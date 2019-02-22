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 Политика Украины
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Все про:выборы (21128) подкуп (409) Порошенко (16402) социология (382) Тимошенко (24134) фальсификации (1261) монетизация (54)

 Подкуп налом, материальная помощь и фальшивые кандидаты, - Тимошенко заявила о схемах фальсификации выборов штабом Порошенко

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что штаб Петра Порошенко использует пять схем для подкупа избирателей.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в пятницу, 22 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Президент страны решил, что не сможет выиграть эти выборы, и он решил их купить. И это знают все. ... Хочу назвать пять пунктов масштабной фальсификации выборов президента:

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Первый - прямой черный подкуп налом. Специальные люди заходят в дома к людям, ведут диалог, составляют базы данных, собирают запрещенные законом данные и платят за согласие голосовать за Порошенко. Части людей, которые дали согласие, дают 500 гривен предоплаты и фотографируют этих пенсионеров с 500 гривнями, чтобы они боялись отказаться.

Второй вариант. Для подкупа решили использовать прямые бюджетные средства. В местные бюджеты направляют специальные государственные субвенции и выделяют через офис губернатора материальную помощь в размере 1000 гривен.

Третья схема. Прямой подкуп посредством якобы "государственных программ". Это якобы официальные программы поддержки людей. Одна из них - это монетизированные субсидии, выплату которых задержали на месяц и перед выборами выплатят двойную сумму. Второе - созданы специальные фонды для президента, его жены и его сына на 2 млрд гривен, которые работают не на помощь украинцам, а на подкуп избирателей.

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Четвертая схема. Регистрация 44 кандидатов в президенты. Я не первый день в политике, но таких фамилий и таких людей в политике никогда не слышала. В чем смысл этой фальсификации? Они решили, регистрируя фальшивых кандидатов, создать свое большинство в участковых комиссиях. Следовательно они делают ставку на фальсификации протоколов.

Пятое. Купленные заказные социсследования. Они хотят купленной нереальной социологией легализовать будущий подкуп избирателей. И потом эти купленные социологические агентства будут фальсифицировать экзитполы", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что совместно с другими демократическими кандидатами подписала меморандум сотрудничества и будет бороться против этой фальсификации.

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"Если бы Порошенко заботился о своем народе, если бы в него верили, он бы не покупал так сложно выборы", - резюмировала Тимошенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге, СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3113221
 
   
 Топ комментарии
 
А що ви сподівалися від вОни почути? Що вона покаїться і зніме свою кандидатуру?
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Вот так Тимоха взяла и перечислила основные направления деятельности Батькивщины до лета 2019 года.
Подкуп налом, материальная помощь и фальшивые кандидаты, - Тимошенко заявила о схемах фальсификации выборов штабом Порошенко - Цензор.НЕТ 2659
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Верхнерейнский мастер
Почившие любовники, Смерть и Похоть
XVI век
Подкуп налом, материальная помощь и фальшивые кандидаты, - Тимошенко заявила о схемах фальсификации выборов штабом Порошенко - Цензор.НЕТ 6184

И ведь сходство не только визуальное. Один - сеет смерть. Вторая - воплощение похоти власти.
Как после этого не поверить в символизм?
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То Вас вважають порохоботом лише юлеботи, бо вони розуміють свою нікчемність. Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 1447
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...*Агент Мацкви * ..Ворожі канали дивишся . Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 8564
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Соевые, не напрягайтесь, про ваши сетки каждая собака уже знает.
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Если случаи, когда " Специальные люди заходят в дома к людям, ведут диалог, составляют базы данных, собирают запрещенные законом данные.." не единичны, а количество ненавидящих Порошенко людей "просто зашкаливает", то где обращения в органы с жалобами на нарушение избирательного законодательства?
Почему, как говорит, Юля, "это знают все", но никто не жалуется, кроме нее?
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Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 5552

да полно.к жене в поликлинику приходили с одобрения администрации проводили "опрос"
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Во втором туре, кто бы не вышел с Порошенко, все будут голосовать за него
Когда в фирме с новым директором стали плохи дела, то меняют директора, а не подписывают с ним контракт ещё на пять лет.
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Для этого и существуют выборы, чтоб убрать того, кто не имеет поддержки в обществе и это нормально, не надо выложить волынить четыре с лишним года.
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Бабло Юле скидывали видимо из Чехии,чешкий журналист об этом писал в инете еще год назад.там же нашли бабло для Мари Ле Пен и прочих Мадур РАБссии Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 1092
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Не удивительно в Чехии муж, очень состоятельный бизнесмен.
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Тимошенко, заручившись поддержкой запутлеровского лохтората, вражеской агентуры, с помощью черной кассы врага, очевидно решила дожить до выборов на своей отборной лжи. Осталась - голимая ложь. Браво СБУ. Хорошо сработали.
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Порохоботики!!! Там все уже переобуваются, а о Вас забыли!!! Сочуствую!)
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Это не СБУ сработало,это огент 007,Джеймс Бонд Юлю спалил Скоро будет новая Серия Бондиады,Типа Юля на танке СРАМата мочит в сортире Путлерских Хмырей Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 8392
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Юлину тысячу никто не получит...Банк закрыт на ремонт
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Балабольство проти речових доказів.Хм...що ж переможе ?
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Но самый большой феномен из числа главных претендентов - конечно же, Петр Порошенко.
Это ж апофеоз презрения к своим избирателям, когда человек, обещавший завершить войну за часы, по миллиону гривен страховки бойцам на фронте, доллар по десять и прочее-прочее-прочее, развешивает по стране плакаты, клеймящие пустые обещания!

🤣🤣
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Кстати спецслужбы Украины помогали раскрыть банду Наркотоговцев Путлера в Кабо-Верде.9,5 тонн это не 9 кг... Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 3760
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...а ФБР - офшоры шоколадного. Дали буде.
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Оооо! Помойка начала извергать содержимое. Йуля, закрой клапан.
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Ладна,поехал я в штаб на доклад,скажу типа телеграммой пастора Шлага...
Бабушка заболела.нужен новый препарат,желательно через банк в Швейцарии.
Юстас. Підкуп налом, матеріальна допомога та фальшиві кандидати, - Тимошенко заявила про схеми фальсифікації виборів штабом Порошенка - Цензор.НЕТ 7714 Боширов и Петров
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Или так " Бабушка приехала , гребёнка не нужна "
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Так.
П.1. Не видел,не слышал от знакомых,да и затруднительно "ходить по квартирам" в запертых подьездах,где агитаторов посылают и не открывают.
П.2. Это деньги из местных бюджетов вконце года,по заявлениям пенсионеров. Получили от1.000 до 2.500гр. В почтовых отделениях укрпочты. Лично получил 1.500гр. Без намеков. Только бигборд с Вилкулом возле п/о. Так за него может деньги раздавали? А вышел из п/о - бигборд с Тимошенко,так может за нее?
П.3. За монетизацию. На 3 (может4) год сподобились. Не катит.
П.4.и П.5. Здесь количество кандидатов не поймеш за и против кого. Каждый выставил своих потоптаться на лохторате соперников.
Вто как то так.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодкуп налом, материальная помощь и фальшивые кандидаты, - Тимошенко заявила о схемах фальсификации выборов штабом Порошенко
 
 
 
 
 
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