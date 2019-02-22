 "Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем", - написал министр в Twitter в пятницу.
Комусь може не подобатись активність поліції у припиненні порушень на виборах.Намагаються атакувати та дискредитувати.Не цукрові,не розтанемо.Будемо неухильно,чесно,законно виконувати свою роботу в ім‘я України,а не конкретних політиків.Від НПУ вимагаю чітких дій у рамках закону pic.twitter.com/DIilOBQhpN— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 22 февраля 2019 г.
Аваков добавил, что МВД будет "честно, законно исполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков".
"От Нацполиции Украины требую четких действий в рамках закона", - отметил глава МВД.
Также Аваков привел статистику по зафиксированным правонарушениям во время избирательной кампании, по состоянию на 22 февраля.
Напомним, 21 февраля. прокуратура Сумской области заявила, что сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание. Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что "сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ". В этот же день сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
Арсен Аваков. Міністр закритих справ || «СХЕМИ» № 181
Радіо Свобода - 26 лип. 2018
Как можно тебя еще больше дискредитировать!
Ты и так на дне!
Какой план вынашивает Петр Порошенко
С января информационное пространство Украины наполнилось большим количеством сообщений о том, что Петр Порошенко готовит массовый подкуп избирателей по всей стране.
Писали об агитаторах, которых штаб президента нанимает за 1000 гривен и посылает ходить по квартирам под видом проведения соцопросов. Сообщали и о том, что во многих регионах начался сбор данных людей, желающих получить социальную помощь от местных бюджетов. И также предполагали, что это как-то связано с избирательной кампанией президента и подкупом электората.
Однако не было единой картины - как это все происходит и зачем. Какой смысл, например, в соцопросе? Что это даст в практическом плане? Как связана раздача социальной помощи с процессом голосования? Если это подкуп, то как будет контролироваться, что конкретный получатель помощи проголосует за Порошенко?
Поговорив с представителями штаба президента и чиновниками из областных госадминистраций, впервые составлена полная картина масштабного замысла по тотальной скупке голосов на выборах в пользу Петра Порошенко.
Впервые за всю историю нашей страны фальсификации выстраиваются в столь мощную систему, а сетка по подкупу (далее будем ее называть просто #Сетка) накроет большую часть Украиы до самых дальних сел. По оценкам штаба Порошенко, таким образом президент может получить дополнительно примерно 7-10% голосов избирателей (из расчета явки на выборы в 60%), что обеспечит ему выход во второй тур.
Причем, что самое интересное, создаваться #Сетка будет за счет средств госбюджета. То есть - за счет налогоплательщиков.
Какой план вынашивает Петр Порошенко - в расследовании...
[От #Сетки к секте. Как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет]: Посмотри! http://ua24ua.net/ot-setki-k-sekte-kak-poroshenko-stroit-globalnuyu-set-podkupa-izbirateley-za-gosschet/
Источник средств - и это самое главное - местные программы социальной помощи.
То есть подкуп по #Сетке планируют обеспечить за счет местных бюджетов. Областные и городские советы провели перераспределение внутри бюджетных статей, чтобы обеспечить необходимый ресурс.
Во всех регионах, по которым ведется этот спецпроект, программы называются по-разному, но генеральным источником подкупа станет комплексная программа соцзащиты "Турбота".
Суммы выделены впечатляющие.
В Николаевской области - 70 миллионов. В Одесской области - 90 миллионов. В Днепре - 140 миллионов. В Харьковской областной программе первоначально было заложено на 2019 год 18 миллионов, затем решением сессии облсовета (6 декабря 2018 года) увеличили до 50 миллионов.
🤔
Не можливо дискредитувати, що вщент дискредитоване.