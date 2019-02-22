 Дело Труханова: прямую трансляцию заседаний прекратили по инициативе судей

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт "24 телеканала".

Малиновский райсуд Одессы еще на подготовительной стадии процесса решил вести видеотрансляцию судебных заседаний. Но когда дело дошло до исследования письменных доказательств обвинения, трансляцию решили прекратить.

Судьи заявили, что технически невозможно обеспечивать трансляцию и при этом вести предусмотренную законодательством видеозапись. Кроме того, они хотят исключить доступ свидетелей к материалам дела.

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Адвокаты Труханова и других обвиняемых по этому делу выступили против. По их мнению, если суд ранее выступил за ведение трансляции, решение уже не стоит менять.

"Мы были против прекращения трансляции, потому что считаем, что должно быть полностью обеспечено открытое судебное разбирательство. Это единая согласованная позиция защитников, - прокомментировал адвокат обвиняемых Юрий Иващенко.

Прокуроры САП, наоборот, поддержали позицию суда. "Для действенности допроса свидетелей целесообразно максимально оградить их от преждевременного восприятия письменных доказательств. Это аналогично тому, что следователь будет стримить в Facebook допрос лиц. Как думаете, такое следствие будет эффективным? Аналогично и по судебному следствию, которое сейчас продолжается", - прокомментировал прокурор САП Валентин Мусияка.

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Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.