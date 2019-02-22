 На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Неделю назад Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии". Сообщаю тем, кто сомневался сегодня, 22 февраля 2019 г., средства в сумме 1 478 480 тыс грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины. Работаем дальше", - сообщила она.
Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.
28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.
Сколько вам лет?
Юрий Грек @yuriygeorge48 17 февр.
Украинцы! Молодые украинцы! Вы реально *********? Вам открыли всю Европу для жизни, для учебы. А вы за зеленые сопли и лысую казюлю? Я прожил в железной занавеске, я ненавижу комуняк. Тебе ******* принесли открытый мир на блюдечке. Твои родители ***** и ты!!!!!!!!!
Там про усилия украинского народа, которые не смог уничтожить барыга, но сможет зеленский...
Барыга криминальная сволочь , но с стержнем с украинской маркировкой...
Но зеленский это никто....- это тот, кто танцевал на вечеринках порошенко за деньги...
(Четверг, 25 мая 2017, 15:09) ГПУ предъявила доказательство, что конфискованный миллиард Януковича - уже в бюджете
Сичас злачинна влада купит сибе на эти гроши сала и все сажрет!
Даже с бабушкой и наРОТным президентом не паделицца!
🤣🤣🤣🤣
Нынешние даже януковоща как положено засудить не смогли, а "спецконфискации средств преступной организации Януковича" уж точно народу Украины из своего кармана вернуть придётся.
Причём, нашего производства.
Стугна хорошо себя зарекомендовала, снаряд от неё стоит 20 к. зелени, а от джавелина дороже - 80 к. зелени.
Нам надо много хорошего оружия, чтобы наши хлопцы только с пультов воевали.
они очень хорошие и не надо, чтобы погибали.
Я 2 года оттарабанил в АТО, многое повидал. Людей наших жалко, военных, что на фронте...
Возможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