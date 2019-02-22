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 Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко считает, что участие в выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского - это "эксперимент, который несовместим с жизнью Украины"

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос: "Как Вы относитесь к Зеленскому как кандидату, и если он победит и предложит Вам должность премьер-министра, согласитесь ли Вы?", передает Цензор.НЕТ.

"Я за то, чтобы у украинцев всегда была большая палитра выборов. Сегодня вы можете в этом бюллетене по выборам найти всех, кто может удовлетворить ваш спрос, ваше виденье. Это очень хорошо. Это демократия в стране", - ответила она. 

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"Однако всегда нужно думать о том, что Украина в 2019 году на 29 году своей независимости оказалась на лезвии бритвы. Или после президентских выборов Украину поднимут, и поднимут люди, которые знают, как это делать. Или, если в очередной раз будут над Украиной на президентских выборах поставлены эксперименты и Украина начнет дальше катиться в эту пропасть, то тогда отвечать за результаты будут те, кто такие результаты сделал: избиратели Украины", - добавила Тимошенко.

"Очень внимательно взвесьте, потому что каждый бюллетень, который вы будете опускать в ящик, это бюллетень, или за развитие возрождения, становления Украины, или снова эксперимент, который несовместим с жизнью Украины. Сегодня уже часть территории Украины забрана. Идет война. Сегодня развал экономики такой, которого не видели еще никогда в Украине. Сегодня развал экономики такой, которого не видела я никогда в Украине. Сегодня развал социальной жизни семей, бедность, надругательство над людьми, несправедливость по отношению к людям такая, что, если еще раз своим бюллетенем люди проведут эксперимент над собой, то я думаю, что времени выходить из этого пике у Украины просто не будет, поэтому просто внимательно думайте. И взвешивайте все", - объяснила кандидат в президенты.

Комментируя свое премьерство в случае победы Зеленского, Тимошенко ответила, что пока что говорить о том, кто и какую позицию может занять преждевременно.

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"Делить должности до того, пока не закончились президентские выборы, - это очень преждевременно", - заявила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113230
 
 
 Топ комментарии
 
Знаєте звідки у Зєєєлі рейтинг?
Він остання надія рускаязичних насєлєнцев смачно харкнути хахлам в борщ!
Вся вати, вся кацапня буде за нього, щоб нас принизити. Типу: "Зека ми вас уже вибрали, тепер виберемо клоуна!" Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском - Цензор.НЕТ 1471
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Зеленський клоун, але юля значно гірша за нього.
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Тимошенко по декларации - бедная как церковная крыса и пионерка и комсомолка. В своей декларации указывает комнату в комуналке, барабан, пионерскую дудку, трехколесный велосипед и прицеп "Скиф" к нему, а по факту барыга и олигархиня с миллирдами в оффшорах
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Четвертый еврей... Почему мы такие несчастные в Украине???
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в статье кстати ничего подобного Тимоха про Зеленского не говорила
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а вы думаете здесь многие коментаторы саму новость читают?
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Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос: "Как Вы относитесь к Зеленскому как кандидату, и если он победит и предложит Вам должность премьер-министра, согласитесь ли Вы?", передает Цензор.НЕТ.

"Однако всегда нужно думать о том, что Украина в 2019 году на 29 году своей независимости оказалась на лезвии бритвы. Или после президентских выборов Украину поднимут, и поднимут люди, которые знают, как это делать. Или, если в очередной раз будут над Украиной на президентских выборах поставлены эксперименты и Украина начнет дальше катиться в эту пропасть, то тогда отвечать за результаты будут те, кто такие результаты сделал: избиратели Украины", - добавила Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3113230

