 Глава Одесской ОГА Степанов выступил против инициативы облсовета остановить выплаты малообеспеченным

Соответствующее предложение на заседании 21 февраля внесли депутаты "Оппоблока", но Максим Степанов выступил против этого. В результате инициативу "оппоблоковцев" не поддержали.
Также губернатор области опроверг слухи, что людям, якобы, планируют выплачивать именно по 1000 гривен: "Откуда вы взяли эту сумму? Сами придумали, сами поверили, сами распространили. Рассказываете ерунду. Если вы считаете, что оказание помощи людям – исключительно подкуп, то это исходит лишь из ваших личных качеств".
Также глава Одесской области дал указание еще больше расширить информационное сопровождение областной программы соцпомощи - чтобы о ней узнали еще больше людей: "И выборы тут ни при чем. А если есть какие-либо проявления не только подкупа, а даже незаконной агитации – у нас работают правоохранительные органы, которые будут на это реагировать".
А що ви бажали ..!?
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