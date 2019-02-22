 Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника отдела - начальник криминальной полиции требовал деньги от местных жителей за беспрепятственную переправку через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла 100 долларов за каждый автомобиль с нелегальным грузом.
Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения 500 долларов за пересечение государственной границы пятью автомобилями. Ранее оперативники СБУ задокументировали факт получения полицейским взятки в размере 600 долларов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.
зрим в корень(С)
как и где думаю скоро увидим.
если порошенко как эрдоган, не арестует своих гуленов в Украине.
дивись глибше.
одна банда протів другої.
на кону стоїть країна.
поки є противага соєвим , поки ще існує країна.
як тільки соєві знищать тих хто їм заважає або стоїть на дорозі, украінці будуть жити як північній кореї.