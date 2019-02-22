 ГБР подозревает трех полицейских в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека

Об этом сообщила в Фейсбуке первый замдиректора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов города Киева. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Нарушителя задержали и вызвали ему скорую помощь", - написала она.
По ее словам, в дальнейшем патрульные выяснили, что человек проживает в городе Вышгороде, и решили отвезти его к месту жительства. Но мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, потому патрульные высадили его на подъезде к Вышгороду.
"Утром местные жители обнаружили труп этого человека. Предварительная причина смерти - переохлаждение.
Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении трем работниками патрульной полиции по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности", - написала Варченко.
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В підлоги країни вже нема сечі читати такі лінгвістичні борошна
Остальное неважно.... - каждый час приходят сообщения о мусорских преступлениях...
Муссора это сплошные стратегические объекты - их трогать нельзя...
Очищение со скрипом проходит.
Вот почему они все против Пороха.
Кого и за что посадили за прошедшие 5 лет?
И этот факт сам по себе совсем не говорит о его сущности, морально-психологическом образе и т.д. - по молодой дурости такое случается со многими (даже со вполне развитыми и креативными ребятами).
Особо подчеркну, что подобный случай совсем не говорит о каком-то облике поциента (наркоман, быдло и т.д.), с этим сталкивались и сталкиваются очень многие молодые люди. Я сам однажды проэкспериментировал с дурманом и попал в больницу - ...наркоманом, как можете догадаться, не был и не стал. Психонавтика дело особое, тем более кто однажды обжёгся на атропине - вряд ли повторит такой эксперимент, ибо он слишком жесток.
Если дело было именно так, то полицейские действительно поступили не по-человечески. Бросать упоротого глюкогонами чувака на улице НЕЛЬЗЯ. Его нужно либо доставить в больницу, либо домой. Потому что в его реальности творится полный сюр (сравнимый с очень кошмарным сном), и он запросто может навредить себе и другим.
Так что нужна экспертиза, под чем был погибший.