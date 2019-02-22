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Все про:боеприпасы (1197) Черновицкая область (313) оружие (3653) СБУ (13251)

 Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО

В Черновицкой области СБУ уличила офицера ВСУ вторговле оружием и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегального сбыта оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ 01

Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области во время очередной попытки сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему.

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Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов.

Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможно причастных к сбыту оружия лиц.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113254
 
   
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Теперь понятно почему взятки дают чтобы в армию попасть служить по контракту
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А на упаковке была напись: На революцию в Венесуэле. Получи, Мадура, гранату!!!
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Гранатомёт...
Ни много - ни мало....
А#уеть...
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господа,вам не кажется,что слово "офицер" лет уже так с 50 как устарело?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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