Если Вьі прочитали, то как Вьі поняли етот текст?
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Это смысле, если выберут Зеленского, то Юля сделает себе харакири? 😉
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А Вона права...з Беней дружать-компанйони Хомутинник,Геллер и т.д керівник виборчого штабу ЗЕ Віктор Тимошенко,бивший заядлий регіонал...поміняєм шило на мило!!!
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Да никакой хрен для украинцев не страшен, живем назло врагам.
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Если будет ЗЕ, то вся эта воровская шайка уйдет в парламент и объявит там парламенсткую республику, с символическим президнетом и своим сильным премьером
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Эти два экскремента будут сейчас мочить друг друга, потому что кормятся на одном электоральном поле- быдла, халявщиков и дебилов, которых, к сожалению, ещё у нас хватает. Их собирательный образ до сих пор жив в параше. Не считая вечноживого Буратино с 5-ю золотыми.
Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском - Цензор.НЕТ 8032
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Даже обсуждать противно... Мы же не в Израиле, что все кандидаты евреи... За что нам такое горе?
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в штатах тоже самое, 70% сенаторов этой национальности.
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Шмуля Капительман тоже эксперимент (экскримент) на нашу голову...
Помним, знаем...
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Понятно, что Порошенко провел кучу непопулярных мер и на этом фоне истерия вокруг популиста Зеленского абсолютно понятна - это категория особо упоротых. Некоторые голосуют за него, так как видят в нем Коломойского, тут есть уже здравый смысл. Но итог будет один: через 2-3 года начнутся майданы против Зеленского.
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А ведь к этому писдецу привели - Тимошенко, Порошенко, Коломойский, Пинчук, Тигипко, Ахметов и прочая олигархическая мразота, которая уже 30 лет водит хнер знает куда, Моисей водил евреев 40 лет, т.е. нам еще осталось лет 12 носиться по пустыне
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Резюме из пресс-конференции. Леди Ю побеждает. Если не проходит во второй тур из-за грубых фальсификаций - Майдан. Низовой состав силовиков не выполняет приказов Путина-Порошенко и переходит на сторону Майдана. Пересчитываются бюлетни, ЦИК объявляет второй тур с Леди Ю. Второй тур. Леди Ю - побеждает. Майдан не расходится до того, как Президент объявляет референдум о новой Конституции.
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У Юли сдают нервы, неправильно она говорит. Нужно было наоборот сказать, что поддержит выбор украинского народа и поможет Зеленскому в случае его победы - советом, специалистами, сотрудничеством. Так она только от себя отталкивает, эта свора "опытных" политиков как раз и достала украинцев.
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Да никто за комика не проголосует. Неужели украинцы идиоты? Уже не говоря о том что он не украинец,
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Больше всего, в украинском политикуме, раздражает эта обхаркивание своих оппонентов!
Вот серьёзно, тот кто молчит вызывает больше уважения чем эти обливающее друг-друга говном недокандидатозы
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Юля в данном случае ни при чем. Заголовок совершенно не отражает того что она сказала.
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А можно собрать Майдан за то, чтобы в Украине выбрать достойного украинца и не олигарха?
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Вы еще питаете иллюзии?)) На майдане все эти уроды были обсвистаны.
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Нельзя Президентом выбирать олигарха или того у кого миллионы. Честно нельзя разбогатеть в Украине.
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чушь! имей мозги и работай - вот универсальный способ
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ну вот стал Вова президентом, во сколько мне выйдет нанать его на корпоратив, двух квартир в Одессе хватит?
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Боюсь что он всю Одессу отдаст без корпоратива.
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Стали відомі дані закритої (справжньої) соціології; - Тимошенко - 27,4%, Зеленський - 14,7, БОЙКО - 12,1, Гриценко - 9,8, - Ляшко - 7,9, Порошенко - 7,4%. Все інше - брехня і маніпуляції шоколадної зграї.
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Это они с унылой лошадью остатки парашного кокса донюхали. К утру им полегчает. Експеримент, несумісний із життям України, - Тимошенко про Зеленського - Цензор.НЕТ 4308
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в задницу всю социологию, главное чтобы Аваков обеспечил подвоз бюллетений в ЦИК и окружные комиссии без приключений, сейчас Аваков - "золотой мальчик", который нужен всем
