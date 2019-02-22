 Налоговики изъяли 4 млн грн наличных у фармацевтических компаний, участвовавших в схеме уклонения от налогов. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, была установлена группа компаний фармацевтической отрасли, в т.ч. ведущих внешнеэкономическую деятельность, должностные лица которых организовали схему уклонения от уплаты налогов.

Фигуранты занижали объект налогообложения налогом на прибыль предприятий и выводили наличные из оборота компаний, используя реквизиты ряда подконтрольных ФЛП, с которыми документально оформляли бестоварные операции по получению определенных услуг. В частности, на расчетные счета указанных ФЛП компании-минимизаторы перечисляли средства якобы за аренду транспортных средств, ремонтные работы транспортных средств и тому подобное. В дальнейшем эти средства снимались наличными и использовались злоумышленниками для собственных нужд.

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На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных помещениях фармацевтических компаний и в местах регистрации фигурантов, по результатам которых изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между подконтрольными ФЛП и фармацевтическими компаниями, черновые записи, печати, штампы и электронные ключи подконтрольных СПД, наличные средства в гривневом эквиваленте составляют почти 4 млн грн, а также оружие.

Допрошены лица, которые были оформлены организаторами схемы в качестве подконтрольных ФЛП, они предоставили показания относительно непричастности к регистрации и ведению финансово-хозяйственной деятельности.

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Продолжается следствие.