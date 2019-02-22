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 Растрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 4 апреля, - САП

Киево-Святошинский районный суд Киевской области 21 февраля продлил рассмотрение дела "Воздушного экспресса" по завладению и растрате 127 млн. гривен.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"При участии прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн ​​гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства судом исследованы два тома письменных доказательств стороны обвинения.

Следующее судебное заседание состоится 4 апреля 2019 года.

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Напомним, бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

По выдвинутым обвинениям подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3113289
 
 
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Странная судебная система, дело Саакашвили в т.ч. аппеляцию рассмотрели за неделю, только дело касается коррупционеров -года, даже пятелетки.
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Построили 4км железной дороги от аэропорта до уже существующей ветки, сняли с других маршрутов старые и ломающиеся вагоны и поставили их на линию до Борисполя - как же 100 лямов не украсть на такой рехформе?
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Почему зрадолюбы такие тупые? Эти деньги украли при овоще, когда как раз вообще ничего не построили и не сделали. А просто взяли деньги и обещали построить.
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Это так. К этому имел вроде отношение Каськив как руководитель инвест агентства
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Не вроде. И не только. Как директор чего-то вреде "Агентства инновацый.."
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всё украдено до нас? как это скучно.каждый новый президент, поднимает экономику из руин попередникив. Растрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 4 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 4061
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Напомним, бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

Это песец, украли 127 млн. грн.

Теперь понятно, почему шикарный проект заменили его жалким подобием.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРастрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 4 апреля, - САП
 
 
 
 
 
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