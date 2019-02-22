 Глава Одесской ОГА Степанов выступил против инициативы облсовета остановить выплаты малообеспеченным

Соответствующее предложение на заседании 21 февраля внесли депутаты "Оппоблока", но Максим Степанов выступил против этого. В результате инициативу "оппоблоковцев" не поддержали.

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"Я категорически против таких изменений. Когда 21 декабря голосовали за эту программу, вы тоже голосовали "за", как и большинство коллег. Когда вы говорите, что средства раздаются огульно, то это неправда - есть четкий порядок определения категорий, которым помощь необходима. Вас что - вирус выборов захватил? У нас выборы сначала президентские, потом парламентские, потом у вас будут местные. И мы всегда будем говорить людям: "Подождите"?", - заявил Максим Степанов.

Также губернатор области опроверг слухи, что людям, якобы, планируют выплачивать именно по 1000 гривен: "Откуда вы взяли эту сумму? Сами придумали, сами поверили, сами распространили. Рассказываете ерунду. Если вы считаете, что оказание помощи людям – исключительно подкуп, то это исходит лишь из ваших личных качеств".

Также глава Одесской области дал указание еще больше расширить информационное сопровождение областной программы соцпомощи - чтобы о ней узнали еще больше людей: "И выборы тут ни при чем. А если есть какие-либо проявления не только подкупа, а даже незаконной агитации – у нас работают правоохранительные органы, которые будут на это реагировать".