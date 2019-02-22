EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1090  44
Материалы по теме:
Все про:конфискация (404) Янукович (30454) Сарган (319)

 На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ

На банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств режима беглого Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии".  Сообщаю тем, кто сомневался сегодня, 22 февраля 2019 г., средства в сумме 1 478 480 тыс грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины. Работаем дальше", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфискованные у окружения Януковича очередные 1,5 миллиарда пойдут на реформы армии, - Винник

На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган 01
На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган 02
На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган 03

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.

Источник: https://censor.net.ua/n3113248
 
   
 Топ комментарии
 
Це ж треба, за місяць перед виборами!
 показать весь комментарий
 
Zheka net - тут наверное вас оскорбляют... На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 8220

Сколько вам лет?

На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 2648 Юрий Грек‏ @yuriygeorge48 17 февр.
Украинцы! Молодые украинцы! Вы реально ебанулись? Вам открыли всю Европу для жизни, для учебы. А вы за зеленые сопли и лысую казюлю? Я прожил в железной занавеске, я ненавижу комуняк. Тебе пиздюку принесли открытый мир на блюдечке. Твои родители уебки и ты!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
5 лет др..ли,теперь имитация бурной деятельности.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уверен, что с приходом того же ЗЕ будет создана спецкомиссия по конфискации средств стыряных из бюджета пандой порошенка
 показать весь комментарий
 
 
Олігархам в 2018 році віддали 160 млрд грн відшкодування ПДВ, 50-60% від цієї суми олігархи віддали рошену відкатами. В 2019 році заплановано віддати олігархам 200 млрд грн через відшкодування ПДВ! Тому ці копійки це просто нікчемні суми на фоні тотального пограбування України! Гриценко заявив що мафія грабує Україну щорічно на 400 млрд. грн!
 показать весь комментарий
 
 
У Гриценко был шанс поддержать Саакашвили,но он решил отсидеться,а теперь поздно,шансы у него есть пройти только в Раду и то так себе
 показать весь комментарий
 
да еще будет комиссия по Иловайску, Дебальцево, ДАП, закупке баркованных военных скорых и по фондам Марины Порошенко и многим другим аферам панды кондитера
 показать весь комментарий
 
интересно а остальные миллиарды Януковича на чьи счета поступили?
 показать весь комментарий
 
Zheka net - тут наверное вас оскорбляют... На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 8220

Сколько вам лет?

На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 2648 Юрий Грек‏ @yuriygeorge48 17 февр.
Украинцы! Молодые украинцы! Вы реально *********? Вам открыли всю Европу для жизни, для учебы. А вы за зеленые сопли и лысую казюлю? Я прожил в железной занавеске, я ненавижу комуняк. Тебе ******* принесли открытый мир на блюдечке. Твои родители ***** и ты!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Визовый режим с ЕС отменил не Порошенко,он не мог этого сделать,а сам ЕС так решил,Порошенко это обычный менеджер,за наши налоги,если плохо справляется,его меняют
 показать весь комментарий
 
cavalier de guerre 06752a31 - а где там про порошенко?

Там про усилия украинского народа, которые не смог уничтожить барыга, но сможет зеленский...
Барыга криминальная сволочь , но с стержнем с украинской маркировкой...
Но зеленский это никто....- это тот, кто танцевал на вечеринках порошенко за деньги...
 показать весь комментарий
 
Я не сволочь..... я лучезарный вестник счастья.... вот сейчас было обидно...
На рахунки Держказначейства надійшли 1,47 млрд грн від спецконфіскації коштів злочинної організації Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 2463
 показать весь комментарий
 
а Зе взагалі знає, що таке державний бюджет? і як воно все працює?
 показать весь комментарий
 
ага, и эти средства прямым переводом направятся в активы бени
 показать весь комментарий
 
С приходом ЗЕ будет создана комиссия по оценке населения Украины для уплаты подушных податей Его Величеству пану Коломойскому !!!
 показать весь комментарий
 
Зря вы глумитесь. Если это и пиар, то крайне полезный для Украины. Уже больше 20млрд грн конфисковали и перечислили в бюджет. Надеюсь конфискации наворованного у папередников станут традицией.

