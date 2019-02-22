EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  2888  10
Материалы по теме:
Все про:Киев (17209) Нацполиция (8970) смерть (5731)

 На обочине дороги возле станции метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп женщины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице полицейские выясняют причины смерти женщины, которую обнаружили на обочине дороги в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

"Около 7 утра в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на обочине дороги у станции метро "Черниговская" лежит мертвая женщина. По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле женщины судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, удостоверяющих личность потерпевшей. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сказано в сообщении.

Сведения должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре грузовик коммунальной службы задавил женщину. ВИДЕО 18+

После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка происшествия.

На обочине дороги возле станции метро Черниговская в Киеве обнаружили труп женщины, - полиция 01
На обочине дороги возле станции метро Черниговская в Киеве обнаружили труп женщины, - полиция 02
На обочине дороги возле станции метро Черниговская в Киеве обнаружили труп женщины, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3113225
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это жесть. Ситуация с беспределом, особенно в больших городах это п@здец
 показать весь комментарий
 
Это правда что в Лондоне паки режут белых ножами аки баранов?
 показать весь комментарий
 
Это место между Черниговской и Лесной со стороны автовокзала. Могло быть что угодно от сердечного приступа до криминала. Домов жилых там нет. Базар, вокзал....
 показать весь комментарий
 
Это место между Черниговской и Дарницей, 100 м от метро Черниговская. по Попудренко. И она была голая
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
сколько же ещё будет так издеваться над своим народом этот Порошенко. Ни как не уймётся.Всё убивает и убивает. Уже и до Киева добрался
 показать весь комментарий
 
жахіття, страшне.... співчуття близьким((((
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа обочине дороги возле станции метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп женщины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх