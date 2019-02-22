 В суд направлен обвинительный акт в отношении министра Омеляна, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Во время досудебного расследования установлено, что, работая исключительно на государственный службе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств (включая произведенные расходы), чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.
Во избежание декларирования приобретенного автомобиля и сокрытия реальных доходов министра, регистрация транспортного средства была осуществлен на родного брата, однако пользовался им с начала покупки обвиняемый и его жена", - говорится в сообщении.
В САП отмечают, подавая декларации за 2015-2016 годы, министр умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Как установлено детективами НАБУ, сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.
Обвинительный акт по ч.3 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение) и ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
https://lib3uk.ru/dump/Nigoyan_Sergey_Gagikovich/
Цель - уничтожить...
Времени нет на церемонии...
Зараз американці вже гіперлупа будують, а деякі йолопи висновків не роблять
Ещё один антикоррупционный орган спёкся, яростно пытаясь доказать свою нужность и полезность... Пользавался машиной....
Гора родиля мышь? Гора просто обосралась.....