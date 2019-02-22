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Все про:депортация (304) Россия (72099) терроризм (18009) Донбасс (18008) Красильников Алексей (1)

 "Говорят о депортации меня в Украину": экс-"министр" "ДНР" Красильников задержан в Москве за кражу зарядного устройства

Пособник террористов, бывший "министр агропромышленной политики и продовольствия "ДНР" Алексей Красильников заявил, что российские полицейские грозят депортировать его в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня меня арестовали в МСК по подазрению в краже зарядного устройства.нахажусь в Московской полицейском участке, Тверском районе ул.Большая Дмитровка2. Отобрали паспорт.ключи от отеля. 6 часов сижу в ожидании. Скорее всего буду задержан. Задкрживали ряд.сотрудники полиции, знали что я министр. Говорят о депортации меня в Украину", - написал он.

Это последняя запись Красильникова в социальной сети датирована 20 февраля. Дальнейшая судьба "министра" неизвестна. По состоянию на 22 февраля, Красильников не сообщал о том, что произошло после его задержания.

Бывший "министр" бежал в Россию в 2014 году. В Донецке его объявили в розыск по обвинению в создании организованной преступной группы.. Красильников утверждал, что обвинения в его адрес сфабрикованы по приказу главаря "ДНР" Александра Захарченко, который "почувствовал в его лице конкурента".

Говорят о депортации меня в Украину: экс-министр ДНР Красильников задержан в Москве за кражу зарядного устройства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113271
 
   
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Министр ворующий зарядки от телефонов? Скрепно.
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очень сильный хватательный рефлекс..
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Ось тому і не став президентом дири, що не шапку спер, а зарядку. Рівень не той.
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"нахАдись" дальше...
а лучше потеряйся...
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"Задкрживали ряд.сотрудники полиции, знали что я министр."...
Шмара галимая, они просто знали ЧЕГО ИМЕННО ты "министр"!
Вот и запаковали, в рамках программы по борьбе с открытой пропагандой гомосексуализьма!
Там фсьо законно...)))Источник: https://censor.net.ua/n3113271
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А какой грамотный на дырляндии "министр". Любо-дорого смотреть на его эрудицию. Неудивительно,что там процветают в бешеном темпе.😊
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Говорят о депортации меня в Украину", - написал он.Источник: https://censor.net.ua/n3113271 - і Україна його прийме ?
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Судячи з усіх справ по сепарастам. бути депортованим в Україну.
при нинішній владі. обійтися легким переляком. в порівняні з їхніми підвалами.
Ти собака нам і на-уй непотрібен. ПНХ....
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Но каков слог!!! Защитниг рускаво мира нисет в масы просвищение.
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Только телефон ему там зарядите хорошенько, тут зарядку ему не дадут.
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ДОМБАС порожняк не гонит....... ОЙ ДОМБАСЕНОК породняком не уходит .......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Говорят о депортации меня в Украину": экс-"министр" "ДНР" Красильников задержан в Москве за кражу зарядного устройства
 
 
 
 
 
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