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 Начальник сервисного центра МВД в Херсоне задержан на взятке 20 тыс. гривен за оформление автомобилей, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями выявлен факт вымогательства взятки начальником территориального сервисного центра МВД в г. Херсон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Начальник сервисного центра МВД в Херсоне задержан на взятке 20 тыс. гривен за оформление автомобилей, - прокуратура 01

Установлено, что за регистрацию 90 транспортных средств через определенное частное предприятие, в течение сентября - ноября 2018 года, и дальнейшее беспрепятственное оформление автомобилей, должностное лицо сервисного центра требовало от соучредителя коммерческой структуры взятку в размере 20 тыс. гривен.

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15 января чиновник уже получил часть взятки в размере 10 тыс. гривен. В пятницу, 22 феврая после получения второй части взятки в размере 10 тыс. гривен начальник территориального сервисного центра задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник сервисного центра МВД в Херсоне задержан на взятке 20 тыс. гривен за оформление автомобилей, - прокуратура 02

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Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3113285
 
 
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Да фсбу с мусорами будет перед выборами знатно друг дружку колпашить.И хтож победить)))
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Аваков с Геращенко пусть лучше займутся реформами, а в частности новыми сервис-центрами МВД, которые могут превратиться в старые добрые МРЕО, чем страдать херней и помогать бабке победить на выборах.
Все равно бабка непроходная как бы кто не тужился
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник сервисного центра МВД в Херсоне задержан на взятке 20 тыс. гривен за оформление автомобилей, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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