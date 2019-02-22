 Русский язык исчезнет с банкнот и монет в Казахстане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NUR.kz.
Согласно указу, обязательными элементами дизайна казахстанских денег являются цифровое или буквенное обозначение номинала и изображение государственного герба, которое должно быть размещено на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.
Помимо этого, на деньгах обязательно должны быть элементы, которые защищают их от подделки и которые позволяют определить их подлинность, также обязательно указание официального наименования страны эмитента. В качестве дополнительных элементов на банкнотах могут быть указаны серийный номер и год утверждения дизайна, на монетах - год чеканки.
В качестве декоративного элемента на казахстанских деньгах могут быть изображены казахский орнамент или его составные части и портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие республики. Помимо этого, банкноты и монеты могут быть украшены уникальными историческими, географическими местами и архитектурными памятниками Казахстана или их фрагментами.
Помимо этого, разрешено включать в дизайн логотип Нацбанка и иные цифровые и буквенные надписи.
Текст надписей будет написан на государственном языке. Если монеты являются инвестиционными и коллекционными, то допустимо использование надписей на иностранных языках.
Немного напоминает рельсы и поезд с теплушками, который "асваабадителей" коренных китайских земель повезёт на их скрепную уродину.
Мы свидетели...
Сёма, тоже шёпотом: Нет, боюсь, что русские придут спасать...
языковый геноцид банкнот
банкноты имеют право на самоопределение
банкноты вышли на улицы- они требуют оставить надписи на рузке ыязыке
погугли кто такая Ирма Грёзе
и почему так переживаешь?
Бабушка Скобеевой фашистка, убийца пленных советских солдат.
а ты хочешь быть таким же тупым как и кацапы?
когда им в вк или в одноглазниках кидали фото Саши Грей- типа медсестра Саша Серов, была убита карателями, и толпа ватных хомячков сразу прибегала соболезновать
p.s может быть они внешне и похожи, но погуглите и не позорьтесь, не будьте похожими на тупых кацапов
Татарстан - єдина республіка РФ де є президент! Москва хотіла позбутись цієї посади проте там пройшли вибори і знову татари, які практично єдині із найчисльнішої "нацменшини" ідентифікують свою національність і не називають себе русскими!
Цей нард - поволжські татари, постійно опиравсь асиміляції з московитами і НІКОЛИ НЕ ВВАЖАВ СЕБЕ РУССЬКИМИ !!!
Тим більше, що русскій - не національність, а тип людини, так само як і "человек советский". Цей тип створили німці і постійно вирощували і проводили селекцію, зробили їм язик на основі староблгарського, який уже тоді був "мертвим" і мав у церкві такеж значення як латина у католиків.
Чому так московія і тепер тримається за язик? Мова (язик) сутево впливає на мислння і є невідємною частиню певного типу людини. Яка мова, такий і тип людини!
Особливо активно з часів катерини 2-ї (Катерина II (рос. Екатерина II Великая), ім'я при народженні: Софія Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурґ, (нім. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg) проводилось знищення української мови, яка не дуже змінилась за останні 400 років! Адже Україна, мова і все українське своїм існуванням заперечувало новостворюваній россії.
До закінчення царської династії, назважаючи на ніби то руську фамилию Романови, всі були німці. При німцях московія розвивалась, бо це з часів петра був повністю німецький проект.
На сьогодні залишившись "на призволяще" стадо приматів знищує себе само. Не буде дивним, якщо поволжські татари знову вернуть колишне положення -центру орди, з мусульманським укладом.