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Все про:Казахстан (380) русский язык (364)

 Русский язык исчезнет с банкнот и монет в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге", согласно которому текст надписей должен быть на государственном языке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NUR.kz.

Согласно указу, обязательными элементами дизайна казахстанских денег являются цифровое или буквенное обозначение номинала и изображение государственного герба, которое должно быть размещено на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.

Помимо этого, на деньгах обязательно должны быть элементы, которые защищают их от подделки и которые позволяют определить их подлинность, также обязательно указание официального наименования страны эмитента. В качестве дополнительных элементов на банкнотах могут быть указаны серийный номер и год утверждения дизайна, на монетах - год чеканки.

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В качестве декоративного элемента на казахстанских деньгах могут быть изображены казахский орнамент или его составные части и портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие республики. Помимо этого, банкноты и монеты могут быть украшены уникальными историческими, географическими местами и архитектурными памятниками Казахстана или их фрагментами.

Помимо этого, разрешено включать в дизайн логотип Нацбанка и иные цифровые и буквенные надписи.

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Текст надписей будет написан на государственном языке. Если монеты являются инвестиционными и коллекционными, то допустимо использование надписей на иностранных языках.

Источник: https://censor.net.ua/n3113302
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро и в параше исчезнет. Один рубль-2021:
Русский язык исчезнет с банкнот и монет в Казахстане - Цензор.НЕТ 650
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Правильно. На банкнотах должны быть цифры. Буквы всё-равно никто не читает.
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Скоро и в параше исчезнет. Один рубль-2021:
Русский язык исчезнет с банкнот и монет в Казахстане - Цензор.НЕТ 650
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А серія і номер прописані не їхніми каракулями.
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И "срубль" как-то "не саавсем паа русски" изображён:
Немного напоминает рельсы и поезд с теплушками, который "асваабадителей" коренных китайских земель повезёт на их скрепную уродину.
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московская империя ржавеет и умирает...
Мы свидетели...
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Там нема ознак імперії, така собі бандкраїна з ухилом в продаж копалин за кордон, при РІ заборонено було продаж нафти за кордон.
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Назарбаев, хоть и царь, но выводы сделал правильные из ситуации в Грузии и Украине.
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Фуйло таки знищить російську мову у всьому світі.
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Изя, шёпотом: Сёма, почему ты стал говорить на украинском? Боишься бандеровцев?
Сёма, тоже шёпотом: Нет, боюсь, что русские придут спасать...
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это ущемление прав банкнот
языковый геноцид банкнот
банкноты имеют право на самоопределение
банкноты вышли на улицы- они требуют оставить надписи на рузке ыязыке
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Думаю,что скоро Мордовия ТВ начнет верещать о казахохвошиздов и ущемлении кривороточелюстных хрюсских...
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А нафиг английский в ШОС?
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нафига ты этот бред пишешь?
погугли кто такая Ирма Грёзе
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Була така хвиля у жовтяків, не думав що Сенатор там пасеться.
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Тому що виводити родинні стосунки на зовнішній схожесті це дебілізм і тільки грає на руку москалям.
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а че так? Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 7353
а ты хочешь быть таким же тупым как и кацапы? Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 7353
когда им в вк или в одноглазниках кидали фото Саши Грей- типа медсестра Саша Серов, была убита карателями, и толпа ватных хомячков сразу прибегала соболезновать Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 7353
p.s может быть они внешне и похожи, но погуглите и не позорьтесь, не будьте похожими на тупых кацапов
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А кто тебе сказал что Гугл и Википешка последняя истина в деле праведном..???
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странно, а что там вообше делал тот чужеземный язык
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Лев Симкин.доктор юридический наук.профессор.Ютьюб.22 миллиона советских граждан служили Вермахту. Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 3170 Скажи что и это не правдва.Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 3170 Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 6238 Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 6238
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Що мені Казахстан? Ви скажіть коли кацапська зникне з українських паспортів.
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Вже зникла, на айдішках тільки українською та латиницею.
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Саме тоді, коли ти отримаєш паспорт громадянина України (хоча це навряд) і глянеш якою мовою там все написано
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не читал - но одобряю, если это хоть как-то пнет россию
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Прочиталось...Русский исчезнет в Казахстане,даже о деньгах не прочиталось Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 6690
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Походу ясно,що Назарбаев против программы Рашки, по замещению доллара рублём Російська мова зникне з банкнот і монет у Казахстані - Цензор.НЕТ 7270
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Украине тоже надо убрать надпись с двухгривенной.
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Казламордому надо перестать засовывать свои рога на чужие сайты😄🌷
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Может позычат немного.Казахи то.Нужно срочно Климкина послать узнать.
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Мені ІМПОНУЮТЬ ставлення до української мови (в порядку значимості) Порошенка, Кошулинського, Кривенка, Юрія Тимошенка. РОЗЧАРОВУЮТЬ (в порядку значимовті) Юлії Тимошенко, Садового, Наливайченка, Смешка, Гриценка, Ляшка,Зеленського. З РОЗУМІННЯМ сприймаю позицію Богословської, Габера. НЕ СПРИЙМАЮ позиції Вілкула, Муравйова, Соловйова. НЕ ПОВАЖАЮ позиції усіх, хто проігнорував мовне питання.
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а не станет раша защищать русскоязычные вымирающие рубли?
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В РФ, яка складається з автономних республік, є тільки одна із своїм президентом!
Татарстан - єдина республіка РФ де є президент! Москва хотіла позбутись цієї посади проте там пройшли вибори і знову татари, які практично єдині із найчисльнішої "нацменшини" ідентифікують свою національність і не називають себе русскими!
Цей нард - поволжські татари, постійно опиравсь асиміляції з московитами і НІКОЛИ НЕ ВВАЖАВ СЕБЕ РУССЬКИМИ !!!
Тим більше, що русскій - не національність, а тип людини, так само як і "человек советский". Цей тип створили німці і постійно вирощували і проводили селекцію, зробили їм язик на основі староблгарського, який уже тоді був "мертвим" і мав у церкві такеж значення як латина у католиків.
Чому так московія і тепер тримається за язик? Мова (язик) сутево впливає на мислння і є невідємною частиню певного типу людини. Яка мова, такий і тип людини!
Особливо активно з часів катерини 2-ї (Катерина II (рос. Екатерина II Великая), ім'я при народженні: Софія Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурґ, (нім. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg) проводилось знищення української мови, яка не дуже змінилась за останні 400 років! Адже Україна, мова і все українське своїм існуванням заперечувало новостворюваній россії.
До закінчення царської династії, назважаючи на ніби то руську фамилию Романови, всі були німці. При німцях московія розвивалась, бо це з часів петра був повністю німецький проект.
На сьогодні залишившись "на призволяще" стадо приматів знищує себе само. Не буде дивним, якщо поволжські татари знову вернуть колишне положення -центру орди, з мусульманським укладом.
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