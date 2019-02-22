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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2560) налоговая милиция (1549) ГФС (3122)

 Налоговики изъяли 4 млн грн наличных у фармацевтических компаний, участвовавших в схеме уклонения от налогов. ФОТО

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области изъяли крупную сумму наличных у фармацевтических компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли 4 млн грн наличных у фармацевтических компаний, участвовавших в схеме уклонения от налогов 01

Так, была установлена группа компаний фармацевтической отрасли, в т.ч. ведущих внешнеэкономическую деятельность, должностные лица которых организовали схему уклонения от уплаты налогов.

Фигуранты занижали объект налогообложения налогом на прибыль предприятий и выводили наличные из оборота компаний, используя реквизиты ряда подконтрольных ФЛП, с которыми документально оформляли бестоварные операции по получению определенных услуг. В частности, на расчетные счета указанных ФЛП компании-минимизаторы перечисляли средства якобы за аренду транспортных средств, ремонтные работы транспортных средств и тому подобное. В дальнейшем эти средства снимались наличными и использовались злоумышленниками для собственных нужд.

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Налоговики изъяли 4 млн грн наличных у фармацевтических компаний, участвовавших в схеме уклонения от налогов 02

На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных помещениях фармацевтических компаний и в местах регистрации фигурантов, по результатам которых изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между подконтрольными ФЛП и фармацевтическими компаниями, черновые записи, печати, штампы и электронные ключи подконтрольных СПД, наличные средства в гривневом эквиваленте составляют почти 4 млн грн, а также оружие.

Допрошены лица, которые были оформлены организаторами схемы в качестве подконтрольных ФЛП, они предоставили показания относительно непричастности к регистрации и ведению финансово-хозяйственной деятельности.

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Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3113290
 
 
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Бабе Жуле удар ниже пояса -- она и так нищебродка а тут последние копеечки отбирают Налоговики изъяли 4 млн грн наличных у фармацевтических компаний, участвовавших в схеме уклонения от налогов - Цензор.НЕТ 2754
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики изъяли 4 млн грн наличных у фармацевтических компаний, участвовавших в схеме уклонения от налогов. ФОТО
 
 
 
 
 
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