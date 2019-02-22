 Начальник сервисного центра МВД в Херсоне задержан на взятке 20 тыс. гривен за оформление автомобилей, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за регистрацию 90 транспортных средств через определенное частное предприятие, в течение сентября - ноября 2018 года, и дальнейшее беспрепятственное оформление автомобилей, должностное лицо сервисного центра требовало от соучредителя коммерческой структуры взятку в размере 20 тыс. гривен.
15 января чиновник уже получил часть взятки в размере 10 тыс. гривен. В пятницу, 22 феврая после получения второй части взятки в размере 10 тыс. гривен начальник территориального сервисного центра задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения.
Все равно бабка непроходная как бы кто не тужился