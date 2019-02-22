 Российские оккупанты из крупнокалиберного миномета обстреляли жилые дома Водяного, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центре ОС.

Так, 19 февраля 2019 г. около 15.20 наемники вооруженных формирований Российской Федерации с направления населенного пункта Ужовка совершили обстрел с применением миномета калибра 120 мм (выпущено десять мин) поселка Водяное Волновахского района Донецкой области.

Прибыв на улицу Яблоневую, которая попала под обстрел, наблюдательная группа УС СЦКК зафиксировала многочисленные повреждения жилой застройки: наружной стены жилого дома, забора и водопроводной трубы. Кроме того, во дворе жилого дома повреждены место хранения дров, садовые постройки, поломано фруктовое дерево. Всего на садовых участках возле жилых домов зафиксировано десять воронок от разрывов мин калибра 120 мм.

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К счастью, пострадавших во время обстрела среди гражданского населения не выявлено.

"Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия российско-террористических войск, которые не только создают бытовые трудности, выводя из строя системы электро-, газо- и водоснабжения, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и заинтересованность оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

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