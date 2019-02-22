 "Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем", - написал министр в Twitter в пятницу.

Комусь може не подобатись активність поліції у припиненні порушень на виборах.Намагаються атакувати та дискредитувати.Не цукрові,не розтанемо.Будемо неухильно,чесно,законно виконувати свою роботу в ім‘я України,а не конкретних політиків.Від НПУ вимагаю чітких дій у рамках закону pic.twitter.com/DIilOBQhpN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 22 февраля 2019 г.

Аваков добавил, что МВД будет "честно, законно исполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков".

"От Нацполиции Украины требую четких действий в рамках закона", - отметил глава МВД.

Также Аваков привел статистику по зафиксированным правонарушениям во время избирательной кампании, по состоянию на 22 февраля.









Напомним, 21 февраля. прокуратура Сумской области заявила, что сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание. Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что "сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ". В этот же день сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.