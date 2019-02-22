 Враг с начала суток 10 раз нарушил перемирие, использовав минометы под Водяным, Лебединским, Новозвановкой и Катериновкой. Потерь нет,- штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прессс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;

дважды, из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка.

В районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено четыре обстрелы позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Катериновка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения, которое не запрещено минского соглашениями. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

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