(Четверг, 25 мая 2017, 15:09) ГПУ предъявила доказательство, что конфискованный миллиард Януковича - уже в бюджете
На рахунки Держказначейства надійшли 1,47 млрд грн від спецконфіскації коштів злочинної організації Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 5370
 показать весь комментарий
 
 
Люби маи...
Сичас злачинна влада купит сибе на эти гроши сала и все сажрет!
Даже с бабушкой и наРОТным президентом не паделицца!
На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 8316
 показать весь комментарий
 
 
Харрраша ложка к выборам!!!
🤣🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Да уж...
Нынешние даже януковоща как положено засудить не смогли, а "спецконфискации средств преступной организации Януковича" уж точно народу Украины из своего кармана вернуть придётся.
 показать весь комментарий
 
5 лет др..ли,теперь имитация бурной деятельности.
 показать весь комментарий
 
 
Как много за пять лет! А сколько раз уже о них сообщали, то сумма раз в 10 больше казалась.
 показать весь комментарий
 
 
И ещё одна тенденция - раньше говорилось о миллиардах долларов, а теперь в гривнах считают.😢
 показать весь комментарий
 
Гроші виключно на ракети + лярд з президентського фонду туди ж...
 показать весь комментарий
 
 
А шо, по предыдущей "спецконфикации" отсудились? Все вернули?
 показать весь комментарий
 
А это неразменные полтора ярда.... их пинают туда-сюда как ветер листья в зависимости от ситуации. Сегодня перечислили в казначейство, завтра обратно в банк к пепе, потом опять в пенсионный и снова в банк к пепе через три дня. А потом херрак и 1.5 ярда исчезли у мамы какого нибудь прохвоста от Беее-Пееее-Пеее.... Следите за руками)))
 показать весь комментарий
 
Но какова дальнейшая судьба ентава бабла?
 показать весь комментарий
 
О, сейчас бабло повалит благодаря "рутинной" работе пгокулора.
 показать весь комментарий
 
эх, если бы у нас выборы были каждые пол года. Деньги в бюджет украденные- пожалуйста, субсидии налом - пожалуйста, борьба со взяточниками - легко.За пять лет ОАЭ нервно курило бы в стороне.
 показать весь комментарий
 
Так пэтя с мариной украли из бюджета 1.7 лярда.
 показать весь комментарий
 
 
Я б эту сумму выделил бы на новейшее сверхточное вооружение и танки.
Причём, нашего производства.

Стугна хорошо себя зарекомендовала, снаряд от неё стоит 20 к. зелени, а от джавелина дороже - 80 к. зелени.
Нам надо много хорошего оружия, чтобы наши хлопцы только с пультов воевали.
они очень хорошие и не надо, чтобы погибали.
Я 2 года оттарабанил в АТО, многое повидал. Людей наших жалко, военных, что на фронте...
 показать весь комментарий
 
Ааааа......Оооооо........АСТАНАВИТЕСЬ!!!!
 показать весь комментарий
 
Ну добре хоч кошти, бо:
Возможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ
 показать весь комментарий
 
Для зрадоплісняви майдана то є радощі - оффшори вже чекають на ці гроші!
 показать весь комментарий
 
Юльці хоч того не показуйте, бо збожеволіє обідранка
 показать весь комментарий
 
 
А говорили что это 1,5 лярда долларов... может обменяли по хорошему курсу 1 к 1. На рахунки Держказначейства надійшли 1,47 млрд грн від спецконфіскації коштів злочинної організації Януковича, - Сарган - Цензор.НЕТ 8416
 показать весь комментарий
 
 
и тут зрадофилы не довольны)))) мазохисты!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх