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 Адвокаты подали апелляцию на приговор Януковичу по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича подали апелляционную жалобу на обвинительный приговор Оболонского районного суда Киева о его государственной измене.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Виталий Сердюк и выложил соответствующий документ, передает Цензор.НЕТ.

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный, политически мотивированный, принятый под давлением власти.Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства – все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы", - отметил адвокат.

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Адвокаты подали апелляцию на приговор Януковичу по делу о госизмене 01

Как рассказал Сердюк агентству "Интерфакс-Украина", апелляция, ранее поданная адвокатом Центра бесплатной вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, является незаконной.

"Виктор Янукович неоднократно официально высказывал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более, когда его действия координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины", - подчеркнул Сердюк.

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По его словам, в отношении адвоката Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления по ст. 400-1 Уголовного кодекса Украины (представительство в суде без полномочий), а также жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности – лишении права заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3113269
 
 
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Цікавр- а його луценко чи аваков нагородять наградним піцталєтом?
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