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 Политика Украины
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 В суд направлен обвинительный акт в отношении министра Омеляна, - САП

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Во время досудебного расследования установлено, что, работая исключительно на государственный службе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств (включая произведенные расходы), чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.

Во избежание декларирования приобретенного автомобиля и сокрытия реальных доходов министра, регистрация транспортного средства была осуществлен на родного брата, однако пользовался им с начала покупки обвиняемый и его жена", - говорится в сообщении.

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В САП отмечают, подавая декларации за 2015-2016 годы, министр умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Как установлено детективами НАБУ, сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.

Обвинительный акт по ч.3 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение) и ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3113263
 
 
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Ну що вы, хлопци, вже победили олигархив та коррупцию, майдановцы не зря гибли?
https://lib3uk.ru/dump/Nigoyan_Sergey_Gagikovich/
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Всім молодим "реформаторам" підготуватися. Як взяли вас на посади з гарним кормом в сотні тисяч, так перших на убій і пустять.
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Команда мафії яценюка потеряла чергову прокладку яка нічого не вирішувала. Як міністр він був нікчема і профан і тому запам'ятається нам тільки своєю ідіотською жадібністю. Не міг зачекати поки його звільнять щоб купити собі будинок та машину!
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Супрун и Омелян - единственные про-украинские...
Цель - уничтожить...
Времени нет на церемонии...
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От вибачьте, але де ви там помітили, крім гасел і вишиванок, проукраїнську позицію? Одне закриває доступ до будь-якої медичної допомоги, а друге - замість нормальних доріг про гіперлупи мріє.
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Коли наші пращури на волах битим шляхом нормально каталися, європейці про автомобілі та потяги мріяли і будували.
Зараз американці вже гіперлупа будують, а деякі йолопи висновків не роблять
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Насиров тихонько хихикает в сторонке.
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почекаємо вироку. Стаття (як на мене) мертва, хочу подивитись як вони у суді вину будуть доводити...
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Крім того, я не чув, щоби НАЗК підтвердило факт декларування недостовірних даних. З існуючою зараз правовою позицією тої ж ВРП, без такого висновку направляти ОА даремна справа...
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Жаль....
Ещё один антикоррупционный орган спёкся, яростно пытаясь доказать свою нужность и полезность... Пользавался машиной....
Гора родиля мышь? Гора просто обосралась.....
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Т.е. то, сам факт того, что министерство возглавил коррупционер, Вас не смутил? Смутило, что маловато наворовал? Так ведь это только то, что смогли доказать. Не расстраивайтесь.
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"...реєстрація транспортного засобу була здійснена на рідного брата,...." . І що брату викрутять руки і він розповість , що це не його автомобіль ? .До того ж прокуратурі схоже не відомо , що в світі є нотаріуси і вони мають право видати доручення на керування транспортним засобом. Яле прикол в чому , що в нас є людина , яка нині займає найвищу посаду в країні і є офіційним міліардером , причому все життя була на державних посадах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суд направлен обвинительный акт в отношении министра Омеляна, - САП
 
 
 
 
 
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