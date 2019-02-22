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 Политика Украины
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Все про:подкуп (409) Батькивщина (1774) ГБР (232)

 ГБР вызывает депутата "Батькивщины" Дубиля на допрос по делу о подкупе избирателей

Государственное бюро расследований вызвало народного депутата фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля для участия в допросе в уголовном производстве по ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины в качестве свидетеля.

Об этом "Главкому" стало известно из собственных источников.

Допрос назначен на 10 утра 28 февраля.

Часть 1 статьи 255 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет за "создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершавшихся такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп ".


Как сообщалось, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

ГБР вызывает депутата Батькивщины Дубиля на допрос по делу о подкупе избирателей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113294
 
 
 Топ комментарии
 
И ни одного наезда на рыгокандидатов и самого свыночолого, совпадение.
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Да сумел Петр Ляксеич столкнуть между собой силовы ведомства, зная , что ими и так руководят отнюдь не профи.
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От жиж "злачінна влада". Мало того, що бабло забрали, так ще й на допити викликають. А ї-і-і-і-і-іхать нема защо-о-о-о.
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Да сумел Петр Ляксеич столкнуть между собой силовы ведомства, зная , что ими и так руководят отнюдь не профи.
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От жиж "злачінна влада". Мало того, що бабло забрали, так ще й на допити викликають. А ї-і-і-і-і-іхать нема защо-о-о-о.
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Жульки, фас! Правакация СБУ! Ми пададим в суд!
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баба Йуля наберет в первом туре где-то около 7%... у этой пенсионерки нет политического будущего
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И ни одного наезда на рыгокандидатов и самого свыночолого, совпадение.
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так шо на них наезжать, если они знают, шо проиграют
и особо не напрягаются всякими подкупами )))
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pbd22 K1451 месяц назад (изменено)

Кацапстанське ХАМЛО ! Воно московітське БИДЛО . Нам не потрібні такі мишебраття ТУПОГОЛОВІ . А нам УКРАМ своє робити . Переобираємо Пороха на другий термін за один тур . Ще ніколи , ще кацапи не жили так хреново , як при Пороху . 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦😀﻿Свернуть
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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!
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Запрацювала машинка перед виборами яке в нас незалежна система
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КГБшная сущность агента лолиты просто таки расплескивается
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Вот для того и нужна депутатская неприкосновенность....ГБР накуй посылать и это правильно...иначе все депутаты проплачивали бы только Петины выборы
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Так по такой схеме все кандидаты работают!
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Новости за вчера:

В Сумах аваковское ОПГ "МВС" напало на офис ОПГ "БПП" в ответ на то, что в Запарошье порошеновское ОПГ "ГБР-СБУ-ГПУ" ворвалось с обыском в офис Святой Йулии.

..........
ГБР вызывает депутата "Батькивщины" Дубиля на допрос по делу о подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 2763.........

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За цим поплічником ЮБТ не лише 255 , а ще і попереду 110, 111 статті ККУ - Зрада Україні..😕😕😕😕
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12 лет с конфискацией!!) и так будет с каждым, кто играет юлькины "игры"!!
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Маячня. Шпигун дає 1000гр. за голос з бюджету, а звідки візьме ці гроші Юля?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР вызывает депутата "Батькивщины" Дубиля на допрос по делу о подкупе избирателей
 
 
 
 
 
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