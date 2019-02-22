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Все про:взятка (4381) Одесская область (1691) Нацполиция (8970) СБУ (13251)

 Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из структурных подразделений райотдела ГУ Нацполиции в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника отдела - начальник криминальной полиции требовал деньги от местных жителей за беспрепятственную переправку через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла 100 долларов за каждый автомобиль с нелегальным грузом.

Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ 01

Смотрите: Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения 500 долларов за пересечение государственной границы пятью автомобилями. Ранее оперативники СБУ задокументировали факт получения полицейским взятки в размере 600 долларов.

Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ 02
Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ 04

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3113240
 
 
 Топ комментарии
 
Люстрация, переатестация-ВСЕ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА
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я так думаю скоро хутин придет на помощь своему торговому партнеру.
как и где думаю скоро увидим.
если порошенко как эрдоган, не арестует своих гуленов в Украине.
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Щодо люстрації: вона справді була. Але всі виродки відновилися через "суд". Коло замкнулося. А київські ліхтарі попереджали, що невикористання їх, ліхтарів, за призначенням поверне Україну на повторне коло пекла.
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Люстрация, переатестация-ВСЕ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА
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Щодо люстрації: вона справді була. Але всі виродки відновилися через "суд". Коло замкнулося. А київські ліхтарі попереджали, що невикористання їх, ліхтарів, за призначенням поверне Україну на повторне коло пекла.
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погорел на копейке, прям как Шура Балаганов))
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Это ему на мороженное дали большие дяди.
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вот и началась открітая фаза войны порошенко с аваковым и соответственно с народным фронтом и всеми кто мешает порошенко стать украинским хутиным.
зрим в корень(С)
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я так думаю скоро хутин придет на помощь своему торговому партнеру.
как и где думаю скоро увидим.
если порошенко как эрдоган, не арестует своих гуленов в Украине.
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хабарі там з обох сторін. в соєвих ще більші хабарі.

дивись глибше.
одна банда протів другої.
на кону стоїть країна.
поки є противага соєвим , поки ще існує країна.
як тільки соєві знищать тих хто їм заважає або стоїть на дорозі, украінці будуть жити як північній кореї.
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Навіть люди з за кордону про це кажуть, і треба буть повним дебілом щоб не бачить того що на поверхні, і те що робиться неприховано і безкарно. Начальника кримінальної поліції райвідділу на Одещині затримано під час одержання 500 дол. хабара за сприяння контрабанді, - СБУ - Цензор.НЕТ 445
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Обов"язково нагородити і підвищити на посаді, бо і цьому цінному співробітнику не вистачало на хліб.Поставте його замом у школу мвс.
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Задерживают каждый день, а вот посаженных подозрительно мало. Не хватает "жилплощади"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ
 
 
 
 
 
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