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Бойко или ляжко...вот в чем вопрос. Експеримент, несумісний із життям України, - Тимошенко про Зеленського - Цензор.НЕТ 2599 И почему ватный ****** капсом...
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Вся социология - брехня. И открытая, и "закрытая".
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Сої час визначитися чи Зеленський агент *****, чи Бєні, а то якось не кошерно.
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ждём с нетерпением результатов твоего вызначення 😂
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Я в *********...а как же лысого Кошевого в нач.штаба Молодая гвардия была уже не молодой.
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Вообще-то Юля не сказала это о Зеленском, как написано в заголовке. "каждый бюллетень, который вы будете опускать в ящик, это бюллетень, или за развитие возрождения, становления Украины, или снова эксперимент, который несовместим с жизнью Украины" - так в тексте. Кстати это относится и к ее кандидатуре тоже.
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Юлька конечно не годится в президенты. Она очень большое зло и за нее никак нельзя голосовать. Но в отношении Зеленского она абсолютно права.
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Кроме Вовы и всех твоих корешей там больше других нет?))
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Хоть один раз - баба Йуля сказала правду...
Хотя могла бы и добавить что:
она точно такой же эксперимент
- которого Украина не перенесет...
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в чем она не права? Это все равно, что назначить командовать атомной подлодкой матроса, когда она терпит крушение
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Гитлер говорил, что Сталин - моральный урод. И в чем он не прав?
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Мабуть морози вдарять... Жуля перший раз за останні роки правду сказала...
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Таки ударят, сегодня уже... а завтра так вообще))
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Сейчас в Украине только один выход:
1. Закрыться в квартире
2. Рубиться в Counter Strike
3. Когда всё окончательно рухнет - выйти, насрать в Администрации президента и свалить в Россию
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Не, мы отсюда никуда. Тут живем, тут и помрем.
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Это если у тебя семьи нет. Бизнеса, честного, а поэтому не сильно прибыльного. И ты боишься все это потерять из-за очередного передела во власти.
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на смену "38 попугаев" пришли "44 клоуна"
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Украина не переживет Зеленского и Тимошенко. Зеленкий пусть и дальше смешит публику, это у него хорошо получается. А Тимошенко хочется пожелать, чтобы она устроилась на работу, например, пошла парикмахером в женский зал. Это хорошая работа, она бы было среди людей. А Украине нужен другой лидер, который видит глобально всю остановку, который уже себя хорошо зарекомендовал, воссоздал армию и защитил Украину, поднял весь мир на защиту Украины, дал безвиз, Украинскую православную независимую церковь, ведет в Евросоюз, НАТО.
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Україна може не пережити тих злодіїв які з року в рік міняються у влад, і крадуть з кожним роком все більше, бо не досиджують, а виходять достроково і знов лізуть у владу. А продажні виборці їх знов обирають і чекають від злодіїв кращої долі. Експеримент, несумісний із життям України, - Тимошенко про Зеленського - Цензор.НЕТ 6222 .
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Пишут петя, посмотрев на последние соцопросы и почитав твитор, бежал в женском платье в Панаму
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А "женщина с косой" - разве не погибель Украины?
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Она и забьет последний гвоздь в гроб Украины. Не дай Бог.
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опа теперь гаситесь между собою, а то не понятка бьіла
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Сейчас вся пропагандистская машина петиных каналов и каналов Ахметова навалилась на одного кандидата, но чем сильнее нажимают на этого кандидата, тем выше его рейтинг
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Так Порох же все предприятия имеет в оффшорах. Говорит, что в слепом трасте, а это не так. И под эту дудочку налоги не платит. Больше ста предприятий у него. Стал миллиардером во время войны. Ну как такого бессовестного иметь Президентом?
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Зря, зря... потому что во втором туре наверняка будет этот самый эксперимент и жирный Вальцман.
Кто из них несовместим с жизнью Украины, и так понятно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском
 
 
 
 
 
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