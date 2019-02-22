 Подниму бокал шампанского за здоровье детективов, - Омелян отреагировал на передачу в суд дела о возможном обогащении

Как информирует Цензор.НЕТ, Омелян заявил у Facebook, что этим делом Национальное антикоррупционное бюро дискредитирует себя как институт.
"Закрывали десятками другие дела и мямлили, что коррупция снизилась, где она дальше цветет буйным цветом, а вы ее просто "не замечаете?!" Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институт намного сильнее", - заявил Емельян.
По словам министра, средства, потраченные НАБУ на дело против него, "превышают то, что они считают незаконным обогащением, в разы".
"Ребята, вас действительно создавали и обучали ради того, чтобы вы бегали в поисках мнимых преступников вместо того, чтобы бороться с коррупцией реальной?!", - пишет Омелян.
"Сегодня вечером обязательно подниму бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководства этой организации и их друзей", – говорит министр.
Также Омелян обещает подробности после выборов, чтобы не "раскачивать лодку".
Ранее сообщалось, что прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
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Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
Рукалицо.....
Volodymyr Omelyan
1 год ·
НАБУ скерувало справу Омеляна про «незаконне збагачення» до суду.
Театр абсурду, хоч і непогано зрежисований, але все ж абсурду, триває.
З іншого боку, не перестаю дивуватися реаліям української політики. Саме проти мене, Ulana Suprun - людей, які ініціюють і здійснюють реформи, ведеться така безпринципна і низька гра.
Дорожній фонд працює, дороги відбудовуються, люди мають можливість подорожувати літаками дешевше, ніж будь-коли. Все більше іноземних компаній відкривають Україну і створюють тут нові робочі місця. Підписано найбільший контракт в історії України на 1 млрд дол США з виготовлення локомотивів без копійки корупційних грошей. Вантажопотік у портах зростає, незважаючи на блокаду Азову.
Це все зроблено мною і моєю командою.
За це я отримав декілька хвиль інформаційних кампаній з моєї дискредитації, переслідування членів моєї родини, справу НАБУ.
Але реформи будуть продовжуватися.
Тому що вони мають продовжуватися.
І тому, що я не вірю, що країна зміниться сама по собі - її мусимо змінити ми.
Не всі згодні з цією тезою, вочевидь.
Але це їхні проблеми.
На все свій час 😎
І наостанок: кошти, витрачені НАБУ на «справу Омеляна», перевищують те, що вони вважають за «незаконне збагачення», в рази. Хлопці, вас дійсно створювали і навчали заради того, щоб ви бігали в пошуках уявних злочинців замість того, щоб боротися із корупцією реальною?!
Закривали десятками інші справи і мямлили, що корупція знизилася, де вона далі цвіте буйним цвітом, а ви її просто «не помічаєте»?!
Ви можете дискредитувати мене особисто, але дискредитуєте НАБУ як інституцію набагато сильніше.
Справа проти одного реального корупціонера зробила б з НАБУ героя.
Справа НАБУ проти Омеляна - сміх і гріх.
Сміх - мій, гріх - ваш.
Сьогодні ввечері обов`язково підніму келих Кримського шампанського за здоров`я більше десятка детективів, які героїчно розслідували впродовж півтора року мою справу, керівництва цієї організації і їх друзів.
Подробиці після виборів. Щоб не «розгойдувати човен».
Нахабна сволота... Але час іде.
Не дождётесь!...