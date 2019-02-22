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 Политика Украины
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 "Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию во время предвыборной гонки.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах

"Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем", - написал министр в Twitter в пятницу.

Аваков добавил, что МВД будет "честно, законно исполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков".

"От Нацполиции Украины требую четких действий в рамках закона", - отметил глава МВД.

Также Аваков привел статистику по зафиксированным правонарушениям во время избирательной кампании, по состоянию на 22 февраля.

Не сахарные, не растаем: Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке 01
Не сахарные, не растаем: Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке 02
Не сахарные, не растаем: Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке 03
Не сахарные, не растаем: Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке 04

Напомним, 21 февраля. прокуратура Сумской области заявила, что сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание. Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что "сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ". В этот же день сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3113233
 
 
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торговля рюкзаками и замятая бойня в Княжичах не дискредитирует Авакова?
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Шапка загорелась - юлька проблемы делает 😀😀😀
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Рюкзаков - полицай на веки. Сколько самоуверенности! А когда переизберут Министерство...
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У него есть опять сбежать из Украины если что.
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Ой ржу не могу....
Как можно тебя еще больше дискредитировать!
Ты и так на дне!
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Било шо діскредекріровать...і так ніже плінтуса.ОПГ у погонах.
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Твиттер засранцы щакаладные закакали,ФБ -тоже ,теперь на Цензоре ПОПу рвут Как от Гороха!,
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порохоботы фас, на бывшего союзника...
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Так и запомним про тебя - тамбовский значит "Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке - Цензор.НЕТ 9249
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Ты не сахарная сволота, принимаешь в свои ряды убийц сепарных и делаешь вид что ничего не происходит.
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От #Сетки к секте. Как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет

Какой план вынашивает Петр Порошенко
С января информационное пространство Украины наполнилось большим количеством сообщений о том, что Петр Порошенко готовит массовый подкуп избирателей по всей стране.

Писали об агитаторах, которых штаб президента нанимает за 1000 гривен и посылает ходить по квартирам под видом проведения соцопросов. Сообщали и о том, что во многих регионах начался сбор данных людей, желающих получить социальную помощь от местных бюджетов. И также предполагали, что это как-то связано с избирательной кампанией президента и подкупом электората.

Однако не было единой картины - как это все происходит и зачем. Какой смысл, например, в соцопросе? Что это даст в практическом плане? Как связана раздача социальной помощи с процессом голосования? Если это подкуп, то как будет контролироваться, что конкретный получатель помощи проголосует за Порошенко?

Поговорив с представителями штаба президента и чиновниками из областных госадминистраций, впервые составлена полная картина масштабного замысла по тотальной скупке голосов на выборах в пользу Петра Порошенко.

Впервые за всю историю нашей страны фальсификации выстраиваются в столь мощную систему, а сетка по подкупу (далее будем ее называть просто #Сетка) накроет большую часть Украиы до самых дальних сел. По оценкам штаба Порошенко, таким образом президент может получить дополнительно примерно 7-10% голосов избирателей (из расчета явки на выборы в 60%), что обеспечит ему выход во второй тур.

Причем, что самое интересное, создаваться #Сетка будет за счет средств госбюджета. То есть - за счет налогоплательщиков.

Какой план вынашивает Петр Порошенко - в расследовании...
[От #Сетки к секте. Как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет]: Посмотри! http://ua24ua.net/ot-setki-k-sekte-kak-poroshenko-stroit-globalnuyu-set-podkupa-izbirateley-za-gosschet/
Источник средств - и это самое главное - местные программы социальной помощи.

То есть подкуп по #Сетке планируют обеспечить за счет местных бюджетов. Областные и городские советы провели перераспределение внутри бюджетных статей, чтобы обеспечить необходимый ресурс.

Во всех регионах, по которым ведется этот спецпроект, программы называются по-разному, но генеральным источником подкупа станет комплексная программа соцзащиты "Турбота".

Суммы выделены впечатляющие.

В Николаевской области - 70 миллионов. В Одесской области - 90 миллионов. В Днепре - 140 миллионов. В Харьковской областной программе первоначально было заложено на 2019 год 18 миллионов, затем решением сессии облсовета (6 декабря 2018 года) увеличили до 50 миллионов.
🤔
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Лежачи на землі, не можливо упасти.
Не можливо дискредитувати, що вщент дискредитоване.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке
 
 
 
 
 
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