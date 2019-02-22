 Минздрав до конца 2019 года внедрит все механизмы для запуска системы трансплантации, - замминистра Илык

"Минздрав поставил перед собой амбициозную задачу: до конца года реально внедрить все необходимые механизмы для работы системы трансплантации. Мы уже вышли на финишную прямую по созданию Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ). Купили лицензию на доступ к международному реестру доноров костного мозга, что даст пациентам из Украины возможность увидеть своего донора. Почти на 50 млн грн Минздрав закупает необходимое медоборудование для четырех национальных учреждений, определенных как пилотные, - НСДБ "Охматдет", Национальный институт рака, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова и Национальный центр по пересадке органов Запорожской областной больницы. Имеем возможность реально через законодательные акты осуществлять в стране семейную трансплантацию", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замминистра также сообщил, что реальное количество пациентов, нуждающихся в трансплантации, достигает около 5 тыс. чел.

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"В прошлом году в Украине в этой очереди на жизнь стояло более 2 тыс. чел. Это, наверное, не все данные и есть реальная статистика тех, кому необходима трансплантация. Вообще, думаю, что эту цифру можно смело умножить на два, ведь, по данным Минздрава, таких пациентов намного больше. Эксперты убеждены, что количество пациентов, нуждающихся в трансплантации, составляет около 5 тыс. чел.",- сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.