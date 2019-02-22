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 Происшествия, Общество
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Все про:патрульная полиция (1225) ГБР (232)

 ГБР расследует дело патрульных, которые высадили из машины парня, а на утро его нашли мертвым

Государственное бюро расследований объявило подозрение об превышении обязанностей трем патрульным, которые высадили на подъезде к Вышгороду агрессивного молодого человека. На утро мужчину нашли мертвым, вероятно, он умер в результате переохлаждения.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, действия патрульных будет расследовать ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 17 февраля патрульные задержали агрессивно настроенного молодого человека, который нарушал общественный порядок в одном из районов Киева.

Сообщается, что парень вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ.

Полицейские, чтобы задержать нарушителя, применили спецсредства и наручники и вызвали ему скорую помощь.

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В ведомстве отмечают, что в дальнейшем патрульные решили отвезти мужчину к месту его проживания в город Вышгород.

"В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду", - говорится в сообщение.

Наутро после этого местные жители нашли труп мужчины. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста, он умер от переохлаждения.

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Материалы о происшествии направили в Государственное бюро расследований.

Трем патрульным полицейским объявили о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК (превышение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3113281
 
 
 Топ комментарии
 
Государственное бюро расследований висунуло подозрение

...
В підлоги країни вже нема сечі читати такі лінгвістичні борошна ГБР расследует дело патрульных, которые высадили из машины парня, а на утро его нашли мертвым - Цензор.НЕТ 8096
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Раньше мусарня была неприкосновенна, а теперь на них есть управа.
Очищение со скрипом проходит.
Вот почему они все против Пороха.
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З ознаками агресивної поведінки - у відділок. Коли це у нас мусора дебоширів по домах розвозили?
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Государственное бюро расследований висунуло подозрение

...
В підлоги країни вже нема сечі читати такі лінгвістичні борошна
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Мабуть треба було нарика в 5-зірковий готель відвезти і заплатить за проживання.
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Ага. Було вже таке з студентом. Сам впав з лавочки. І як можна було патрульним висадити агресивно налаштовану людину?
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"Бандера - Ложись..."
Остальное неважно.... - каждый час приходят сообщения о мусорских преступлениях...
Муссора это сплошные стратегические объекты - их трогать нельзя...
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Раньше мусарня была неприкосновенна, а теперь на них есть управа.
Очищение со скрипом проходит.
Вот почему они все против Пороха.
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Раньше мусаров садили, например, за Врадиевку.
Кого и за что посадили за прошедшие 5 лет?
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Это не касается патрульных, которые отпустили неадеквата и он сдох.
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неадекватом он был лишь со слов аваковских скотов
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это не тот ли чудак которого показывали по телеку?
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В поліції зараз дуже висока текучість кадрів. У адекватних служивих очі відкрились і ті почали розуміти, що вже і цю систему не побороти. Оборотні почали знову агресивно захоплювати свою владу, та диктувати свої поняття, та Закони.
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Патрульный должен был отвезти его к себе домой, обогреть, накормить и уложить со своей женой.
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З ознаками агресивної поведінки - у відділок. Коли це у нас мусора дебоширів по домах розвозили?
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Все правильно сделали... На одного даунбасца меньше.
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А завтра тебя аваковцы возьмут под белые ручки и с криком "Бандера, лежать!" отправят в морг. И кто-то напишет - правильно сделали. Одним нациком, (фашистом, бандеровцем) меньше
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В любой демократической стране министр ВД Аваков уже пару лет сам бы ушел в отставку
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Точно, в США после каждого застреленного негра президент сменяется.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР расследует дело патрульных, которые высадили из машины парня, а на утро его нашли мертвым
 
 
 
 
 
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