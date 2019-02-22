 В суд направлен обвинительный акт в отношении министра Омеляна, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Во время досудебного расследования установлено, что, работая исключительно на государственный службе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств (включая произведенные расходы), чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.

Во избежание декларирования приобретенного автомобиля и сокрытия реальных доходов министра, регистрация транспортного средства была осуществлен на родного брата, однако пользовался им с начала покупки обвиняемый и его жена", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро мое дело будет передано в суд, - Омелян

В САП отмечают, подавая декларации за 2015-2016 годы, министр умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Как установлено детективами НАБУ, сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.

Обвинительный акт по ч.3 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение) и ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Читайте также: НАПК внесло предписания Кубиву, Омеляну и Мартынюку

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.