за Януковича - потому, что Ющенко не оправдал надежд.... Ну, и чем все это закончилось и сколько это нам стоило?! И до сих пор....
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Многие помогали фронту, раненым, и беженцам... Но мало, кто ставит себе это в заслугу. Ну и это совсем не основание для того, чтобы претендовать на пост Президента Украины.
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Так веселит, когда армия ******** накидывается на любого кандидата, который по рейтингу опережает "пороха". Поймите, если политический клоун Петя проигрывает выборы клоуну эстрадному - то это проблема Пети, а не клоуна. Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 9367
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А що, в Україні тільки два кандидати, чинний Президент і кремлівський ставленик?
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В 2013 году один куб газа стоил аж 79 копеек (в нашем городе), а в среднем по стране около 70 копеек.

Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 784
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А вот уже отреформированная цена на газ : за 1 куб = 7 грн. Почти десятикартное подорожание

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Давайте обсуждать смысл тех звуков, которые издаёт клоун, сидя на унитазе...
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Всем порохоботам прошу явиться на запись по адресу Киев, Фрунзе 103 - городская психиатрическая больница им. Павлова, на осмотр к психиатру. А реально вам всем пора на стационар, врачи и ученые такой материал для ислледований упускают
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надеюсь, у прокуратуры и сбу достаточно доказательств, что бы отправить всю эту шоблу квартальную на нары, которая финансируется из буджета рф!!
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надежды юношей питают
от них прыщи и пропадают Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 7912
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Солоденькі, це ж як бездарно треба було керувати "сивочолому гетьману" державою протягом своєї нікчемної каденції, щоб наприкінці її - так панічно боятися рейтингу якогось "клоуна"..
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так просрати рейтинг поки що одному лише миздобулу вдавалось!)
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я теж це саме в соєвого спитав на 1-й сторінці , у відповідь.....повна тишина....тільки чути як методичка шкребоче ))))
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а это ответ некоторым блогерам, которые утверждали что он не побывал на фронте - побывал, ведь фильме не художественный, не так ли?
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Перемога Зеленського майже негайно призведе до наступних пагубних висновків для України.По-перше, відносини України із Заходом атрофуються, оскільки Зеленський тільки намагається збагнути, які західні інституції та органи є найбільш важливими для його країни. Перемовини з МВФ, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку уповільняться. Тим часом американські та європейські лідери у своїх відносинах з Україною займуть позицію очікування. Те ж саме зроблять інвестори, які повелися б по-дурному, вклавши свої капітали в країну, якою керує комік.По-друге, українські олігархи, що частково відійшли в тінь протягом останніх п'яти років, скористаються недосвідченістю Зеленського та його неспроможністю керувати складними урядовими структурами, щоб організувати своє повернення. Так само, як і корупціонери на всіх рівнях суспільства і держави. Український ВВП піде на спад, тіньова економіка виросте, безробіття зросте, торгівля з Європою скоротиться, а відтік мізків - а особливо тих молодих людей, які вибрали Зеленського - посилиться.По-третє, реформи ураз зупиняться. Для початку, Зеленський поняття не має, як нині змінюється суспільство, економіка і політика, і в нього піде рік чи два на те, щоб усе це пізнати. Бюрократичний та адміністративний хаос, який підніметься після того, як Зеленський прийде до влади, зосередить всю увагу нового президента на тому, щоб підтримувати чи заново встановлювати порядок у соціальній, політичній та економічній системі, що руйнуватиметься.По-четверте, Путін і його міньйони у відколотих регіонах на південному сході України будуть задоволені прогресом розкладання України під керівництвом Зеленського. Хто міг би впоратись з країною, яку вони вважають жартом, краще за клоуна? Хто міг би зазнати більшого краху з можливими провокаціями на окупованих територіях, на Азовському морі чи материковій Україні? Путін відчує неабияку спокусу розпочати збройний наступ на, скажімо, Маріуполь, відразу ж після інавгурації Зеленського. Можливо, ще більш небезпечним буде наступ пропаганди, яка намагатиметься схилити наївного Зеленського до низки зобов'язань, що рівносильні відмові України від свого суверенітету.
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Думаю, если Зе и станет президентом, то какой-то глобальной катастрофы не произойдет. Будет какое-то время весело, потом приестся и станет скучно и холодно. На Вечерний Квартал будут насильно сгонять бомжей и бюджетников за 20 гривен и бутерброд с сыром. Еще чуть позже пузырь лопнет и пройдут очередные или внеочередные выборы в Федеральное Собрание, где нам предоставят квоту до 30 человек по спискам, утвержденным В.В. Путиным. Президенты у нас на этом закончатся. Коломойский окончательно переедет в Израиль и будет оттуда крутить дули в Ростов Порошенко. Следующей "надеждой" умничающих идиотов будет Вакарчук, выборы которого президентом в экзиле пройдут в Польше или Канаде среди успевших вовремя выехать туда эмигрантов.
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Рейтинг від СОЦІОПОЛІС: Social, Political & Market Research . Зеленский ********* порошенко уже на 11%
Студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу - Цензор.НЕТ 8558
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Зеленый будет президентом. Об этом говорит архиистерека сторонников диабетика запойного.
Слава питрулексеечу парашенко! （Так не удаляют посты）
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Говоря о развитии интенсивной терапии, Виталий Кличко, очевидно, перепутал местами данные и заявил, что раньше в отделении умирал каждый шестой пациент, а теперь - каждый второй. При этом политик не исправился, а продолжил, отметив, что речь идет о спасении жизней людей.
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Зеля многостаночник: и Армии "помогал", и Майдану "помогал", да ещё и нас "физике учил". Зеля, мы твой "урок физики" не забыли, как и сравнение Украины с проституткой, поэтому ты пролетишь как фанера над Парижом (или над любимой тобой и Жидковым парашей).
Студія "Квартал 95" представила документальний спецпроект "Душа не пропала..." про війну, волонтерство та віру в перемогу - Цензор.НЕТ 588
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Предлагаете Зеленского судить отправить? Наверно весь квартал в армии не служил
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" не мешай Смерти хранить моих сыновей!(с)
Вчитайтесь в этот текст, пока его не заспамили
Ответы на многие вопросы
Особенно, если понимаешь, для кого написано...
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Про оффшори і москалячий бізнес безідейного кривляки забули
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То Пете нельзя и сразу зрада, а богоизбранному всё можно, он же "новое лиццо" по видимому "рука лиццо"
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Ви або хреста зніміть або припиніть лицемірство. Про виступ в Юрмалі нагадати?
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Пусть теперь 95 квартал создаст фильм о том как В.Зеленский сидит в окопе с автоматом
и защищает Украину от агрессивной России. Такого фильма не будет. У В.Зеленского биз-
нес в России. Он перечисляет в российский бюджет налоги и немалые - 20% от прибыли.
На эти деньги В.Путин вооружает своих солдат на Донбассе. Они стреляют в наших воинов.
И будет очень позорно для В.Зеленского если российский солдат выстрелит и пуля изгото-
вленная на деньги В.Зеленского убъёт самого В.Зеленского. Об этом нужно соэдать фильм.
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ну якшо фільм про Петра склали як той носив убитих на майдані , то чого не зроблять те саме з Клоуном ?
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В этой теме

Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском

https://censor.net.ua/news/3113230/eksperiment_kotoryyi_nesovmestim_s_jiznyu_ukrainy_timoshenko_o_zelenskom

жюлькоботы аж усерались поносили Зеленского. И вот не прошло и часа как все те же жюляботы усераюца топя уже ЗА Зеленского, и опять соевые у них виноваты. Ой двуличные боты..выходит если тема про Зеленского то все жюляботы сразу поносят Порошенко, а вот если темка касаеца Бахини и Зеленского.. то всё - Зеленский сразу враг и мерзавец и негодяй!!! ..причём переобуваюца двуличные мгновенно на лету.
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https://www.youtube.com/watch?v=33lY5LUPNbE

ссылоча на номер квартала с эбонитовыми палочками.
на всякий случай, вдруг кто подзабыл, как это было.
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Зеленский "новое лиццо" ,шутейка халявная для Квартала подьехала - "новое лиццо" со старыми пейсиками..По видимому это "рука лиццо"
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Краматорский аэропорт это не передовая.
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Ну стане Зеля Президентом,то що?Хватки у него, як у Петра на узурпацию нема,а реальной властью буде Парламент.То и буде в нас Парламентско-президентская Украина Студія "Квартал 95" представила документальний спецпроект "Душа не пропала..." про війну, волонтерство та віру в перемогу - Цензор.НЕТ 2409
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Зеля,вали ты нахер.зашквареный клоун буни. Студія "Квартал 95" представила документальний спецпроект "Душа не пропала..." про війну, волонтерство та віру в перемогу - Цензор.НЕТ 215
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Спікся порошенко, якщо чесно- співчуваю його прихильникам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтудия "Квартал 95" представила документальный спецпроект "Душа не пропала…" о войне, волонтерстве и вере в победу
 
 
 
 
 
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