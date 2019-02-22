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 Происшествия, Общество
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Все про:патрульная полиция (1225) ГБР (232)

 ГБР подозревает трех полицейских в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований расследуют факт превышения служебных обязанностей тремя работниками патрульной полиции г. Киева, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый замдиректора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительным данным, патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов города Киева. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Нарушителя задержали и вызвали ему скорую помощь", - написала она.

По ее словам, в дальнейшем патрульные выяснили, что человек проживает в городе Вышгороде, и решили отвезти его к месту жительства. Но мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, потому патрульные высадили его на подъезде к Вышгороду.

"Утром местные жители обнаружили труп этого человека. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении трем работниками патрульной полиции по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности", - написала Варченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113281
 
 
 Топ комментарии
 
Государственное бюро расследований висунуло подозрение

...
В підлоги країни вже нема сечі читати такі лінгвістичні борошна ГБР расследует дело патрульных, которые высадили из машины парня, а на утро его нашли мертвым - Цензор.НЕТ 8096
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З ознаками агресивної поведінки - у відділок. Коли це у нас мусора дебоширів по домах розвозили?
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неадекватом он был лишь со слов аваковских скотов
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Государственное бюро расследований висунуло подозрение

...
В підлоги країни вже нема сечі читати такі лінгвістичні борошна
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Мабуть треба було нарика в 5-зірковий готель відвезти і заплатить за проживання.
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То вже інша тема - у пості вище я кажу конкретно про страхітливий гугл-переклад )))
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Ага. Було вже таке з студентом. Сам впав з лавочки. І як можна було патрульним висадити агресивно налаштовану людину?
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"Бандера - Ложись..."
Остальное неважно.... - каждый час приходят сообщения о мусорских преступлениях...
Муссора это сплошные стратегические объекты - их трогать нельзя...
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Раньше мусарня была неприкосновенна, а теперь на них есть управа.
Очищение со скрипом проходит.
Вот почему они все против Пороха.
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Раньше мусаров садили, например, за Врадиевку.
Кого и за что посадили за прошедшие 5 лет?
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За Врадиевку посадили как раз в последние 5 лет. Но если Вы забыли, то во Врадиевке менты так достали, что люди собрались и поехали в Киев, требовать избавить райцентр от этих садистов. А без того Майдана никого бы даже не пожурили.
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Это не касается патрульных, которые отпустили неадеквата и он сдох.
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неадекватом он был лишь со слов аваковских скотов
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это не тот ли чудак которого показывали по телеку?
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В поліції зараз дуже висока текучість кадрів. У адекватних служивих очі відкрились і ті почали розуміти, що вже і цю систему не побороти. Оборотні почали знову агресивно захоплювати свою владу, та диктувати свої поняття, та Закони.
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Патрульный должен был отвезти его к себе домой, обогреть, накормить и уложить со своей женой.
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З ознаками агресивної поведінки - у відділок. Коли це у нас мусора дебоширів по домах розвозили?
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Все правильно сделали... На одного даунбасца меньше.
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А завтра тебя аваковцы возьмут под белые ручки и с криком "Бандера, лежать!" отправят в морг. И кто-то напишет - правильно сделали. Одним нациком, (фашистом, бандеровцем) меньше
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Его аваковцы взять не могут, он боится в Украину приехать.
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Не факт. См. мой коммент ниже - чувак вполне мог упороться галлюциногенами.
И этот факт сам по себе совсем не говорит о его сущности, морально-психологическом образе и т.д. - по молодой дурости такое случается со многими (даже со вполне развитыми и креативными ребятами).
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В любой демократической стране министр ВД Аваков уже пару лет сам бы ушел в отставку
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Точно, в США после каждого застреленного негра президент сменяется.
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В США нет негров, есть афроамериканцы. И при чем тут президент. Вместо ла-ла-ла учи мат. часть
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Так они няньками на службу устраивались?
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Выскажу своё предположение по поводу случившегося. Парень вполне мог быть упорот чем-то галлюциногенным и потерять контакт с реальностью. Спектр веществ широкий - от LSD до холинолитиков: тарен (ака апрофен), циклодол и т.д., самый хардкор это семена дурмана.
Особо подчеркну, что подобный случай совсем не говорит о каком-то облике поциента (наркоман, быдло и т.д.), с этим сталкивались и сталкиваются очень многие молодые люди. Я сам однажды проэкспериментировал с дурманом и попал в больницу - ...наркоманом, как можете догадаться, не был и не стал. Психонавтика дело особое, тем более кто однажды обжёгся на атропине - вряд ли повторит такой эксперимент, ибо он слишком жесток.
Если дело было именно так, то полицейские действительно поступили не по-человечески. Бросать упоротого глюкогонами чувака на улице НЕЛЬЗЯ. Его нужно либо доставить в больницу, либо домой. Потому что в его реальности творится полный сюр (сравнимый с очень кошмарным сном), и он запросто может навредить себе и другим.
Так что нужна экспертиза, под чем был погибший.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР подозревает трех полицейских в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека
 
 
 
 
 
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