Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центре ОС.
Так, 19 февраля 2019 г. около 15.20 наемники вооруженных формирований Российской Федерации с направления населенного пункта Ужовка совершили обстрел с применением миномета калибра 120 мм (выпущено десять мин) поселка Водяное Волновахского района Донецкой области.
Прибыв на улицу Яблоневую, которая попала под обстрел, наблюдательная группа УС СЦКК зафиксировала многочисленные повреждения жилой застройки: наружной стены жилого дома, забора и водопроводной трубы. Кроме того, во дворе жилого дома повреждены место хранения дров, садовые постройки, поломано фруктовое дерево. Всего на садовых участках возле жилых домов зафиксировано десять воронок от разрывов мин калибра 120 мм.
К счастью, пострадавших во время обстрела среди гражданского населения не выявлено.
"Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия российско-террористических войск, которые не только создают бытовые трудности, выводя из строя системы электро-, газо- и водоснабжения, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и заинтересованность оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.
В 2014 году, промышленность Украины на 90% зависела от рынка РФ. Девяносто процентов продукции, которую производила Украина, поставлялась в Россию от куда и пополнялся бюджет Украины. Так же бюджет Украины, пополнялся от пляжного бизнеса и морепродуктов.
В 2014 году, после Майдана и побега Януковича, Украина вошла в стадию конфликта с Кремлем, который неожиданно встал на защиту преступника, предателя и убийцы которого изгнали украинцы.
Именно это является опровергающим фактом о независимости Украины - Украина, до 2014 года, на 90% зависела от Кремля и это нужно признать.
Стратегия подавления Украины, была продуманна до мельчайших деталей. Первым экономическим ударом по Украине, была аннексия Крыма и чтобы быть более точным - Крым это 15% годового бюджета Украины. Далее, Путин запустил сепаратистское движение и войну на Донбассе, обрезав еще 25% из годового бюджета Украины. Погрузив Украину в военный конфликт, Путин заставил бежать из Украины инвесторов. В общей сложности, только вышеописанные действия Кремля снизили пополнение бюджета Украины на 45%
Поэтому не Порошенко украл 45% бюджета Украины, а действия Путина и ОПГ Януковича - Почему это не говорят медиашлюхи? Не говорят потому, что медиашлюхи.
Как команда Порошенко и Яценюка выкрутились после такого экономического удара, известно только им но Украина выстояла. Поняв что таких мер не достаточно, Кремль наносит очередной сокрушительный удар по экономике Украины. Путин, одним росчерком пера, запрещает ввоз украинской продукции на территорию РФ и отдает приказ блокировать поставку украинской продукции в другие страны через территорию РФ. Началась экономическая блокада. Со всех телеканалов РФ посыпались насмешки, что украинская гривна обесценится до 70 - 80 грн за доллар, что цены вырастут на 70 - 80 процентов, что Украину ждет дефолт, нищета, голод, кровавая революция и распад.
Тот кто не разбирается в простейших вещах экономики, даже не представляют, насколько это было правдой и насколько Украина была близка к этому. Экономическая блокада Украины, тут же оставила практически всю промышленность Украины, без рынка сбыта. Бизнес остался кинутым и это грозило банкротством множества предприятий, масштабным сокращением рабочих мест. Миллионы украинцев, могли остаться на улице, без денег, без работы. Это бы ударило по торговле, которая бы потеряла миллионы покупателей и в конечном итоге, основной удар пришелся бы по бюджету. Экономическая блокада, гарантированно вела к нищете, голоду и гражданской войне.
Поэтому не Порошенко украл 90% доходов и не Яценюк, а решения Путина разорить Украину. Этого не скажут медиашлюхи, потому что медиашлюхи есть медиашлюхи.
Но планы Кремля, были разрушены командой Порошенко и командой Яценюка которые сутками проводили встречи с западными политиками и бизнесменами и в конечном итоге, добились переориентации украинской промышленности на европейские, американские, канадские рынки и рынки Израиля, Турции, Египта, Индии, ОАЭ - Украина не только выстояла, а получила более широкие возможности. Переориентация промышленности на западные рынки, дело не одного и не двух лет, тем не менее на 2019 год, Команда Порошенко и команда Гройсмана, практически полностью переориентировала промышленность Украины с российского рынка, на западные рынки - Мало того, Украина произвела контрудар по экономике России, введя санкции против российской промышленности.
Осознав провал своих планов, Путин решил пойти на отключение газа Украине но и здесь получил поражение, ибо Команда Порошенко смогла найти общий язык с ЕС и договорилась о поставках газа в Украину из ЕС. Пролетев с газом, путин решил ударить по энергетике и с помощью пятой колонны в Украине, которая устроила блокаду угля из Донецка "парасюк и семенченко" результатом чего украинские шахты захватили сепаратисты с российскими наемниками и начали вывозить уголь в РФ - И здесь команда Порошенко, смогла договорится о поставках угля из африканских стран из за чего энергетический сектор продолжил работу.
В итоге, Кремль потерял все рычаги воздействия на Украину и в этом заключается экономическая победа Порошенко, чего бы гарантированно не потянули все те, кто сегодня рвется к власти. Да Украина еще не оклемалась от потерь но постепенно и со временем, Украина экономически поднимется на гораздо высший уровень - Главное двигаться в том же направлении, постепенно наращивая экономическую мощь.