 Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегального сбыта оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области во время очередной попытки сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему.

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Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможно причастных к сбыту оружия лиц.

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